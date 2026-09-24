কোর্টের নির্দেশ অমান্য ! মিলনকে নতুন মামলায় আদালতে তোলার অভিযোগ কংগ্রেসের
Congress on Election Commission: নির্বাচন কমিশন ও নন্দীগ্রাম ইস্যুতে সরব হয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার ৷
Published : September 24, 2026 at 1:48 PM IST
কলকাতা, 24 সেপ্টেম্বর: কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশের পরও নন্দীগ্রাম বিধানসভা উপনির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধানের বিরুদ্ধে নতুন মামলা দায়ের করে তাঁকে আদালতে তোলা হয়েছে ৷ এমনটাই অভিযোগ করলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার ।
বুধবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি অভিযোগ করেন, মিলন প্রধানকে জেলের বাইরে আসতে না-দেওয়ার চেষ্টা চলছে । একইসঙ্গে নন্দীগ্রামে আতঙ্কের পরিবেশ, ভোটার তালিকা সংশোধন এবং নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়েও একাধিক প্রশ্ন তোলেন তিনি । শুভঙ্কর সরকারের দাবি, কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে মিলন প্রধানকে নতুন কোনও মামলায় ফাঁসানো যাবে না । কিন্তু এরপরও তাঁকে অস্ত্র আইনের একটি মামলায় কাঁথি আদালতে তোলা হয়েছে । তাঁর অভিযোগ, "রাজ্য সরকার বলছে মিলন প্রধানের আর কোনও মামলা নেই । অথচ তাঁকে খেজুরি থানার একটি মামলায় কাঁথি আদালতে তোলা হয়েছে ।"
আদালতের নির্দেশের কপি দেখানো সত্ত্বেও এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি । মিলন প্রধানের আইনজীবী তথা কংগ্রেস নেতা অজিতেশ পাণ্ডে জানান, জামিনের জন্য আবেদন করা হয়েছে এবং পরবর্তী শুনানি বৃহস্পতিবার হওয়ার কথা । বিষয়টি আদালতে উত্থাপন করা হবে বলেও জানান শুভঙ্কর সরকার । তিনি বলেন, "নন্দীগ্রামে কংগ্রেস কর্মীদের ভয় দেখানো হচ্ছে । 2021 সালে নন্দীগ্রামে দায়িত্বে থাকা এক পুলিশ আধিকারিককে ফের সেখানে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবং তিনি বিজেপি-বিরোধী কর্মীদের ভয় দেখাচ্ছেন । ওই আধিকারিককে বদলির করতে হবে ।"
এদিন ভোটার তালিকা সংশোধনের প্রক্রিয়া বা SIR নিয়েও প্রশ্ন তোলেন শুভঙ্কর সরকার । তাঁর দাবি, নন্দীগ্রামে 6 হাজার এবং রেজিনগরে 12 হাজার মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে । নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে সরব হয়েছেন শুভঙ্কর সরকার ৷ তিনি মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পাসপোর্ট বাতিলের দাবি জানান । তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন, জ্ঞানেশ কুমার দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে পারেন ।
নির্বাচনের পর ইভিএম সংরক্ষণ করে রাখার দাবি জানানো হয়েছিল বলেও উল্লেখ করেন তিনি । তাঁর অভিযোগ, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে দুর্বল করার চেষ্টা চলছে । তিনি বলেন, "শুদ্ধ ভোট চুরি নয়, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে খুন করা হয়েছে ।" এক দেশ, এক ভোটের প্রসঙ্গ তুলে নরেন্দ্র মোদি সরকারের বিরুদ্ধেও রাজনৈতিক অভিযোগ করেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ।
বাংলা রক্তপাত পছন্দ করে না বলে মন্তব্য করে ভাঙড়ের সাম্প্রতিক সংঘর্ষের প্রসঙ্গ তোলেন শুভঙ্কর সরকার । আইনজীবী তথা বাম নেতা সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়কে ডিম ছোড়ার ঘটনার প্রতিবাদ করেছেন তিনি । তাঁর অভিযোগ, রাজনৈতিক সংঘাত তৈরির পেছনে পরিকল্পিত কৌশল থাকতে পারে । একদিকে হিংসার বিরোধিতা করা হলেও অন্যদিকে সংঘর্ষ উসকে দেওয়ার পরিবেশ তৈরি করা হচ্ছে ।