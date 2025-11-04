বিধানসভা নির্বাচনে তারুণ্যে জোর কংগ্রেসের, মালদা জেলা কমিটিতে 40 নতুন মুখ
ছাব্বিশের নির্বাচনে শূন্য থেকেই শুরু করতে চাইছে কংগ্রেস৷ সদ্য ঘোষিত কংগ্রেসের নতুন জেলা কমিটিতে 74 জনের মধ্যে এবার নতুন মুখ 40 জন৷
Published : November 4, 2025 at 6:05 PM IST
মালদা, 4 নভেম্বর: একসময় এই জেলা ছিল তাদের গড়৷ 2011 সাল পর্যন্ত মালদায় দাঁত ফোটাতে পারেনি তৃণমূল৷ কিন্তু তারপর হঠাৎ করেই কংগ্রেসে ভাঙন শুরু হয়৷ গোটা জেলায় ক্ষয়িষ্ণু হতে শুরু করে হাত শিবির৷ একুশের বিধানসভা নির্বাচনে এই জেলায় তাদের ফল শূন্য৷ ছাব্বিশের নির্বাচনে সেই শূন্য থেকেই শুরু করতে চাইছে কংগ্রেস৷ তার জন্য দল তারুণ্যের উপর ভরসা করছে৷ তার প্রমাণ মিলেছে সদ্য ঘোষিত কংগ্রেসের নতুন জেলা কমিটিতে৷ 74 জনের কমিটিতে এবার নতুন মুখ 40 জন৷
সবচেয়ে বড় বিষয়, এঁদের মধ্যে বেশিরভাগ সদস্যেরই বয়স 40 বছরের মধ্যে৷ তবে নবীনদের পাশাপাশি কমিটিতে রয়েছেন প্রবীণরাও৷ এমনকি 92 বছর বয়সী আবু হাসেম খান চৌধুরীকেও কমিটিতে আমন্ত্রণমূলক সদস্য হিসাবে রাখা হয়েছে৷ নবীন-প্রবীণের মিশেলে জেলা কংগ্রেস আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে কী ফল করে, এখন সেটাই দেখার৷
গতকাল, সোমবার প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার মালদা সহ রাজ্যের কয়েকটি জেলার দলীয় কমিটি ঘোষণা করেন৷ 74 জনের মালদা জেলা কমিটিতে সভাপতি পদে বহাল রয়েছেন রাজ্যের একমাত্র কংগ্রেস সাংসদ ইশা খান চৌধুরী৷ দুই সহ সভাপতি হয়েছেন প্রাক্তন দুই বিধায়ক মোত্তাকিন আলম ও আসিফ মেহবুব৷ সাধারণ সম্পাদক পদে রয়েছেন 9 জন৷ এর মধ্যে পাঁচজনই নতুন৷ তাঁরা হলেন মতিউর রহমান, হাসনাৎ শেখ, ইন্দ্রনারায়ণ মজুমদার, জিয়াউর রহমান ও চিত্তরঞ্জন সাহা৷ 12 জন জেলা সম্পাদকের মধ্যে নতুন মুখ সায়েম চৌধুরী, আতাউর রহমান, সিদ্ধার্থ সরকার, অসিত মণ্ডল, নায়েম চৌধুরী ও রঞ্জন সরকার৷ এভাবে প্রতিটি পদেই পুরোনোদের সঙ্গে নতুন কিছু মুখ ঢোকানো হয়েছে৷
এই নিয়ে জেলা কংগ্রেসের সহ সভাপতি মোত্তাকিন আলম জানাচ্ছেন, “নতুন এই কমিটিতে নবীন ও প্রবীণদের মধ্যে যথেষ্ট ভারসাম্য রক্ষা করা হয়েছে৷ কমিটিতে বর্ষীয়ান নেতাদের যেন রাখা হয়েছে, তেমনই নতুন প্রজন্মকে জায়গা দেওয়া হয়েছে৷ এই ভারসাম্য আগামীতে এই জেলায় দলকে আরও শক্তিশালী করে তুলবে৷ দল আমাকে এই জেলায় সহ সভাপতির দায়িত্ব দিয়েছে৷ গুরুত্বপূর্ণ এই দায়িত্ব পালনে আমার চেষ্টার কোনও ত্রুটি থাকবে না৷ ইশা খান চৌধুরীর নেতৃত্বে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে এই জেলায় দলের ফল যথেষ্ট ভালো হবে৷ গত বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকেই মালদায় দলের পুনরুত্থান শুরু হয়েছে৷ গত লোকসভা ও পঞ্চায়েত নির্বাচনে তার প্রমাণ মিলেছে৷ তৃণমূলের মোহ কাটিয়ে মানুষ আবার কংগ্রেসে ফিরে আসতে শুরু করেছে৷ আমরা খুব তাড়াতাড়ি জেলা কমিটির বৈঠক ডেকে আসন্ন বিধানসভা ভোটের রূপরেখা তৈরি করব৷”