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ফের ঝড়খালিতে বাঘিনীর মৃত্যু, ময়নাতদন্তের রিপোর্টের দিকেই তাকিয়ে বন দফতর

বনকর্মীরা দ্রুত চিকিৎসা শুরু করলেও শেষরক্ষা হয়নি। চিকিৎসাধীন অবস্থাতেই মৃত্যু হয় বাঘিনীর। বাঘিনীটির ময়নাতদন্তের রিপোর্টের দিকেই তাকিয়ে বন দফতর ৷

TIGRESS DIES IN JHARKHALI
বাঘ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 11, 2026 at 4:48 PM IST

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ঝড়খালি, 11 অগস্ট: একের পর এক বাঘের মৃত্যু ঘিরে ফের উদ্বেগ সুন্দরবনে। এবার ঝড়খালি ব্যাঘ্র পুনর্বাসন কেন্দ্রে মৃত্যু হল প্রায় 13 বছর বয়সি এক বাঘিনীর। সোমবার সকালে আচমকাই শারীরিক অবস্থার অবনতি হয় তার। বনকর্মীরা দ্রুত চিকিৎসা শুরু করলেও শেষরক্ষা হয়নি। চিকিৎসাধীন অবস্থাতেই মৃত্যু হয় বাঘিনীর। মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে ইতিমধ্যেই তার দেহের ময়নাতদন্ত করা হয়েছে। এখন ময়নাতদন্তের রিপোর্টের অপেক্ষায় বন দফতর।

বন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, 2024 সালের ডিসেম্বর মাসে সুন্দরবনের চুলকাটি জঙ্গল থেকে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় বাঘিনীটিকে উদ্ধার করা হয়েছিল। বেশ ক'য়েকদিন ধরে জঙ্গলের আশপাশে তাকে অসুস্থ অবস্থায় ঘোরাফেরা করতে দেখা যাচ্ছিল। স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতেও সমস্যা হচ্ছিল তার। বিষয়টি বনকর্মীদের নজরে আসার পর শুরু হয় তাকে উদ্ধারের তৎপরতা।

খাঁচা পেতে শেষ পর্যন্ত বাঘিনীটিকে উদ্ধার করতে সক্ষম হন বনকর্মীরা। তবে উদ্ধারের সময়ই তার শারীরিক অবস্থা যথেষ্ট খারাপ ছিল বলে বন দফতর সূত্রে জানা যায়। পরিস্থিতি বিবেচনা করে স্থানীয়ভাবে চিকিৎসার পরিবর্তে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে কলকাতার আলিপুর চিড়িয়াখানায় নিয়ে যাওয়া হয়। আলিপুর চিড়িয়াখানায় প্রায় চার মাস ধরে চলে বাঘিনীটির চিকিৎসা। চিকিৎসক এবং বিশেষজ্ঞদের নজরদারিতে রাখা হয় তাকে। দীর্ঘ চিকিৎসার পর ধীরে ধীরে তার শারীরিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়। এরপর 2025 সালের মার্চ নাগাদ তাকে ফের ঝড়খালি ব্যাঘ্র পুনর্বাসন কেন্দ্রে নিয়ে আসা হয়। সেখানেই শুরু হয় তার পরবর্তী পরিচর্যা।

বন দফতরের দাবি, ঝড়খালিতে ফেরার পর বাঘিনীটি মোটামুটি ভালোই ছিল। তবে উদ্ধার করার সময় থেকেই তার শরীর ছিল দুর্বল। ফলে নিয়মিত তার শারীরিক অবস্থার উপর নজর রাখা হত। খাবার, চিকিৎসা এবং প্রয়োজনীয় পরিচর্যার কোনও খামতি রাখা হয়নি বলেই দাবি বন দফতরের। কিন্তু সোমবার সকালেই পরিস্থিতি বদলে যায়। বনকর্মীদের নজরে আসে, বাঘিনীটি স্বাভাবিকভাবে নড়াচড়া করছে না। বেশ ঝিমিয়ে রয়েছে। পরে তার শরীরে জ্বরও ধরা পড়ে। দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। শুরু হয় প্রয়োজনীয় ওষুধ এবং শুশ্রূষা।

কিন্তু চিকিৎসায় সাড়া দেয়নি বাঘিনীটি। শেষ পর্যন্ত চিকিৎসাধীন অবস্থাতেই তার মৃত্যু হয়। বাঘিনীর মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই ঝড়খালি ব্যাঘ্র পুনর্বাসন কেন্দ্রে শোকের আবহ তৈরি হয়। কারণ, গত বছরও এই কেন্দ্রে একটি বাঘের মৃত্যু হয়েছিল। বর্তমানে ঝড়খালি কেন্দ্রে একটি বাঘ এবং একটি বাঘিনী ছিল। সেই বাঘিনীটিরও মৃত্যু হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগ তৈরি হয়েছে বনকর্মীদের মধ্যে।

দক্ষিণ 24 পরগনা বন বিভাগের ডিএফও নিশা গোস্বামী বলেন, "2024 সালের ডিসেম্বর মাসে অত্যন্ত অসুস্থ অবস্থায় চুলকাটির জঙ্গল থেকে বাঘিনীটিকে উদ্ধার করা হয়েছিল। চিকিৎসার পর ঝড়খালি ব্যাঘ্র পুনর্বাসন কেন্দ্রে ভালোই ছিল। সোমবার সকালে অসুস্থ হয়ে পড়ে। চিকিৎসা করেও তাকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে ময়নাতদন্ত করা হয়েছে।"

তবে বাঘিনীর মৃত্যুর কারণ নিয়ে এখনই কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চাইছে না বন দফতর। কারণ, তার শরীরে আগে থেকেই শারীরিক দুর্বলতা ছিল। সোমবার আচমকা জ্বর এবং শারীরিক অবস্থার অবনতি কেন হল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ময়নাতদন্তের সময় প্রয়োজনীয় নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে বলে বন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে। সেই নমুনা পরীক্ষার পরই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে।

বাঘিনীটির মৃত্যু ফের একাধিক প্রশ্ন সামনে এনে দিয়েছে। সুন্দরবনের জঙ্গল থেকে অসুস্থ বাঘ উদ্ধার, তাদের চিকিৎসা এবং পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে প্রতিটি ধাপই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকা কোনও বাঘের ক্ষেত্রে তার শারীরিক পরিস্থিতি আরও জটিল হতে পারে। ফলে বাঘিনীটির মৃত্যুর পিছনে দীর্ঘদিনের শারীরিক দুর্বলতা কতটা দায়ী, নাকি অন্য কোনও শারীরিক জটিলতা ছিল, তা এখন খতিয়ে দেখছে বন দফতর ৷

ঝড়খালি ব্যাঘ্র পুনর্বাসন কেন্দ্র সুন্দরবনের আহত ও অসুস্থ বাঘেদের চিকিৎসা ও পরিচর্যার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জঙ্গল থেকে উদ্ধার হওয়া বাঘেদের অনেক সময়ই শারীরিক অবস্থার কারণে সরাসরি জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া সম্ভব হয় না। তখন তাদের চিকিৎসা ও পর্যবেক্ষণের জন্য এই ধরনের পুনর্বাসন কেন্দ্রে রাখা হয়।

এখন বাঘিনীটির ময়নাতদন্তের রিপোর্টের দিকেই তাকিয়ে বন দফতর। রিপোর্ট হাতে এলেই পরিষ্কার হবে, ঠিক কী কারণে মৃত্যু হয়েছে সুন্দরবনের এই বাঘিনীর। তার আগে পর্যন্ত মৃত্যুর কারণ নিয়ে কোনও সম্ভাবনাকেই চূড়ান্ত বলে মানতে নারাজ বন আধিকারিকরা। তবে ঝড়খালিতে ফের একটি বাঘিনীর মৃত্যু সুন্দরবনের বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ নিয়ে নতুন করে উদ্বেগের আবহ তৈরি করেছে।

TAGGED:

ঝড়খালি সুন্দরবন
SUNDERBANS TIGRESS DIES
JHARKHALI TIGRESS DIES
ঝড়খালি ব্যাঘ্র পুনর্বাসন
TIGRESS DIES IN JHARKHALI

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