বাংলায় সোনিয়া-রাহুল-প্রিয়াঙ্কা ! ভোটে তারকা প্রচারের তালিকা প্রকাশ কংগ্রেসের

বিজেপি'র পর কংগ্রেসের তারকা প্রচারের তালিকাতেও হেভিওয়েটরা ৷ রয়েছে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে ও হিমাচল প্রদেশের মুখ্য়মন্ত্রী সুখবিন্দর সুখুর নাম ৷

Congress Star Campaigner in Bengal
কংগ্রেস প্রার্থীদের সমর্থনে এবার বাংলায় প্রচারে আসতে চলেছেন সোনিয়া-প্রিয়াঙ্কা-রাহুল (ইটিভি ভারত গ্রাফিক্স)
Published : April 7, 2026 at 10:14 AM IST

কলকাতা, 7 এপ্রিল: 20 বছর পর বঙ্গে একলা লড়াইয়ে প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব । 294 আসনে প্রার্থী দেওয়ার পাশাপাশি ভোট ময়দানে লড়তে নেমেছেন অধীর রঞ্জন চৌধুরী, শুভঙ্কর সরকার, মৌসম বেনজির নূর, নেপাল মাহাতোরা । তাঁদের সমর্থন জানিয়ে বাংলায় ভোট প্রচারে আসতে পারেন সোনিয়া গান্ধি, রাহুল গান্ধি, প্রিয়াঙ্কা গান্ধি ভাদরা, মল্লিকার্জুন খাড়গে থেকে হিমাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিং । সোমবার সন্ধ্যায় 40 জন স্টার প্রচারকের তালিকা প্রকাশ করেছে কংগ্রেস ।

সর্বশক্তি দিয়ে প্রচারের ময়দানে ঝাঁপাতে চাইছে হাত ৷ তারকা প্রচারের তালিকায় উপরে লেখা হেভিওয়েট নেতাদের নাম থাকার পাশাপাশি, অধীর চৌধুরী, শশী থারুর, সলমন খুরশিদ, দীপা দাসমুন্সি প্রমুখের নাম রয়েছে ৷

বিবৃতিতে কংগ্রেসের তরফে নির্বাচন কমিশনে জানানো হয়েছে যে, 2026 সালের আগামী 23 এপ্রিল অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম পর্বের জন্য, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের 40 জন নেতা, জনপ্রতিনিধিত্ব আইন 1951-এর ধারা 77(1) অনুসারে প্রচারে অংশগ্রহণ করবেন ।

এনিয়ে এক কংগ্রেস নেতা সংবাদসংস্থা পিটিআইকে বলেন, "হেভিওয়েটদের প্রচারের ময়দানে নামিয়ে লড়াইয়ে টিকে থাকতে চাইছি আমরা ৷ বঙ্গের আসন্ন নির্বাচনে জাতীয় নেতা-সহ এক শক্তিশালী প্রচারক দল মাঠে নামাচ্ছি ৷ এবারে আমরা পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে এককভাবেই লড়ছি এবং আমাদের সমস্ত বরিষ্ঠ নেতা জোর প্রচার চালাবেন । আমাদের মূল লক্ষ্য হল, সমস্ত কেন্দ্রে ভোটারদের কাছে পৌঁছে যাওয়া ৷"

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার (ইটিভি ভারত)

এদিকে, মঙ্গলবার কংগ্রেসের তরফে ইস্তেহার প্রকাশ করা হবে । জাতীয় কংগ্রেসের সর্ব ভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর ও পর্যবেক্ষক গোলাম আহমেদ মীর, প্রদীপ ভট্টাচার্য উপস্থিত থাকবেন ।

এদিন আবার ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের তরফে একাধিক প্রার্থী মনোনয়ন জমা দেবেন । কলকাতার আশুতোষ কলেজের কাছে হাজরা ক্রসিং থেকে দুপুর 12টায় সমাবেশ শুরু হবে । প্রার্থী হিসেবে উপস্থিত থাকবেন আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়, রোহন মিত্র, জিশান আহমেদ, আকিব গুলজার, কাশিফ রেজা । তাঁদের সমর্থনে গোলাম আহমদ মীর, শুভঙ্কর সরকার, বিকে হরিপ্রসাদ⁠, উদয় ভানু চিব, ব্রিজেন্দ্র প্রতাপ সিংরাও মিছিলে থাকবেন ৷

এই প্রসঙ্গে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার বলেন, "মানুষ এখন আর দ্বিমুখী রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না । মানুষ এখন চায় উন্নয়নের রাজনীতি ৷ আর সেই পথ দেখাতে পারে কংগ্রেস । আমাদের প্রার্থীরা শুধু কংগ্রেসের প্রার্থী নন, তাঁরা জনগণের প্রার্থী ৷ যারা বিভিন্ন ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, ভৌগোলিক ও পেশাগত পরিচয়ের প্রতিনিধিত্ব করেন । আমরা সর্বশক্তি দিয়ে লড়ব এবং বিজয়ী হব । কংগ্রেস সবসময় গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং সংবিধানকে সম্মান করে । সকলের জন্য সমান সুযোগ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থানের মাধ্যমে সামগ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে কংগ্রেস প্রতিশ্রুতিবদ্ধ । শান্তিপূর্ণ সমাজ গড়তে এবং সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কংগ্রেস দৃঢ় পদক্ষেপ নেয় । উন্নয়ন, গণতন্ত্র এবং সুশাসনের পক্ষে একসঙ্গে এগিয়ে যেতে কংগ্রেসের হাত শক্ত করুন ।"

