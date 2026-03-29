অনলাইনে আপিল শুরু, ট্রাইব্যুনাল কবে? সাপ্লিমেন্টারি তালিকার 'ধোঁয়াশা'য় উদ্বেগে ভোটাররা

সময় কম, অনিশ্চয়তা বেশি । এই স্বল্প সময়ের মধ্যে সব বাদ পড়া ভোটার আদৌ আপিল করতে পারবেন কি না, তা নিয়েই প্রশ্ন উঠছে।

By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 29, 2026 at 3:48 PM IST

কলকাতা, 29 মার্চ: একের পর এক সাপ্লিমেন্টারি ভোটার তালিকা প্রকাশ, আর তার সঙ্গেই বাড়ছে অনিশ্চয়তা । শনিবার গভীর রাতে প্রকাশিত হয়েছে তৃতীয় সাপ্লিমেন্টারি তালিকা । একই সঙ্গে শুরু হয়েছে অনলাইনে আপিলের প্রক্রিয়াও । কিন্তু অফলাইনে আপিল কবে থেকে শুরু হবে, কোথায় বসবে আপিলেট ট্রাইব্যুনাল, এই সব প্রশ্নের এখনও কোনও সদুত্তর মেলেনি । ফলে ভোটারদের মধ্যে বাড়ছে উদ্বেগ ।

নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, তৃতীয় তালিকা প্রকাশের পর থেকেই যাঁদের নাম বাদ পড়েছে, তাঁরা অনলাইনে আপিল করতে পারছেন । এর জন্য ব্যবহার করতে হবে ECINet অ্যাপ বা কমিশনের ওয়েবসাইট । তবে এখনও স্পষ্ট নয়, অফলাইনে আবেদন কবে থেকে গ্রহণ করা হবে ।

23 মার্চ প্রথম সাপ্লিমেন্টারি তালিকা প্রকাশিত হয়েছিল । তার পর 27 মার্চ দ্বিতীয় তালিকা, আর শনিবার রাতে তৃতীয় তালিকা সামনে আসে । যদিও এই তালিকাগুলিতে মোট কতজনের নাম বাদ পড়েছে বা কতজনের নাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, সেই বিষয়ে কোনও নির্দিষ্ট তথ্য এখনও প্রকাশ করেনি কমিশন । এর মধ্যেই খবর, রবিবার বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত ই-সাইন হয়ে জমা পড়া আবেদনগুলি নিয়ে প্রস্তুত করা হবে চতুর্থ সাপ্লিমেন্টারি তালিকা ।

আইন অনুযায়ী, নাম বাদ পড়লে 15 দিনের মধ্যে আপিলেট ট্রাইব্যুনালে আবেদন জানাতে হবে । কিন্তু বাস্তবে সমস্যার অন্ত নেই । বহু ভোটারের অভিযোগ, তালিকা অনলাইনে সঠিকভাবে না পৌঁছনোয় তাঁরা বুঝতেই পারছেন না তাঁদের নাম চূড়ান্ত তালিকায় রয়েছে কি না । ফলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আপিল করার পথও তাঁদের কাছে অনিশ্চিত হয়ে উঠছে ।

ভোটারদের উদ্বেগের মধ্যে রয়েছে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, এই আপিল শুনানি কোথায় এবং কবে থেকে শুরু হবে ? সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী, এসআইআর প্রক্রিয়ায় নাম বাতিল হলে তার বিরুদ্ধে আপিল শোনার জন্য ট্রাইব্যুনাল গঠন করতে হবে । সেই অনুযায়ী কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের সঙ্গে আলোচনা করে ইতিমধ্যেই 19 জন বিচারকের নাম চূড়ান্ত করেছে নির্বাচন কমিশন ।

কিন্তু ট্রাইব্যুনালের স্থান এখনও ঠিক হয়নি । সূত্রের খবর, নিউটাউনের জুডিশিয়াল অ্যাকাডেমি, হিডকো অফিস এবং সল্টলেক স্টেডিয়াম, একাধিক জায়গা পরিদর্শন করা হলেও কোনওটিই চূড়ান্ত হয়নি । পরে জোকায় একটি কেন্দ্রীয় সরকারি দফতরের ভবন প্রাথমিকভাবে পছন্দ হয়েছে বলে জানা গেলেও, সেটিও এখনও নিশ্চিত নয় ।

গত 24 মার্চ সুপ্রিম কোর্টে এই বিষয়টি উত্থাপন করেছিলেন রাজ্যের আইনজীবী মানেকা গুরুস্বামী । প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীদের বেঞ্চে তিনি সময়সীমা বাড়ানোর আবেদন জানান । বিচারপতি বাগচী এ বিষয়ে বিবেচনার আশ্বাস দেন এবং প্রয়োজনে জুডিশিয়াল অ্যাকাডেমির পরিকাঠামো ব্যবহারের কথাও উল্লেখ করেন ।

অন্যদিকে, নির্বাচন কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন রাত 12টা পর্যন্ত যেসব নাম বিবেচনায় থাকবে, কেবল সেগুলিই চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় স্থান পাবে । প্রথম দফার 152টি আসনের ক্ষেত্রে 6 এপ্রিল এবং দ্বিতীয় দফার 142 টি আসনের ক্ষেত্রে 9 এপ্রিল পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া চলবে ।

সব মিলিয়ে সময় কম, অনিশ্চয়তা বেশি । এই স্বল্প সময়ের মধ্যে সব বাদ পড়া ভোটার আদৌ আপিল করতে পারবেন কি না, তা নিয়েই প্রশ্ন উঠছে। ট্রাইব্যুনাল গঠন ও কাজ শুরুর বিষয়টি দ্রুত স্পষ্ট না হলে পরিস্থিতি আরও জটিল হতে পারে বলেই মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা ।

