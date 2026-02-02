ETV Bharat / state

ঢোল বাজিয়ে, বাজি ফাটিয়ে SIR শুনানিতে আসানসোলের কংগ্রেস কাউন্সিলর

আসানসোলের 25 নম্বর ওয়ার্ডের কংগ্রেস কাউন্সিলর এসএম মোস্তাফা SIR শুনানির জন্য নোটিশ পেয়েছিলেন। প্রতিকী প্রতিবাদ জানাতে বাজনা বাজিয়ে এসআইআরের শুনানিতে গেলেন।

ASANSOL CONGRESS COUNCILOR SIR
ঢোল বাজিয়ে SIR শুনানিতে কংগ্রেস কাউন্সিলর (ইটিভি ভারত)
আসানসোল, 2 ফেব্রুয়ারি: রাজ্যে চলছে এসআইআর (SIR) শুনানি। বারবার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা প্রশ্ন তুলেছেন এসআইআর-এর শুনানি প্রক্রিয়া নিয়ে। অ্যাপের ভুলে ডাক পাচ্ছেন অনেকেই ৷ লাইনে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে বলেও অভিযোগ ৷ অহেতুক মানুষকে হেনস্থা করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। তেমনই এসআইআর শুনানিতে ডাক পেয়েছিলেন আসানসোল পুরনিগমের কংগ্রেস কাউন্সিলরও। আর তিনি প্রতিকী প্রতিবাদ জানাতে ঢোল, বাজনা বাজিয়ে, বাজি ফাটিয়ে এসআইআরের শুনানিতে গেলেন। প্রতিবাদের এমন পন্থায় হতবাক আসানসোলের মানুষ ৷

জানা গিয়েছে, আসানসোলের 25 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর এসএম মোস্তাফা এসআইআর শুনানির জন্য নোটিশ পেয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, তাঁর ওয়ার্ডের আরও বেশকিছু বাসিন্দা এই এসআইআর শুনানির নোটিশ পেয়েছেন ৷ আর তাতেই ক্ষুব্ধ হয়েছেন কংগ্রেস কাউন্সিলর ৷ সেই কারণেই প্রতিকী প্রতিবাদ জানাতে তিনি ব্যান্ড পার্টি ডেকে, ঢাকঢোল বাজিয়ে, রীতিমতো বাজি ফাটিয়ে এসআইআর-এর শুনানির কাগজপত্র জমা দিতে গেলেন।

ঢোল বাজিয়ে SIR শুনানিতে কংগ্রেস কাউন্সিলর (ইটিভি ভারত)

আসানসোলের উত্তর বিধানসভার ধাদকা এনসি লাহিড়ী স্কুলে তাঁকে শুনানির জন্য ডাকা হয়েছিল ৷ সেই মতো নিজের ওয়ার্ড থেকে অনুগামী ও এলাকার অন্যান্য বাসিন্দাদের নিয়ে ঢাক ঢোল পিটিয়ে, বাজনা বাজিয়ে মিছিল করে তিনি এসআইআর শুনানি কেন্দ্রে যান। আর এই দৃশ্য দেখতে রাস্তার পাশে এলাকার মানুষও ভিড় করে দাঁড়িয়ে পড়ে ৷

কংগ্রেস কাউন্সিলর এসএম মুস্তাফা এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে বলেন, "আমি একজন নির্বাচিত কাউন্সিলর। ভোটের সময় আমার সমস্ত নথি নির্বাচন কমিশনকে জমা দিয়েছি। তারপরেও আমাকে শুনানিতে ডাকা হয়েছে ! এর আগে কংগ্রেস আমলেও এসআইআর হয়েছে। কিন্তু মানুষকে এত হেনস্তা করা হয়নি। এরা শুনানির নামে সাধারণ মানুষকে রীতিমতো হেনস্তা করছে ।"

ASANSOL CONGRESS COUNCILOR SIR
কংগ্রেস কাউন্সিলর এসএম মোস্তাফা (ইটিভি ভারত)

কিন্তু কেন ঢাক ঢোল পিটিয়ে শুনানিতে এলেন কেন ? এই প্রশ্নের উত্তরে এসএম মুস্তাফা বলেন, "আমাদের মধ্যে প্রচলিত একটা রীতি আছে। বেশি বয়স্ক কারও মৃত্যু হলে তাঁকে ব্যান্ড পার্টি বাজিয়ে কবরস্থানে কিংবা হিন্দুরা সংকীর্তন করে দেহ শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়। আমরা মনে করছি মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বোধ বুদ্ধির মৃত্যু হয়েছে। আর তাই প্রতিকী প্রতিবাদ জানাতে আমরা বাজনা বাজিয়ে, বাজি ফাটিয়ে এসআইআর শুনানিতে এসেছি। এই সরকার শুধু হিন্দু-মুসলিম করে মানুষের মধ্যে বিভাজন ঘটিয়ে মানুষকে হেনস্তা করতে চাইছে।"

