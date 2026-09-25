ইস্তফা নয়, জ্ঞানেশ কুমারের গ্রেফতারির দাবিতে সিইও দফতর অভিযানে কংগ্রেস-সিপিএম
Cong-CPIM Kolkata Rally on CEC Gyanesh Kumar Arrest: মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের গ্রেফতারির দাবিতে একজোট বিরোধী শিবরি ৷ সিইও দফতর অভিযান করল বিরোধীরা ৷
Published : September 25, 2026 at 3:07 PM IST
কলকাতা, 25 সেপ্টেম্বর: একটি ইংরেজি সর্বভারতীয় দৈনিকের প্রতিবেদন ঘিরে তোলপাড় সারা দেশ ৷ মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের গ্রেফতারির দাবিতে কলকাতায় মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর অভিযানে নামল দুই বিরোধী দল কংগ্রেস ও সিপিএম ৷
জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে ভোট চুরি নিয়ে আগেই সরব হয়েছিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৷ তাঁর সঙ্গে সরব হয়েছিলেন বিরোধী দলগুলিও ৷ গত বাদল অধিবেশনে লোকসভায় মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব পেশ করেছে বিরোধী দলগুলি ৷
সেই আগুনে ঘৃতাহুতি দিয়েছে সর্বভারতীয় দৈনিকের প্রতিবেদন ৷ শুক্রবার জাতীয় কংগ্রেসের তরফে প্রদেশ কংগ্রেস পরিদর্শক প্রকাশ জোশি ও প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের নেতৃত্বে জ্ঞানেশ কুমারের গ্রেফতারির দাবি জানিয়ে সিইও অভিযান করে ৷ এই মিছিলে ছিলেন বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা প্রদীপ ভট্টাচার্য ৷
বিজেপি সরকারের আমলে কলকাতার বুকে প্রথম কর্মসূচি ছিল সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির ৷ সিপিএমের মহিলা সংগঠনের নেতা-কর্মীরা জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবি করে সিইও দফতর অভিযান করেন ৷ হাজার হাজার মহিলা কর্মীর জমায়েতে রীতিমত প্লাবিত হল মহানগরের রাজপথ ৷
বাম নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য, "এসআইআর করে লাখ লাখ নাম বাদ দিয়েছে ৷ তারপর ভোট করে জিতেছে ৷ এই মানুষদের ভোটার তালিকায় নাম ফেরাতে হবে ৷ জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ ও গ্রেফতারির দাবি করছি ৷"
এদিন কংগ্রেস নেতা প্রকাশ জোশি বলেন, "দেশজুড়ে 2014-র পর থেকে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে নির্বাচন কমিশকে কাজে লাগিয়ে ভোট চুরি হয়েছে ৷ আমদের নেতা রাহুল গান্ধি লাগাতার এই অভিযোগ তুলে গোটা দেশে মিছিল করেছেন ৷ সম্প্রতি সংবাদমাধ্যমে যে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে, সেটা আর আলদা করে বলার নয় ৷ জ্ঞানেশ কুমারের গ্রেফতারির দাবি জানাচ্ছি ৷"
শুভঙ্কর সরকারের কথায়, "রাহুল গান্ধি যে দাবি করেছিলেন, সেটি কতটা বাস্তব চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল ৷ নরেন্দ্র মোদি ও তাঁর দল কোনও নির্বাচনে লড়াই করে জেতেনি, বরং নির্বাচন কমিশনকে কাজে লাগিয়ে ভোট চুরি করে জিতেছে ৷ সরাসরি ভোট চুরি ধরা পড়ে যাচ্ছিল, তাই এসআইআর-এর পথ অবলম্বন করে লক্ষ লক্ষ ন্যায্য ভোটারকে বাদ দিয়েছে ৷ বাংলাতেও একই পথে মসনদ দখল করেছে বিজেপি ৷ জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ নয়, গ্রেফতারি দাবি করছি ৷"