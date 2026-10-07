মহালয়ায় কলকাতাতেই থাকছি ! বঙ্গে এসে জানালেন তসলিমা, সরব 'বাংলাদেশের মৌলবাদ' নিয়ে

মহালয়ায় কলকাতাতেই থাকছি ! বঙ্গে এসে জানালেন তসলিমা, সরব 'বাংলাদেশের মৌলবাদ' নিয়ে
Taslima Nasrin: রাজ্যে পালাবদলের পর দ্বিতীয়বার কলকাতায় পা রাখলেন বিশিষ্ট লেখিকা তসলিমা নাসরিন । জানালেন, সামনের বছর পুজোয় এখানেই থাকবেন ৷
Published : October 7, 2026 at 4:46 PM IST
দমদম/কলকাতা, 7 অক্টোবর: ফের কলকাতায় তসলিমা নাসরিন ৷ বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে বুধবার শহরে এলেন বাংলাদেশ থেকে নির্বাসিত লেখিকা ৷ এ বছর মহালয়ায় তিনি কলকাতাতেই থাকছেন ৷ ইডেন গার্ডেন্সে মহালয়ার অনুষ্ঠান দেখারও ইচ্ছে রয়েছে তাঁর ৷ যদিও এবার পুজোর সময় তিনি বাংলায় থাকতে পারছেন না বলে জানিয়েছেন ৷ তবে সামনের বছর তিনি কলকাতায় থেকে বাঙালির দুর্গোৎসব উপভোগ করবেন বলে আশাপ্রকাশ করেছেন ৷ এদিন বাংলাদেশে উগ্র মৌলবাদী ও সন্ত্রাসবাদী শক্তির 'বাড়-বাড়ন্ত' নিয়েও তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন তসলিমা ৷
রাজ্যে পালাবদলের পর গত অগস্ট মাসে কলকাতায় পা রেখেছিলেন তসলিমা নাসরিন । প্রায় দু'দশক পর শহরে আসা লেখিকাকে রবীন্দ্র সদনে সম্বর্ধনা জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ তার মাসদুয়েকের মধ্যেই আজ আবারও কলকাতায় এলেন তিনি । এদিন দমদম বিমানবন্দরে নেমে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তসলিমা জানান যে, আবারও কলকাতায় এসে তাঁর খুব ভালো লাগছে । তিনি বলেন, "পুজোয় এবার থাকতে পারব না ৷ তার আগে বেশ কিছু অনুষ্ঠান আছে । আগামিকাল মহাজাতি সদনে একটি অনুষ্ঠানে রয়েছে । তারপর 9 অক্টোবরে এবং 11 অক্টোবর আরও দুটি অনুষ্ঠান রয়েছে ৷"
তিনি আরও বলেন, "এ বার মহালয়ায় থাকছি । সম্ভব হলে ইডেন গার্ডেন্সে মহালয়ার অনুষ্ঠান দেখব । এবার পুজোয় থাকতে পারছি না, তবে পরের বছর থেকে অবশ্যই থাকব । আমি খুবই ভালোবাসি এখানকার পুজো । মনে হয় যেন আর্ট এক্সিবিশন হচ্ছে । পুজোয় সবার জন্য শুভেচ্ছা, ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা । কাল মহাজাতি সদনে যে অনুষ্ঠান আছে, সেখানে আমার কবিতা ও আমার কবিতার গান হবে । 'উমা সম্মান' দেওয়া হবে । দেবী বন্দনা হবে । খুব ভালো অনুষ্ঠান হবে । আগামী 11 তারিখে অনুষ্ঠান আছে বিডি সল্টলেকের বিডি অডিটোরিয়ামে । ওখানে সাহিত্যের অনুষ্ঠান । এছাড়াও ওখানে আমার একটা বই উদ্বোধন হবে এবং ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে একটা ম্যাগাজিনের উদ্বোধন হবে ।"
এদিন সাংবাদিকরা বাংলাদেশের প্রসঙ্গ তুলতেই উগ্র মৌলবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সরব হন সে দেশ থেকে নির্বাসিত লেখিকা ৷ তাঁর দাবি, সরকারের প্রশ্রয়েই মাথাচাড়া দেয় সন্ত্রাসবাদ ও মৌলবাদ ৷ এর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানান তিনি ৷ তসলিমার কথায়, "সরকারের প্রশ্রয়েই জিহাদি জঙ্গি গোষ্ঠী আরও বেড়েছে । দেশকে যদি সুস্থ ও সভ্য করতে হয়, তবে এই উগ্র ধর্মান্ধদের প্রতিরোধ করতেই হবে । এদের নির্মূল করা ছাড়া উপায় নেই ।"
বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের ভারত সফরের জল্পনা এবং দু’দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তসলিমা বলেন, "বাংলাদেশে জামায়েত-এ-ইসলামিকে যেভাবে প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে এবং জঙ্গিদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে, তাতে সম্পর্কের গতিপ্রকৃতি কোন দিকে যাবে তা স্পষ্ট নয় । তবে আশা রাখব এই প্রতিকূলতার মধ্যেও সে দেশের সরকার ব্যবস্থা নেবে এবং ভবিষ্যতে ভারত ও বাংলাদেশের সম্পর্ক ইতিবাচক ও বন্ধুত্বপূর্ণ হবে ৷"