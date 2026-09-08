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দুর্গাপুজোয় আমিষ-বিতর্ক: বাগেশ্বর বাবার বিরুদ্ধে পুলিশের দ্বারস্থ কংগ্রেস

বাঙালিদের খাদ্যাভ্যাস নিয়ে মন্তব্য এবং 'গন্দা গন্দা কুকিং', 'পাখণ্ডি'-সহ একাধিক শব্দ ব্যবহার করায় অভিযোগ দায়ের কংগ্রেসের ৷

non-veg food during Durga Puja
বাগেশ্বর বাবার বিরুদ্ধে পুলিশের দ্বারস্থ কংগ্রেস (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 8, 2026 at 2:02 PM IST

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কলকাতা, 8 সেপ্টেম্বর: দুর্গাপুজোয় আমিষ খেতে নিষেধ করা নিয়ে বিতর্কে এবার কলকাতা পুলিশের দ্বারস্থ হল প্রদেশ কংগ্রেস ৷ বাঙালিদের খাদ্যাভ্যাস নিয়ে মন্তব্য এবং 'গন্দা গন্দা কুকিং', 'পাখণ্ডি'-সহ একাধিক বিতর্কিত শব্দ ব্যবহার করার জন্য ধীরেন্দ্র কৃষ্ণ শাস্ত্রী ওরফে বাগেশ্বর বাবার বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে ।

মঙ্গলবার দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুর থানার অফিসার-ইন-চার্জের কাছে অভিযোগ দায়ের করে অবিলম্বে বাগেশ্বর বাবার বিরুদ্ধে এফআইআর করা এবং তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন কংগ্রেসের দক্ষিণ কলকাতা জেলা সভাপতি প্রদীপ প্রসাদ । একই দাবিতে কলকাতা পুলিশকে ইমেল মারফত অভিযোগ জানিয়েছেন মধ্য কলকাতা জেলা সভাপতি মানস সরকার ।

non-veg food during Durga Puja
ভবানীপুর থানায় অভিযোগ দায়ের (ইটিভি ভারত)

অভিযোগপত্রে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, লিলুয়ায় আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব, আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে ধীরেন্দ্র শাস্ত্রী এমন কিছু মন্তব্য করেছেন, যা বাংলার মানুষের ভাবাবেগে আঘাত করেছে । বিশেষ করে দুর্গাপুজোর সময়ে বাঙালিরা কী খাবেন এবং কী খাবেন না - তা নিয়ে তাঁর বক্তব্যকে ঘিরেই তীব্র আপত্তি জানানো হয়েছে ।

দক্ষিণ কলকাতা জেলা সভাপতি প্রদীপ প্রসাদ বলেন, "দুর্গাপুজো পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাপূর্ণ উৎসব । এই উৎসবকে ঘিরে বাঙালির দীর্ঘদিনের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও খাদ্যসংস্কৃতি রয়েছে । সেই পরিসরে বাইরে থেকে এসে বাঙালির খাদ্যাভ্যাস নিয়ে নির্দেশমূলক বা অবমাননাকর মন্তব্য করা হলে, তা সামাজিক সম্প্রীতির ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে । ধীরেন্দ্র শাস্ত্রী তাঁর বক্তব্যে 'গন্দা গন্দা কুকিং' এবং 'পাখণ্ডি'-র মতো শব্দ ব্যবহার করেছেন । এই ধরনের মন্তব্য বাংলার মানুষের সাংস্কৃতিক পরিচয় ও দুর্গাপুজোর আবেগের সঙ্গে যুক্ত বিষয়গুলিকে অসম্মান করার সামিল ।"

শুধু খাদ্যাভ্যাস নয়, বাঙালি পরিচয় নিয়েও ধীরেন্দ্র শাস্ত্রীর বক্তব্যে বিভাজনের ইঙ্গিত রয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে । অভিযোগপত্রে দাবি করা হয়েছে, ভাষা ও পরিচয়ের ভিত্তিতে বাংলার মানুষকে ভাগ করার মতো বক্তব্য সামাজিক সম্প্রীতির পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে । কংগ্রেসের বক্তব্য, বাংলাভাষী ও বাঙালি পরিচয়ের মধ্যে বিভাজন তৈরি করার কোনও প্রচেষ্টাই কাম্য নয় ।

অন্যদিকে, মধ্য কলকাতা জেলা সভাপতি মানস সরকার বলেন, "দুর্গাপুজোর মতো সর্বজনীন উৎসবকে ঘিরে কোনও ব্যক্তি বা সংগঠনের পক্ষ থেকে বাঙালির ব্যক্তিগত খাদ্যাভ্যাস নির্ধারণ করে দেওয়ার চেষ্টা গ্রহণযোগ্য নয় । বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও সামাজিক বৈচিত্র্যের প্রতি সম্মান দেখানো প্রয়োজন ।"

কংগ্রেসের পক্ষ থেকে পুলিশের কাছে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত করার পাশাপাশি FIR দায়ের এবং তদন্তে অভিযোগের ভিত্তি প্রমাণিত হলে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে । অভিযোগপত্রে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে গ্রেফতারিক দাবিও জানিয়েছে কংগ্রেস ৷

TAGGED:

DHIRENDRA KRISHNA SHASTRI
NON VEG FOOD DURING DURGA PUJA
বাগেশ্বর বাবা
দুর্গাপুজোয় আমিষ
BAGESHWAR BABA

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