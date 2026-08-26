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7 মাসে 23 বন্যপ্রাণীর মৃত্যু বেঙ্গল সাফারি পার্কে, গাফিলতি-অনিয়মের অভিযোগ

বেঙ্গল সাফারি পার্কে একের পর এক বন্যপ্রাণীর মৃত্যু নিয়ে উদ্বিগ্ন পরিবেশবিদ ও পরিবেশ বিশেষজ্ঞরা ৷

ANIMALS DEATH AT BENGAL SAFARI PARK
বেঙ্গল সাফারি পার্ক (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 26, 2026 at 6:37 PM IST

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শিলিগুড়ি, 26 অগস্ট: যত প্রাণী জন্মগ্রহণ করছে, তার থেকে বেশি মারা যাচ্ছে ৷ এটাই এখন বাস্তবচিত্র শিলিগুড়ি সংলগ্ন বেঙ্গল সাফারি পার্কের ৷ চলতি বছরের প্রথম ছ’মাসে 20টি প্রাণীর মৃত্যু হয়েছে এই পার্কে ৷ জন্ম হয়েছে মাত্র সাতটি প্রাণীর ৷ বেঙ্গল সাফারি পার্কের তরফে প্রকাশ করা তথ্যেই জন্ম-মৃত্যুর এই পরিসংখ্যান সামনে এসেছে ৷ যদিও সূত্রের খবর, জুলাই মাসে আরও তিনটি প্রাণীর মৃত্যু সেখানে ৷

স্বাভাবিকভাবেই বিষয়টি উদ্বেগজনক ৷ তবে এই নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছেন বেঙ্গল সাফারি পার্ক এবং বন দফতরের আধিকারিকরা ৷ তবে নাম প্রকাশ না-করার শর্তে এক আধিকারিক জানান, বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ তবে মৃত প্রাণীদের ময়নাতদন্ত রিপোর্টে কোনও অস্বাভাবিকতা চোখে পড়েনি ৷ বনমন্ত্রী মনোজ ওরাওঁ অবশ্য পুরো ঘটনার দায় চাপিয়েছেন পূর্বতন সরকারের উপর ৷

7 মাসে 23 বন্যপ্রাণীর মৃত্যু বেঙ্গল সাফারি পার্কে, গাফিলতি-অনিয়মের অভিযোগ (ইটিভি ভারত)

পরিবেশবিদ ও পরিবেশ বিশেষজ্ঞদের একাংশ এই নিয়ে কাঠগড়ায় তুলছেন বেঙ্গল সাফারি পার্ক কর্তৃপক্ষকেই ৷ তাঁদের অভিযোগ, কর্তৃপক্ষের চরম নজরদারির অভাব, পশুচিকিৎসা পরিকাঠামোর ত্রুটি এবং খাদ্যের নিম্নমানের জন্যই একের পর এক অবলা প্রাণীর জীবন যাচ্ছে ।

প্রশাসনের কী বক্তব্য ?

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বন বিভাগের উত্তরবঙ্গের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক বলেন, ‘‘চিড়িয়াখানা বা ক্যাপটিভে এমনিতেই বন্যপ্রাণীর মর্টালিটি রেট বা মৃত্যুর হার বেশি হয় । প্রত্যেক প্রাণীর মৃত্যুর পর তার ময়নাতদন্ত হয় ও সেই রিপোর্ট জু অথরিটিকে পাঠানো হয় । এই বছরে যে প্রাণীগুলো মারা গিয়েছে, তাতে অস্বাভাবিক এখনও কিছু মেলেনি । তবে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে । অবশ্যই খতিয়ে দেখা হবে ।’’

বিগত সরকারের চরম অবহেলার কারণেই এখন রাজ্যজুড়ে বন্যপ্রাণী ও বনবিভাগকে নানা সংকটের মুখোমুখি হতে হচ্ছে বলে দাবি করেছেন বনমন্ত্রী মনোজ ওরাওঁ । তিনি জানান, পূর্ববর্তী সরকার বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে কোনও চিন্তাভাবনা না করে পুরো বিষয়টিকে অনিয়মের খাদে ঠেলে দিয়েছিল । এমনকি চিড়িয়াখানা ও সাফারি পার্কগুলোর ন্যূনতম টিকিটের ব্যবস্থাও তুলে দেওয়া হয়েছিল, যা থেকে সংগৃহীত অর্থ বন্যপ্রাণী রক্ষায় কাজে আসতে পারত ।

​মনোজ ওরাওঁ আরও বলেন, ‘‘বর্তমানে বনবিভাগে প্রায় 80 শতাংশ কর্মীর ঘাটতি রয়েছে এবং পর্যাপ্ত ভেটেরিনারি ডাক্তার না থাকায় এক এলাকার চিকিৎসক দিয়েই কাজ চালাতে হচ্ছে । এই ভেঙে পড়া পরিকাঠামো রাতারাতি পরিবর্তন করা সম্ভব নয় ৷’’ তিনি আশ্বাস দেন যে, বর্তমান সরকার ইতিমধ্যে সবকিছু নতুন করে সাজাতে শুরু করেছে । বঞ্চিত বনকর্মীদের নতুন করে সুযোগ দিয়ে এবং প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক সংস্কারের মাধ্যমে আগামী কয়েকমাসের মধ্যেই রাজ্য বনবিভাগকে পুনরুজ্জীবিত করে সঠিক ট্র্যাকে ফিরিয়ে আনা হবে ।

বেঙ্গল সাফারি পার্ক

শিলিগুড়ির উপকণ্ঠে থাকা বেঙ্গল সাফারি পার্ক পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণ ৷ 2016 সালে এই পার্কের সূচনা হয় ৷ 296 একর জমির উপর তৈরি হয় এই পার্ক ৷ শুরুতে ছিল একজোড়া রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার, হাতি, চিতাবাঘ, বাঁদরের মতো হাতে গোনা কয়েকটি প্রাণী ৷ তার সময় যত এগিয়েছে বেঙ্গল সাফারি পার্কে প্রাণীর সংখ্যা বেড়েছে । বর্তমানে বেঙ্গল সাফারি পার্কে 96টি প্রজাতির 986টি প্রাণী রয়েছে ৷ তবে 2026-এর শুরুতে এই সংখ্যাটা এক হাজারের বেশি ছিল ৷

বেঙ্গল সাফারি পার্কে জন্ম-মৃত্যুর খবর

বেঙ্গল সাফারি পার্কের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, চলতি বছরের প্রথম ছ’মাসে 20টি প্রাণীর মৃত্যু হয়েছে ৷ এর মধ্যে প্রথম তিনমাসে (জানুয়ারি-মার্চ) মারা গিয়েছে 12টি প্রাণী ৷

ANIMALS DEATH AT BENGAL SAFARI PARK
বেঙ্গল সাফারি পার্কে বন্যপ্রাণীর মৃত্যু (ইটিভি ভারত গ্রাফিক্স)

একনজরে মৃত প্রাণীদের তালিকা :

  • 1 জানুয়ারি: পেইন্টেড স্টর্ক বা রাঙা মানিকজোড়/সাঁতার পাখি (বিপন্নপ্রায় প্রাণী)
  • 7 জানুয়ারি: কমন হিল ময়না বা পাহাড়ি ময়না ও লিকুইস্টিক ব্ল্যাক বাক সাদা ছালযুক্ত কৃষ্ণসার হরিণ (দু’টিই সংকটাপন্ন প্রাণী)
  • 12 জানুয়ারি: ইন্ডিয়ান ক্রেস্টেড পর্কুপাইন বা ভারতীয় ঝুঁটিওয়ালা সজারু (ন্যূনতম সংকটে থাকা প্রাণী)
  • 20 জানুয়ারি: রুফাস নেকড হর্নবিল বা লাল-ঘাড় ধনেশ পাখি (সংকটাপন্ন প্রাণী)
  • 22 জানুয়ারি: হিমালয়ান পর্কুপাইন বা হিমালয়ান সজারু (বিপন্নপ্রায় প্রাণী)
  • 29 জানুয়ারি: 2টি গ্রে প্যারোট বা ধূসর তোতা (বিপন্নপ্রায় প্রাণী)
  • 15 ও 29 জানুয়ারি: 2টি গ্রিন ইগুয়ানা বা সবুজ ইগুয়ানা (ন্যূনতম সংকটে থাকা প্রাণী)
  • 8 ফেব্রুয়ারি: ফিসিং ক্যাট বা মেছো বিড়াল (সংকটাপন্ন প্রাণী)
  • 10 ফেব্রুয়ারি: মোনা মাঙ্কি বা মোনা বাঁদর (ন্যূনতম সংকটে থাকা প্রাণী)
  • 12 ফেব্রুয়ারি: রেড জঙ্গল ফাউল বা বনমুরগি (সংকটাপন্ন প্রাণী)

2026-এর প্রথম তিনমাসে বেঙ্গল সাফারি পার্কে জন্ম হয় চারটি প্রাণীর ৷

ANIMALS DEATH AT BENGAL SAFARI PARK
বেঙ্গল সাফারি পার্কে বন্যপ্রাণীর মৃত্যু (ইটিভি ভারত গ্রাফিক্স)

একনজরে জন্ম নেওয়া প্রাণীদের তালিকা :

  • 29 জানুয়ারি, 2026: 2টি গ্রে প্যারোট বা ধূসর তোতা ছানা (সঠিক শুশ্রূষা ও পরিচর্যার অভাবে জন্মগ্রহণের দিনেই এদের মৃত্যু ঘটে)
  • 4 ফেব্রুয়ারি, 2026: 2টি ফিসিং ক্যাট বা মেছো বিড়াল ছানা
  • 28 ফেব্রুয়ারি, 2026: 'ভুটকি' নামের কৃষ্ণসার হরিণের ছানা

চলতি বছরের দ্বিতীয় তিনমাসে (এপ্রিল-জুন) অবশ্য মৃত্যুর সংখ্যাটা কমেছে৷ এই সময়ের মধ্যে বেঙ্গল সাফারি পার্কে মারা গিয়েছে আটটি প্রাণী ৷

ANIMALS DEATH AT BENGAL SAFARI PARK
বেঙ্গল সাফারি পার্কে বন্যপ্রাণীর মৃত্যু (ইটিভি ভারত গ্রাফিক্স)

একনজরে মৃত প্রাণীদের তালিকা :

  • 6 এপ্রিল: রেড জঙ্গল ফাউল বা বনমুরগির ছানা
  • 8 এপ্রিল: গ্রিন ইগুয়ানা বা সবুজ ইগুয়ানা
  • 12 এপ্রিল: গ্রে প্যারোট ধূসর তোতা ও লাল ম্যাকাও তোতা (সংকটাপন্ন প্রাণী)
  • 13 এপ্রিল: কৃষ্ণসার হরিণের ছানা (বিপন্নপ্রায় প্রাণী)
  • 20 এপ্রিল: একশৃঙ্গ ভারতীয় গন্ডার (সংকটাপন্ন প্রাণী)
  • 28 এপ্রিল: রুপোলি ফিজ্যান্ট পাখি (সংকটাপন্ন প্রাণী)
  • 6 মে: চিতল হরিণ (ন্যূনতম সংকটে থাকা প্রাণী)

2026 সালের দ্বিতীয় তিন মাস, অর্থাৎ এপ্রিল থেকে জুন মাসের মধ্যে তিনটি প্রাণীর জন্মও হয় ৷

ANIMALS DEATH AT BENGAL SAFARI PARK
বেঙ্গল সাফারি পার্কে বন্যপ্রাণীর মৃত্যু (ইটিভি ভারত গ্রাফিক্স)

একনজরে জন্ম নেওয়া প্রাণীদের তালিকা :

  • 1 এপ্রিল: কৃত্রিম উপায়ে জন্ম নেওয়া ধূসর তোতা ও বনমুরগি
  • 12 এপ্রিল: 'রিঙ্কি' নামের কৃষ্ণসার হরিণের ছানা

বেঙ্গল সাফারি পার্কের তরফে যে পরিসংখ্যান প্রকাশ করা হয়েছে, সেখানে মৃত প্রাণীদের সিংহভাগই বন্যপ্রাণী সুরক্ষা আইনের ‘প্রথম তফসিল’ ভুক্ত এবং আন্তর্জাতিক প্রকৃতি সংরক্ষণ সংঘের (আইইউসিএন) লাল তালিকাভুক্ত আন্তর্জাতিক সংবেদনশীল প্রাণী ।

ANIMALS DEATH AT BENGAL SAFARI PARK
বেঙ্গল সাফারি পার্কে বন্যপ্রাণীর মৃত্যু (ইটিভি ভারত গ্রাফিক্স)

জুন মাসের পর প্রাণীর মৃত্যু বা জন্ম নিয়ে আর কোনও পরিসংখ্যান বেঙ্গল সাফারি পার্কের তরফে প্রকাশ করা হয়নি ৷ তবে সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, আরও তিনটি প্রাণী গত জুলাই মাসে মারা গিয়েছে ৷ ওই মাসের একটি সপ্তাহের মধ্যে তিনটি বিরল প্রাণীর মৃত্যু হয়েছে ৷ এর মধ্যে রয়েছে একটি এশিয়াটিক সিংহ শাবক (বিপন্ন প্রাণী), সিপাহিজলা থেকে আনা স্পেকট্যাকল লেঙ্গুর বা চশমা বাঁদর (বিপন্ন প্রাণী) এবং একটি কৃষ্ণসার হরিণ ৷

এর আগে বেঙ্গল সাফারি পার্কে আরও কিছু মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে ৷ গত বছর ঘটে যাওয়া সেই মৃত্যুর ঘটনাগুলি হল -

ANIMALS DEATH AT BENGAL SAFARI PARK
বেঙ্গল সাফারি পার্কে বন্যপ্রাণীর মৃত্যু (ইটিভি ভারত গ্রাফিক্স)

চিতাবাঘ 'সুইটি'র রহস্যমৃত্যু: কার্শিয়াং থেকে উদ্ধার হওয়া চিতাবাঘ (সংকটাপন্ন প্রাণী) 'সুইটি' দীর্ঘ দু'মাস ধরে তার ঘেরা অঞ্চল থেকে নিখোঁজ ছিল । পার্ক কর্তৃপক্ষ দীর্ঘ সময় বিষয়টি টেরই পায়নি । অবশেষে তার পচাগলা কঙ্কাল উদ্ধার করায় নিরাপত্তা ও ক্লোজড-সার্কিট ক্যামেরা নজরদারি নিয়ে চরম ক্ষোভ তৈরি হয় ।

গন্ডার 'ভীম'-এর প্রয়াণ: পার্কের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ, মুক্ত বনাঞ্চল থেকে উদ্ধার করা প্রিয় একশৃঙ্গ গন্ডার (সংকটাপন্ন প্রাণী) 'ভীম'-এর মৃত্যু পর্যটক ও বন্যপ্রাণী প্রেমীদের গভীরভাবে শোকাচ্ছন্ন করে ।

ক্যাঙ্গারু 'এলেক্সা'র মৃত্যু: পাচারকারীদের হাত থেকে উদ্ধার হওয়া অস্ট্রেলীয় ক্যাঙ্গারু বিষক্রিয়া ও খাদ্যাভ্যাসের অনিয়মের কারণে ঘেরা অঞ্চলেই মারা যায় ।

সাম্প্রতিক একাধিক রিপোর্টে বেঙ্গল সাফারি পার্কের প্রাণীদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা চূড়ান্ত প্রশ্নের মুখে পড়েছে ৷ যা নিয়ে ক্ষুব্ধ পরিবেশবিদ ও পরিবেশ বিশেষজ্ঞরা ৷

পরিবেশবিদ ও বিশেষজ্ঞদের ক্ষোভ

বেঙ্গল সাফারি পার্কে একের পর এক বন্যপ্রাণীর মৃত্যুতে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন রাজ্য তথা দেশের পরিবেশবিদ ও বন্যপ্রাণী বিশেষজ্ঞরা । পার্কের বর্তমান পরিকাঠামো ও প্রশাসনিক উদাসীনতাকে দায়ী করে তাঁরা একাধিক গুরুতর অভিযোগ সামনে এনেছেন ।

ANIMALS DEATH AT BENGAL SAFARI PARK
বেঙ্গল সাফারি পার্কের বন্যপ্রাণী (ইটিভি ভারত)

পরিবেশবিদদের অভিযোগ:

চিকিৎসা পরিকাঠামোর কঙ্কালসার অবস্থা: বিশেষজ্ঞ পশুচিকিৎসকের অভাব এবং জরুরি চিকিৎসার সুবিধা না থাকায় সাধারণ অসুস্থতাতেও প্রাণীদের মৃত্যু হচ্ছে ।

নিম্নমানের খাদ্য সরবরাহ: সরবরাহকৃত খাবারের গুণমান যাচাই না করার দরুন প্রাণীদের পেটের রোগ ও বিষক্রিয়ার মতো সমস্যা দেখা দিচ্ছে ।

অব্যবস্থা ও নজরদারির অভাব: ঘেরা অঞ্চলগুলোতে নজরদারি ক্যামেরা ও 24 ঘণ্টার নজরদারির দুর্বলতার কারণে অসুস্থ প্রাণীর অবস্থা সময়মতো সনাক্ত করা যাচ্ছে না ।

সদ্যজাত ও সংবেদনশীল পাখির সঠিক পরিচর্যার অভাব: ধূসর তোতার মতো সংকটাকুল সংবেদনশীল পাখি এবং নতুন জন্ম নেওয়া ছানাদের বিশেষ কৃত্রিম পরিচর্যা ও শুশ্রূষা না পাওয়ায় জন্মের দিনেই প্রাণ হারাচ্ছে ।

ANIMALS DEATH AT BENGAL SAFARI PARK
বেঙ্গল সাফারি পার্ক (ইটিভি ভারত)

পরিবেশবিদদের দাবি:

উচ্চপর্যায়ের নিরপেক্ষ তদন্ত: আন্তর্জাতিক লাল তালিকাভুক্ত ও প্রথম তফসিলভুক্ত প্রাণীদের মৃত্যুতে কেন্দ্রীয় চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষের বিশেষজ্ঞ পশুচিকিৎসকদের নিয়ে নিরপেক্ষ তদন্তকারী দল গঠন করতে হবে ।

বিশেষজ্ঞ পশুচিকিৎসক দল গঠন: 24 ঘণ্টা অভিজ্ঞ বন্যপ্রাণী চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী মোতায়েন করতে হবে ।

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা: মৃত্যুর সঠিক কারণ ময়নাতদন্ত রিপোর্টের মাধ্যমে জনসমক্ষে এনে পার্ক কর্তৃপক্ষের গাফিলতি থাকা আধিকারিকদের বিরুদ্ধে কড়া আইনি পদক্ষেপ করতে হবে ।

পরিকাঠামোর আধুনিকীকরণ: প্রতিটি ঘেরা অঞ্চলে 24 ঘণ্টা নজরদারি ক্যামেরা সুনিশ্চিত করা এবং পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হবে ।

রাজ্য বনদফতর থেকে তদন্তের আশ্বাস দেওয়া হলেও পরিবেশপ্রেমীদের দাবি — অনতিবিলম্বে পদক্ষেপ না করলে সাফারি পার্কের অবশিষ্টাংশ সংবেদনশীল বন্যপ্রাণীদের রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে পড়বে ।

ANIMALS DEATH AT BENGAL SAFARI PARK
বেঙ্গল সাফারি পার্কের হাতি (ইটিভি ভারত)

কী বলছেন পরিবেশ বিশেষজ্ঞরা ?

সলিটারি নেচার অ্যান্ড অ্যানিম্যাল প্রোটেকশনের সম্পাদক কৌস্তভ চৌধুরী বলেন, ‘‘বেঙ্গল সাফারি পার্ক এখন ঘুঘুর বাসায় পরিণত হয়েছে । নিশ্চই পার্ক কর্তৃপক্ষের গাফিলতি রয়েছে । তা না-হলে এভাবে একের পর এক প্রাণীর মৃত্যু হচ্ছে । অবিলম্বে এই প্রাণীদের মৃত্যুর তদন্ত হওয়া উচিত । পাশাপাশি পার্কে অভিজ্ঞ কর্মী নিয়োগে প্রয়োজন রয়েছে ।’’

ঐরাবত সংস্থার সম্পাদক অভিযান সাহা বলেন, ‘‘এই ধরনের প্রাণীর মৃত্যু সত্যিই উদ্বেগজনক । মৃত প্রাণীদের মধ্যে শিডিউল-1 এর একাধিক প্রাণী রয়েছে । আগে বেঙ্গল সাফারি পার্কের একটি অংশে মূলত গবেষণা ও পরীক্ষার জন্য বানানো হয়েছিল । কিন্তু এখন পুরোটাই কমার্শিয়াল হয়ে গিয়েছে ।’’

যদিও প্রাণী মৃত্যুর পিছনে পর্যটকদেরও গাফিলতি রয়েছে বলে দাবি করেছেন শিলিগুড়ি অপটোপিক সোসাইটির সম্পাদক দীপজ্যোতি চক্রবর্তী । তিনি বলেন, ‘‘এই ধরনের চিড়িয়াখানায় গেলে পর্যটকদেরও সচেতন হতে হবে । পর্যটকরা বাইরের খাবার প্রাণীদের দেয় । এতে প্রাণীদের সংক্রমণ হয়৷ পার্ক কর্তৃপক্ষরও নজর দেওয়া উচিত ও এই প্রাণীদের মৃত্যুর তদন্ত হওয়া উচিত ।’’

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BENGAL SAFARI PARK
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বেঙ্গল সাফারি পার্ক
বন্যপ্রাণীর মৃত্যু
ANIMALS DEATH AT BENGAL SAFARI PARK

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