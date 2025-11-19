ETV Bharat / state

ইন্যুমারেশন ফর্মের ডেটা ইন্ট্রি নিয়ে উদ্বেগ উঠে এল নির্বাচন কমিশনের বৈঠকে

মঙ্গলবার রাজ্যে এসেছে নির্বাচন কমিশনের একটি প্রতিনিধি দল৷ এই প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বে রয়েছেন ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী৷

ECI Meeting on SIR
এসআইআর নিয়ে নির্বাচন কমিশনের বৈঠক (নিজস্ব ছবি)
Published : November 19, 2025 at 3:36 PM IST

কলকাতা, 19 নভেম্বর: চলতি মাসের চার তারিখ থেকে ভোটার তালিকায় স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর-এর এন্যুমারেশন ফর্ম বা গণনা ফর্ম বিলি করা শুরু করেন বুথ লেভেল অফিসার বা বিএলও-রা৷ তার পর গণনা ফর্ম সংগ্রহ করার কাজও শুরু হয়েছে৷ এই প্রক্রিয়া স্বাভাবিক গতিতেই চলছে বলে মনে করছে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর৷ তবে তাদের চিন্তার কারণ গণনা ফর্মকে অনলাইনে আপলোড করার সময় ডেটা এন্ট্রির বিষয়টি৷ এই চিন্তার কারণ মঙ্গলবার নির্বাচন কমিশনের বৈঠকে উঠে আসে৷

মঙ্গলবার পশ্চিমবঙ্গে এসেছেন জাতীয় নির্বাচন কমিশনের ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী-সহ চার আধিকারিকের প্রতিনিধি দল৷ কলকাতায় মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে বৈঠক হয়৷ বিভিন্ন জেলায় নির্বাচনের সঙ্গে যুক্ত আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন জ্ঞানেশ ভারতীরা৷ সেখানেই ডেটা এন্ট্রি সংক্রান্ত উদ্বেগের কথা তুলে ধরেন এক ইলেকশন রেজিস্ট্রেশন অফিসার৷

ECI Meeting on SIR
এসআইআর নিয়ে নির্বাচন কমিশনের বৈঠক (নিজস্ব ছবি)

উল্লেখ্য, এদিন প্রথমে কলকাতা দক্ষিণ ও কলকাতা উত্তরের নির্বাচনী আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করে কমিশন৷ তার পর দুপুরে কমিশনের প্রতিনিধি দল যায় আলিপুরে৷ সেখানে দক্ষিণ 24 পরগনার আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন কমিশনের প্রতিনিধিরা৷ সেখানে ডিইও, এডিএম (ইলেকশন), ডিস্ট্রিক্ট ওসি (ইলেকশন), সমস্ত ইআরও এবং জেলার এসএম-রা৷ বুধবার তাঁরা বৈঠক করেন নদিয়া জেলার আধিকারিকদের নিয়ে৷ সেই বৈঠক হয় কৃষ্ণনগরে৷ বৃহস্পতিবার তাঁদের বৈঠক করার কথা মালদহ ও মুর্শিদাবাদের আধিকারিকদের সঙ্গে৷

বৈঠকে মূলত, পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর প্রক্রিয়া কতদূর এগিয়েছে, সেই বিষয়ে খোঁজ নেন কমিশনের প্রতিনিধিরা৷ কোথাও কোনও সমস্যা আছি কি না, জানতে চান৷ তখনই ডেটা এন্ট্রি সংক্রান্ত সমস্যার বিষয়টি উঠে আসে বলে কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে৷

কমিশনের তরফে বৈঠকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, মৃত ও ভুয়ো ভোটারের নাম যেন তালিকায় না-থাকে, সেই বিষয়টি সুনিশ্চিত করতে হবে৷ পাশাপাশি দেখতে হবে যে যাঁরা এক জায়গা ছেড়ে অন্যত্র চলে গিয়েছেন, তাঁদের নাম যেন না-থাকে৷ এই কাজ সঠিকভাবে না-হলে তার দায় বিএলও থেকে শুরু করে সিইও, সকলকে নিতে হবে৷ নির্বাচন কমিশন কাউকেই রেয়াত করবে না৷

ECI Meeting on SIR
এসআইআর নিয়ে নির্বাচন কমিশনের বৈঠক (নিজস্ব ছবি)

ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী জানিয়েছেন, যেখানে বিএলএ এন্যুমারেশন ফর্ম পূরণ করে বিএলও-র হাত তুলে দিচ্ছেন৷ সেখানে কিন্তু তাঁকে 1950 সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের 31 নম্বর ধারা অনুযায়ী লিখিত দিতে হচ্ছে, যদি ওই ফর্মে কোনোরকম ভুল বা মিথ্যে তথ্য দেওয়া থাকে, তাহলে তার জন্য কেবলমাত্র তিনিই দায়ী থাকবেন। এরপর বিএলও সেই ফর্ম মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে স্ক্যান করে নির্বাচন কমিশনের পোর্টালে আপলোড করবেন৷

আর এর পরই শুরু হবে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। যে কাজের জন্য নির্বাচন কমিশন ইতিমধ্যেই তৈরি করেছে সম্পূর্ণ এক বিশেষ ধরনের অ্যাপ। এই এআই সম্বলিত অ্যাপ এক নিমেষে ধরে ফেলবে যদি গণনা ফর্মে কোনও গন্ডগোল থাকে। যে মুহূর্তে গন্ডগোল ধরা পড়বে, তখনই ডেকে পাঠানো হবে সংশ্লিষ্ট ভোটারকে।

ECI Meeting on SIR
এসআইআর নিয়ে নির্বাচন কমিশনের বৈঠক (নিজস্ব ছবি)

নির্বাচন কমিশনের এক আধিকারিক জানাচ্ছেন, কেবলমাত্র বিএলএ এবং বিএলও-রাই নয়, যদি কোনও ভোটার ফর্ম পূরণ করার সময় ভুল অথবা মিথ্যে তথ্য দেন এবং তা যদি ধরা পড়ে, তাহলে তাঁর বিরুদ্ধেও আইনানুগ কড়া পদক্ষেপ করবে নির্বাচন কমিশন। বিহারের পর পশ্চিমবঙ্গ-সহ দেশের 12টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে যে এসআইআর প্রক্রিয়া চলছে, সেখানে কোনোরকম গাফিলতি আর সহ্য করতে চাইছে না নির্বাচন কমিশন৷ এই বিষয়টি বৈঠকে স্পষ্ট করে দিয়েছেন ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী।

জানা গিয়েছে, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ এবং নির্বাচন কমিশনের আইনকে যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে প্রত্যেককে পালন করতে হবে অন্যথা বিহারের মতোই পশ্চিমবঙ্গেও একই রকম ভাবে কড়া পদক্ষেপ করবে নির্বাচন কমিশন। তাই রাজ্যে এসআইআর-কে নিয়ে বিরোধীদের তোলা অভিযোগ মান্যতা দিয়েই নির্বাচন কমিশন জানিয়ে দিয়েছে 100 শতাংশ স্বচ্ছতা বজায় রেখে ভোটার তালিকা তৈরি হবে।

