'পশ্চিমবঙ্গে আইনশৃঙ্খলা বলে কিছু নেই', বিকাশের বাড়িতে হামলার তীব্র নিন্দা মমতার
Attack on Bikash Ranjan Bhattachariya's house: সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মমতা বলেন, "বিকাশদার সঙ্গে ফোনে কথা বলেছি ৷ আমি এখানে থাকলে বাড়িতে যেতাম ৷"
Published : October 8, 2026 at 2:56 PM IST
কলকাতা, 8 অক্টোবর: সিপিএম নেতা তথা বিশিষ্ট আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের বাড়িতে হামলার পরিপ্রেক্ষিতে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানালেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে আজ তিনি বলেন, "বিকাশদার সঙ্গে ফোনে কথা বলেছি ৷ আমি থাকলে বাড়িতে যেতাম ৷"
বিকাশরঞ্জনের বাড়িতে হামলার কড়া নিন্দা করে সমাজমাধ্যম X-এ মমতা লিখেছেন, বারুইপুর কোর্ট, ব্যাঙ্কশাল কোর্ট, চন্দননগর এবং শালবনির পর আবার আজ নৃশংস হামলার ঘটনা ৷ এবার কলকাতায় প্রবীণ আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের বাড়িতে ৷ সিসিটিভি ফুটেজে প্রমাণ থেকে দেখা যাচ্ছে, এই হামলাকারীরা রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতি কতটা নির্লজ্জ মনোভাব পোষণ করে ৷ আইনি সমাজের উপর এই ধারাবাহিক আক্রমণের কঠোর সমালোচনা করছি ৷
After Baruipur Court, Bankshall Court, Chandannagar and Salboni, another brutal attack today. This time at the residence of Sr Advocate Bikash Ranjan Bhattacharyya in Kolkata. Evidence on video confirms the brazenness such attackers have towards law enforcement in West Bengal. I strongly condemn such continuing attacks on the legal fraternity. It is true that in the past 15 years Bikash da and us have often been on different sides of the ideological and legal divide. However, the line of decency was never crossed. We have faith in the Constitution and the Judiciary. However, today all voices of dissent are being crushed- from Parliament to the Assembly to Local Bodies to Courts of Law. As an Advocate myself, I am short of words to express my solidarity, but I am determined to call for Unity Of Advocates irrespective of political beliefs. We must save the Constitution, the Bar, the Bench, the State and, most importantly, our dear motherland. Our India. The “lawlessness” of West Bengal, with Cases of 2454 Rapes, 600 Murders, 13,114 Attempted to Murders and 32,341 Grievous Assaults in the past five months has converted itself to a State Sponsored Anarchy where Advocates, who are Officers of the Court, are being attacked throughout the State. Only a consolidated resistance remains to be the sole remedy.— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) October 8, 2026
মমতা আরও লেখেন, মতাদর্শগত এবং আইনি দিক থেকে গত 15 বছরে আমরা এবং বিকাশদা ভিন্ন অবস্থানে ছিলাম ৷ কিন্তু ভদ্রতা বা সৌজন্যের সীমারেখা কখনও অতিক্রম করা হয়নি ৷ সংবিধান এবং বিচারব্যবস্থার প্রতি আমাদের আস্থা আছে ৷ সংসদ থেকে বিধানসভা বা স্থানীয় প্রশাসন থেকে আদালত- আজ প্রতিটি বিরোধী স্বর রুদ্ধ করা হচ্ছে ৷ এই ঘটনায় নিন্দা জানানোর ভাষা আমার কাছে নেই ৷ আমি নিজে একজন আইনজীবী, তাই রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও সব আইনজীবীকে ঐক্যবদ্ধ হতে বলছি ৷ আমাদের সংবিধান, বার কাউন্সিল, রাজ্য এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমাদের মাতৃভূমি, আমাদের ভারতকে বাঁচাতে হবে ৷
পশ্চিমবঙ্গে আইনশৃঙ্খলা বলে কিছু নেই ৷ গত 5 মাসে 2454 ধর্ষণ, 600 খুন, 13,114 খুনের চেষ্টা এবং 32,341 নৃশংস নিগ্রহের ঘটনা এই রাজ্যকে সরকার পোষিত নৈরাজ্যে পরিণত করেছে, যেখানে রাজ্যজুড়ে আইনজীবীদের উপর হামলা হচ্ছে ৷ এর সমাধান একমাত্র সংঘবদ্ধ প্রতিবাদেই হতে পারে ৷'
বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের বাড়িতে হামলার প্রতিবাদে জমায়েত করে বিক্ষোভ মিছিলের ডাক দিয়েছে সিপিএম কলকাতা জেলা কমিটিও । যাদবপুর অজয়নগর থেকে শুরু হবে মিছিল । শেষ হবে বিকাশরঞ্জনের বাড়ির সামনে ।
এই ঘটনায় বিজেপি কংগ্রেস সহ একাধিক রাজনৈতিক দল তীব্র নিন্দা জানিয়েছে । রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, " আমার জানা নেই। বলতে পারব না। তবে, অন্যায় করেছে ! যারা হামলা করছে...। রাজ্যে কিছু মানুষ তৈরি হয়েছে, যারা এরকম করছে । তৃণমূল কংগ্রেস সমাজটাকে অসুস্থ বানিয়ে গিয়েছে । খোলা বাজার হয়ে গিয়েছে । বহু মানুষ আছে, ব্যক্তিগত রাগের কারণে হয়তো বোতল ছুড়ে দিয়েছে ।"
সিপিআই (এমএল) লিবারেশন সম্পাদক কলকাতা জেলা কমিটির অতনু চক্রবর্তী বলেন, "বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের বাড়িতে RSS-BJP-র দুষ্কৃতীরা যে হামলা চালিয়েছে, তা নিয়ে আমাদের পার্টি তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে । এর আগে, বারুইপুর আদালত চত্বরে আইনজীবী সায়ন ব্যানার্জির উপর ডিম ছোড়া, অন্যতম প্রতিষ্ঠিত আইনজীবী শামিম আহমেদের গাড়িতে হামলা... পর পর এই 'ক্রোনোলজি' দেখিয়ে দেয় আইন-বিচারব্যবস্থার প্রতি বিজেপির কী প্রবল ঘৃণা-অবজ্ঞা ও আক্রোশ রয়েছে । কিন্তু কোনও ক্ষেত্রেই অপরাধীদের গ্রেফতার করা হল না ।"
অতনু যোগ করেন, "ভোট চোর জ্ঞানেশ কুমারকে রক্ষা করতে দিল্লি পুলিশ যে হিংস্রতা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, এর সঙ্গে যুক্ত করলে তা প্রমাণ করে, অপরাধীদের আড়ালে রাখা এবং প্রশ্রয় দেওয়াটাই বিজেপি সরকারের শাসনতন্ত্রে পরিণত হয়েছে । মাত্র পাঁচ মাসের শাসনকালেই বিজেপির সমস্ত বিষ দাঁত, হিংস্র থাবা আজ প্রকট হয়ে উঠেছে । কিছুদিন আগে যাদবপুরের প্রাক্তন বিধায়কের বাড়িতে, আর আজ বিকাশবাবুর বাড়িতে হামলা প্রমাণ করল রাজ্যের ক্ষমতার অলিন্দে এখন চলছে অপরাধী দুষ্কৃতীদের কুচকাওয়াজ ! কোনও ক্ষেত্রেই অপরাধীদের ধরা হচ্ছে না । আইন-শৃঙ্খলা পুরোপুরি ভেঙে কায়েম হয়েছে চরম নৈরাজ্য ও অরাজকতা । এর বিরুদ্ধে সমস্ত বাম-গণতান্ত্রিক শক্তিকে রাস্তায় নেমে প্রতিরোধে জানানোর আহ্বান রাখছি ।"
পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি সভাপতি শুভঙ্কর সরকার বলেন,"বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের বাড়িতে বিজেপির দুষ্কৃতীদের দ্বারা যে কাপুরুষোচিত হামলা চালানো হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি তার তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানাচ্ছে । এটা কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় । যাঁরাই বিজেপি, আরএসএস এবং সংঘ পরিবারের বিরোধিতা করছেন, তাঁদেরই কণ্ঠরোধ করার এক সুপরিকল্পিত অপচেষ্টা চলছে । এর আগেও বারুইপুর আদালতে বামপন্থী আইনজীবী সায়ন ব্যানার্জির উপর, কলকাতার বুকে বিধায়ক কুণাল ঘোষের উপর প্রাণঘাতী হামলা এবং আইনজীবী শামিম আহমেদের উপর যে হামলার ঘটনা ঘটেছে, আমরা তারও তীব্র নিন্দা করেছি । রাজ্যে এক অদ্ভুত নৈরাজ্যের শাসন চলছে । আইনজীবী, জনপ্রতিনিধি, কেউই সুরক্ষিত নন । আমরা স্পষ্টভাবে জানাতে চাই, এই ধরনের আক্রমণ যেখানেই ঘটবে, কংগ্রেস সেখানেই তার প্রতিবাদ করবে । আক্রান্তের পাশে কংগ্রেস ছিল, আছে এবং থাকবে ।"
তৃণমূল কংগ্রেস নেতা কুণাল ঘোষ বলেছেন, "বিশিষ্ট আইনজীবী ও সিপিএম নেতা বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের বাড়িতে সকালে যেভাবে হামলা হয়েছে, তার তীব্র নিন্দা করছি। এই মুখোশধারী বাইকবাহিনীর হামলার কুসংস্কৃতি দ্রুত ছড়াচ্ছে । এবং বিজেপির পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করছে না । রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকতেই পারে, কিন্তু বাংলাজুড়ে প্রতিবাদের কণ্ঠরোধে গুন্ডারাজ অবিলম্বে বন্ধ হওয়া দরকার । তৃণমূলের উপর আক্রমণে গোড়ায় যাঁরা আমোদ পাচ্ছিলেন, ক্রমশ দেখা যাচ্ছে, তাঁরাও বাদ যাচ্ছেন না । এই আক্রমণের প্রতিবাদে মিলিত আওয়াজ উঠুক ।"