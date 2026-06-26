ETV Bharat / state

ওয়ার্ড অফিস থেকে মিলল কন্ডোম, চাঞ্চল্য সল্টলেকে

ওয়ার্ড অফিসের ভিতরে বিলাসবহুল সাজসজ্জা থেকে শুরু করে কন্ডোম উদ্ধারের ঘটনায় ইতিমধ্যে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

word office in saltlake
পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে শুক্রবার সন্ধ্যায় পরিদর্শনে যান মন্ত্রী (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 26, 2026 at 10:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 26 জুন: বিধাননগর পুরনিগমের 35 নম্বর ওয়ার্ডের কার্যালয় পরিদর্শনে গিয়ে নজিরবিহীন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হলেন স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়। ওয়ার্ড অফিসের ভিতরে বিলাসবহুল সাজসজ্জা থেকে শুরু করে কন্ডোম উদ্ধারের ঘটনায় ইতিমধ্যে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

দীর্ঘদিন ধরেই 35 নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের একাংশের অভিযোগ ছিল, এলাকার পুর-পরিষেবা সংক্রান্ত কাজ ঠিকমতো হচ্ছে না। জনগণের সেই সমস্ত অভাব-অভিযোগের সুরাহা করতে ওয়ার্ড অফিসের বাস্তব পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে শুক্রবার সন্ধ্যায় সেখানে পরিদর্শনে যান মন্ত্রী। কিন্তু অফিসের ভেতরে ঢোকা মাত্রই থমকে যেতে হয় তাঁকে এবং তাঁর সঙ্গে থাকা সহযোগীদের। ওয়ার্ড অফিসের ভেতরের দৃশ্য দেখে বোঝার উপায় ছিল না যে এটি কোন সরকারি কার্যালয় !

word office in saltlake
ওর্য়াড অফিসো রাখা আছে একাধিক দামি সোফা সেট (ইটিভি ভারত)

অফিসের অন্দরমহল বিলাসবহুল সামগ্রীতে ঠাসা। সাধারণ নাগরিকদের বসার জন্য যেখানে পর্যাপ্ত পরিকাঠামো নেই, সেখানে কর্মকর্তাদের জন্য সাজানো রয়েছে একাধিক দামি সোফা সেট। পুরো অফিসটিকে ঠাণ্ডা রাখার জন্য বসানো হয়েছে পাঁচটিরও বেশি এসি মেশিন। তবে মূল বিতর্কটি দানা বাঁধে ‘কাউন্সিলর রুম’-এ প্রবেশ করতেই। সেই ঘরে ঢুকতেই চক্ষু চড়কগাছ হয় বিধায়কের।

word office in saltlake
ওয়ার্ড অফিসের ভিতরে ছিল খাট (ইটিভি ভারত)

দেখা যায়, কাউন্সিলরের ঘরের ভেতরে খাট পাতা রয়েছে। সেই সঙ্গে রয়েছে বড় আলমারি এবং একটি আধুনিক ড্রেসিং টেবিল। আলমারিটি খোলা হলে দেখা যায়, তার ভিতরে কোনও সরকারি নথি বা ফাইলের নামগন্ধও নেই। তার বদলে সেখানে থরে থরে সাজানো রয়েছে কম্বল থেকে শুরু করে নরম বালিশ এবং বিছানার চাদর। ঘরের ড্রেসিং টেবিল থেকে উদ্ধার হয় কন্ডোমের প্যাকেট। ওয়ার্ড অফিসে কাজের জায়গায় এই ধরনের সামগ্রী দেখে তীব্র ক্ষোভ ও বিস্ময় প্রকাশ করেন রাজ্য মন্ত্রিসভার এই সদস্য।

word office in saltlake
থরে থরে সাজানো রয়েছে কম্বল থেকে শুরু করে নরম বালিশ এবং বিছানার চাদর (ইটিভি ভারত)

তিনি প্রশ্ন তোলেন, সাধারণ মানুষের করের টাকায় তৈরি এমন একটি জনসেবামূলক অফিসে কেন এই ধরণের ব্যক্তিগত প্রমোদশালার পরিবেশ তৈরি করে রাখা হয়েছে ? এর আড়ালে কোনও অনৈতিক কার্যকলাপ চলত কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর থেকে এই 35 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর জয়দেব নস্করের আর কোনও খোঁজ মিলছে না। তিনি কোথায় আছেন তা জানা নেই এলাকার বাসিন্দাদের ৷ কাউন্সিলরের অনুপস্থিতির মাঝে তাঁর কার্যালয় থেকে এই ধরণের সামগ্রী উদ্ধার হওয়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে।

TAGGED:

CONDOMS FOUND AT TRINAMOOL OFFICE
CONDOMS FOUND AT WORD OFFICE
CONDOMS FOUND IN SALTLAKE OFFICE
ওয়ার্ড অফিস থেকে মিলল কন্ডোম
CONDOM RECOVERED FROM WORD OFFICE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.