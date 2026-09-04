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ক্ষীরের গোপাল থেকে তালের মোমো, মিলবে 56 ভোগ; জন্মাষ্টমীতে জমকালো মিষ্টি বাজার

হাতে সময় নেই বলে চিন্তা, গোপালের জন্মদিনের আপ্যায়ন ত্রুটিমুক্ত করতে রকমারি পদের সম্ভার এনেছেন মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীরা ৷ পলাশ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন ৷

Janmashtami Special Sweet
জন্মাষ্টমী স্পেশাল মিষ্টিতে ভরুক গোপালের নৈবেদ্য (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 4, 2026 at 3:03 PM IST

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চন্দননগর, 4 সেপ্টেম্বর: কর্মব্যস্ত গৃহস্থের জীবনে সময়ের অভাব ৷ জন্মাষ্টমীতে গোপাল পুজোয় তাই ঘরে মিষ্টি বানানোর চেয়ে রেডিমেডেই সন্তুষ্ট হচ্ছেন অনেকে ৷ সেই বুঝে মিষ্টির দোকানগুলিও ক্রেতাদের মন পেতে বানাচ্ছেন রকমারি পদ ৷

এবারের জন্মাষ্টমীতে ক্ষীরের গোপাল থেকে ননী, ক্ষীর, তাল ফুলুরি, ছাপান্ন ভোগের মিষ্টির ট্রে বিকোচ্ছে রমরমিয়ে ৷ চিনির দাম বাড়লেও মিষ্টির দাম মধ্যবিত্তের নাগালের মধ্যেই রেখেছেন মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীরা । সামনেই পুজোর মরশুম তাই দাম বাড়ানোর চেয়ে বিক্রির উপর জোর দিচ্ছেন তাঁরা ৷

রকমারি মিষ্টিতে জন্মাষ্টমী জমজমাট (ইটিভি ভারত)

জন্মাষ্টমী উপলক্ষে বেশিরভাগ বাড়ি ও মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণের পুজো হয়ে থাকে । ভোগ হিসাবে গোপালের পছন্দের খাবার যেমন ক্ষীর, ননী, তাল ফুলুরি, রাবড়ি-সহ বিভিন্ন জিনিস নিবেদন করেন সকলে ৷ একান্নবর্তী পরিবার এখন আর নেই, তাই ছোট পরিবারে সময়ের অভাবে মিষ্টান্ন প্রতিষ্ঠানগুলির উপর ভরসা করতে হচ্ছে মহিলাদের । তাই জন্মাষ্টমী উপলক্ষে জেলার বিভিন্ন মিষ্টির দোকানে ভিড় জমাছেন ক্রেতারা ।

Janmashtami Special Sweet
ক্ষীরের ননী গোপাল (ইটিভি ভারত)

দোকানদাররাও ক্রেতাদের মন পেতে ট্র্যাডিশনাল মিষ্টির পাশাপাশি গোপালের জন্য হরেকরকম পদের পসরা নিয়ে বসেছেন । অর্ডার অনুযায়ী স্পেশাল ক্ষীরের গোপাল যেমন বানিয়েছেন, সেই সঙ্গে 56 ভোগ ও নন্দ ঘোষের থালিও বিক্রি করছেন ।

মিষ্টির দাম

দেড় ফুট উচ্চতার আড়াই থেকে তিন কিলো ওজনের ক্ষীরের গোপালের দাম 3 হাজার টাকা । যদিও এটি এক ক্রেতার অর্ডারে বানানো ৷ এবারের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ 56 ভোগের স্পেশাল থালি । যাতে থাকছে 56 রকমের মিষ্টি । দাম 2 হাজার টাকা । পাশাপাশি রয়েছে নন্দঘোষ থালি । দাম 700 টাকা ।

Janmashtami Special Sweet
জন্মাষ্টমী স্পেশাল থালি (ইটিভি ভারত)

গোপালের জন্য আলাদা করে স্পেশাল মিষ্টির প্যাকেটও তৈরি করেছে দোকানে । তালের মালপোয়া 20 টাকা পিস, তালের বড়া 600 টাকা কিলো, তিলের নাড়ু 10 টাকা পিস, সরের নাড়ু 30 টাকা পিস, রাবড়ি 800 টাকা কিলো, ননী 600 টাকা কিলো, ক্ষীর 800 টাকা কিলো, ছানার পায়েস 700 টাকা কিলো ।

Janmashtami Special Sweet
গোপালের জন্য বিশেষ থালি (ইটিভি ভারত)

এমনি এক বিখ্যাত মিষ্টান্ন প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার শৈবাল মোদক জানান, প্রতি বছরই জন্মাষ্টমীতে নানারকম মিষ্টি তৈরি করা হয় । এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি । তালের মালপোয়া, তালের বড়া, ক্ষীরের নাড়ু, তিলের নাড়ু, সরের নাড়ু, অমৃতি জিলিপি, ছানার কেক, রাবড়ি-সহ একাধিক স্পেশাল আইটেম রাখা হয়েছে । সঙ্গে রয়েছে লাড্ডু ও নানা ধরনের সন্দেশ । জন্মাষ্টমীতে গোপালের প্রিয় খাবার ক্ষীর, ননী, নাড়ু সবই পাওয়া যাচ্ছে । ক্রেতাদের চাহিদা মাথায় রেখেই এবারের আয়োজন ।

Janmashtami Special Sweet
এভাবেই ট্রেতে সাজানো হয়েছে গোপালের মিষ্টি (ইটিভি ভারত)

চিনির দাম বাড়লেও মিষ্টির দাম বাড়ানো হয়নি বলে জানান শৈবাল মোদক । তাঁর কথায়, "গ্যাসের দাম বৃদ্ধির জন্য কিছুটা দাম বাড়ানোর হয়েছিল । চিনির দাম কিছুটা কমায় এখনই দাম বাড়াইনি । তার মধ্যে সামনেই দুর্গাপুজো, কালীপুজো ও জগদ্ধাত্রী পুজো রয়েছে । মিষ্টি প্রিয় বাঙালির কথা ভেবে এখন দাম বাড়ানো সম্ভব নয় । এতে আমাদের লাভ হবে খুবই কম হবে ঠিকই, কিন্তু মিষ্টি পিপাসু বাঙালি মধ্যবিত্ত এর কথা মাথায় রেখেই বিক্রি উপর নির্ভর করছি আমরা ।"

Janmashtami Special Sweet
জন্মাষ্টমীতে মিষ্টির দোকানে ব্যস্ততা (ইটিভি ভারত)

সাধ্যের মধ্যে দাম থাকায় খুশি ক্রেতারাও ৷ গোপালের জন্য মিষ্টি কিনতে আসা এক ক্রেতা সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "বাড়িতে গোপাল আছে । এখন আর বাড়িতে সব বানানোর সময় পাই না । তাই দোকান থেকেই কিনছি । দামও সাধ্যের মধ্যেই আছে । খুব একটা বাড়েনি । আর এখানে সবই পাওয়া যাচ্ছে ৷

আরেক ক্রেতা পিয়ালী কুন্ডুর কথায়, "গোপালের জন্য ক্ষীর, ননী, নাড়ু যা লাগে সব এক জায়গাতেই পেয়ে গেলাম । দামও ঠিকঠাক ।"

Janmashtami Special Sweet
তাল ফুলুরি ছাড়া জন্মাষ্টমী অসম্পূর্ণ (ইটিভি ভারত)

চন্দননগরের আরেক মিষ্টির দোকানের কর্ণধার ধনঞ্জয় দাস বলেন, "জন্মাষ্টমী উপলক্ষে তালের ক্ষীর তালের বড়া, তালের মোমো, ছয় থেকে সাত রকম শুধু তালের মিষ্টি তৈরি করা হয়েছে । এছাড়া গোপালের পুজোর জন্য ননী, ক্ষীর, রাবড়ি তৈরি করা হয়েছে । চিনির দাম বাড়ার জন্য আমরা ক্রেতাদের কথা মাথায় রেখেই সামঞ্জস্য করে মিষ্টির দাম রেখেছি । যাতে ক্রেতাদের কিনতে কোনও অসুবিধা না হয় এবং আমাদেরও যাতে লস না হয় ।"

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জন্মাষ্টমী 2026
জন্মাষ্টমী স্পেশাল মিষ্টি
JANMASHTAMI SWEET
JANMASHTAMI SPECIAL SWEET

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