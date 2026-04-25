ভোটের মুখে চমক ! কংগ্রেস প্রার্থী যোগ দিলেন তৃণমূলে
এর আগে হুমায়ুন কবীরের দল আম জনতা উন্নয়ন পার্টির বেশ কয়েকজন প্রার্থী দলবদল করেছেন ৷ এবার একই পথে হাঁটলেন কংগ্রেস প্রার্থী ৷
Published : April 25, 2026 at 10:31 PM IST
ডায়মন্ড হারবার, 25 এপ্রিল: ভোটের মাত্র দিন চারেক আগে মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রে বড়সড় রাজনৈতিক পালাবদল। কংগ্রেসের প্রার্থী আব্দুল মাজিদ হালদার দল বদল করে তৃণমূলে যোগ দিলেন। শনিবার সন্ধ্যায় তৃণমূল প্রার্থী সামিম আহমেদের হাত ধরে আনুষ্ঠানিকভাবে শাসক দলে যোগ দেন আব্দুল । নির্বাচনের ঠিক আগে এমন এক গুরুত্বপূর্ণ দলবদল যে মগরাহাট পশ্চিমের নির্বাচনী সমীকরণে বড় প্রভাব ফেলবে, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। এই ধরনের পদক্ষেপ সাধারণত কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে—এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ।
আব্দুল মাজিদ হালদার দীর্ঘদিন ধরেই কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সুন্দরবন জেলা কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি পেশায় অধ্যাপক মনোরঞ্জন হালদার এবং বর্তমান জেলা সভাপতি মোক্তার আহমেদের ঘনিষ্ঠ বলেই পরিচিত তিনি। দলীয় সংগঠনের ভিতরে তাঁর যথেষ্ট প্রভাব ছিল। একসময় তিনি মগরাহাট পশ্চিম ব্লক কংগ্রেসের সভাপতির দায়িত্বও পালন করেছেন।
তবে তাঁর রাজনৈতিক যাত্রাপথ মোটেই মসৃণ ছিল না। এর আগে 2023 সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে উত্তর কুসুম অঞ্চলের পঞ্চায়েত সমিতি আসনে নির্দল প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। কংগ্রেস সমর্থিত প্রার্থীর বিরুদ্ধে লড়ে শেষ পর্যন্ত তৃণমূল প্রার্থী নুরুজ্জামান শেখের কাছে পরাজিত হন। ওই পরাজয়ের পর থেকেই তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে ৷ দলের অন্দরে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা নিয়েও বিতর্কের সৃষ্টি হয়। পরবর্তীকালে তাঁকে মগরাহাট পশ্চিম ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি করা হয় ৷ দলের একাংশের নেতা-কর্মীরা এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেননি। বিশেষ করে পুরনো দিনের কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হচ্ছিল। তবে শেষমেশ তাঁকেই বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী করে কংগ্রেস।
আব্দুল মাজিদ হালদারে সঙ্গে কয়েকজন কংগ্রেস সমর্থকও এদিন শাসক দলে যোগ দিয়েছেন। এই ঘটনায় কংগ্রেসের অন্দরে অস্বস্তি তৈরি হয়েছে ৷ আর তৃণমূল শিবিরে বাড়তি আত্মবিশ্বাস লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তৃণমূল নেতারা এই ঘটনাকে নিজেদের রাজনৈতিক সাফল্য হিসেবেই তুলে ধরছেন। অন্যদিকে, কংগ্রেস এই ঘটনাকে খুব একটা গুরুত্ব দিতে নারাজ। দলের স্থানীয় নেতা-কর্মীরা জানিয়েছেন, একজন ব্যক্তির দলত্যাগে সংগঠনের উপর বড় কোনও প্রভাব পড়বে না। সবমিলিয়ে মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রে এই দলবদল নির্বাচনের আগে নতুন করে রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়িয়ে দিয়েছে। ভোটের ফলাফল কী হবে সেটা সময়ই বলবে। তবে এই ঘটনায় যে নির্বাচনী সমীকরণে বড়সড় পরিবর্তন এসেছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।