বাংলার পর্যটনকে বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরতে মেগা কনফারেন্স, একগুচ্ছ নয়া পরিকল্পনা

বাংলার পর্যটনকে বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরতে মেগা কনফারেন্স, একগুচ্ছ নয়া পরিকল্পনা
'শেপিং দ্য ফিউচার অফ ট্যুরিজম ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল' শীর্ষক এই বিশেষ সম্মেলনের সূচনা করেন পর্যটন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন ।
Published : February 11, 2026 at 7:08 PM IST
কলকাতা, 11 ফেব্রুয়ারি: বিশ্ব পর্যটন মানচিত্রে পশ্চিমবঙ্গকে এক অনন্য ও শীর্ষস্থানীয় গন্তব্য হিসেবে গড়ে তুলতে তিলোত্তমায় আয়োজিত হল এক মেগা কনফারেন্স । বুধবার কলকাতার পার্ক হোটেলে 'শেপিং দ্য ফিউচার অফ ট্যুরিজম ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল' শীর্ষক এই বিশেষ সম্মেলনের সূচনা করেন পর্যটন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন ।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বনমন্ত্রকের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা এবং পর্যটন দফতরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব বরুণকুমার রায় । মূলত রাজ্যের পর্যটন খাতের কৌশলগত অগ্রাধিকারগুলি নিয়ে আলোচনা করা ও তার দ্রুত বাস্তবায়নের রূপরেখা তৈরি করতেই এই মেগা সম্মেলনের আয়োজন করা হয় ।
সম্মেলনে নিজের বক্তব্যে মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন বাংলার পর্যটনকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার কথা বলেন । তিনি জানান, রাজ্য সরকার কেবল পরিকাঠামো তৈরি বা লিজ দেওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে চায় না, বরং বেসরকারি অপারেটরদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে আগ্রহী ।
মন্ত্রী বলেন, "আমি নিজে হয়তো বড় কোনও অপারেটর নই, কিন্তু আমি অপারেটরদের সঙ্গে নিয়ে কাজ করতে জানি ৷" তিনি আরও বলেন, সরকার এখন শুধুমাত্র সরাসরি কর্মসংস্থান নয়, পরোক্ষ কর্মসংস্থানের ওপর জোর দিচ্ছে । তাঁর মতে, বাংলার বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং খাদ্যাভ্যাসকে বিশ্বের দরবারে সঠিক 'এক্সপেরিয়েন্স' হিসেবে পরিবেশন করাই এখন মূল লক্ষ্য ।
মন্ত্রীর কথায়, "2011 সালে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই বাংলাকে পর্যটন ও সংস্কৃতির 'গেটওয়ে' করার যে লক্ষ্য স্থির করেছিলেন, তা আজ সফলভাবে এগিয়ে চলেছে ।"
এদিনের সম্মেলনে সরকারের শীর্ষ কর্মকর্তাদের পাশাপাশি শিল্প নেতৃবৃন্দ, বিনিয়োগকারী, হোটেল ব্যবসায়ী, ট্যুর অপারেটর এবং পর্যটন বিশেষজ্ঞরা একত্রিত হন । তাঁদের মূল লক্ষ্য, বাংলার প্রাকৃতিক সম্পদ - পাহাড়, জঙ্গল এবং গঙ্গাকে কেন্দ্র করে গন্তব্য উন্নয়ন, বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (PPP) মডেলের সুযোগ বাড়ানো ।
আলোচনার কেন্দ্রে ছিল তিনটি বিশেষ দিক: প্রথমত, পর্যটন শিল্পে শুধু হোটেল থাকলেই হবে না, প্রয়োজন দক্ষ ও প্রশিক্ষিত কর্মীবাহিনী । তাই হসপিটালিটি সেক্টরে পেশাদারিত্ব বাড়াতে বিশেষ প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে । দ্বিতীয়ত, যাতায়াত ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ ও এয়ারপোর্ট কানেক্টিভিটি বৃদ্ধির মাধ্যমে টিয়ার-টু শহরগুলিতে পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার প্রস্তাব দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা । তৃতীয়ত, ইকো-ট্যুরিজম ও হেরিটেজ ট্যুরিজমের প্রসার । চা-বাগান এবং প্রাচীন হেরিটেজ ভবনগুলিতে পর্যটকদের আকর্ষণ করতে এক নীল নকশা তৈরি করা হচ্ছে ।
রাজ্য সরকারের লক্ষ্য হল সারা বছর পর্যটকদের আনাগোনা বজায় রাখা । এর জন্য গঙ্গাবক্ষে নৌ-ভ্রমণ (রিভার ক্রুজ), বড় বড় কনফারেন্স বা ইভেন্টের জন্য 'মাইস' (MICE) ট্যুরিজম এবং ধর্মীয় পর্যটনকে নতুন করে সাজানো হচ্ছে । এমনকি 'গ্ল্যাম্পিং'-এর মতো আধুনিক কনসেপ্টকেও জনপ্রিয় করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে । এর পাশাপাশি 'ইজ অফ ডুইং বিজনেস'-এর মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের উৎসাহ দেওয়ার বিষয়টিও অগ্রাধিকার পাচ্ছে । সব মিলিয়ে, সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগের মেলবন্ধনে বাংলা এখন পর্যটনের এক নতুন দিগন্ত হয়ে ওঠার অপেক্ষায় ।