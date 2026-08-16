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ঘনীভূত নিম্নচাপ, ভাদ্রের শুরুতেও চলবে বৃষ্টির দাপট

উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে দানা বেঁধেছে ঘূর্ণাবর্ত। আগামী 48 ঘণ্টা, অর্থাৎ সোমবার ভোরে সেটি নিম্নচাপে পরিণত হতে চলেছে ।

WEATHER
মেঘ-রোদের লুকোচুরি ৷ কলকাতায় প্রিন্সেপ ঘাটের কাছে ৷ (পিটিআই)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 16, 2026 at 7:19 AM IST

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Updated : August 16, 2026 at 7:32 AM IST

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কলকাতা, 16 অগস্ট : সমুদ্রে নিম্নচাপ ঘনীভূত হওয়ায় আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনা । যার জেরে ভাদ্রের শুরুতেও বৃষ্টির দাপট চলবে রাজ্যে । বিশেষ করে দক্ষিণবঙ্গে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে । এই নিয়ে গত 21 দিনে ষষ্ঠ নিম্নচাপ বঙ্গোপসাগরে । উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে দানা বেঁধেছে ঘূর্ণাবর্ত । আগামী 48 ঘণ্টা, অর্থাৎ সোমবার ভোরে সেটি নিম্নচাপে পরিণত হতে চলেছে । জানিয়েছেন আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের আবহবিদ অন্বেষা ভট্টাচার্য। নিম্নচাপের জেরে দক্ষিণবঙ্গে ফের অতি ভারী এবং প্রবল বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে ।

আজ, রবিবার দিনের আকাশ মেঘলা থাকবে । বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 31 এবং 26 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে । পূর্ব মেদিনীপুর, দক্ষিণ 24 পরগনা, পশ্চিম মেদিনীপুর, উত্তর 24 পরগনা, কলকাতা, হাওড়া, ঝাড়গ্রাম জেলায় ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা। এর মধ্যে হাওড়া এবং কলকাতায় আজ সারাদিনে মোট 100 থেকে 120 মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টি হতে পারে ।
সোমবার, 17 তারিখ অতি প্রবল বৃষ্টি (280 থেকে 300 মিলিমিটার পর্যন্ত সর্বাধিক) হতে পারে পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলায় । সেদিন ভারী বৃষ্টির (সারাদিনে 120 থেকে 200 মিলিমিটার) পূর্বাভাস পূর্ব মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, জেলায়। কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের নীচের দিকের সব জেলায় দিনের বিভিন্ন সময়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একাধিক দফায় মোট 120 থেকে 140 মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টি হতে পারে কিছু এলাকায় ।

মঙ্গলবার 18 তারিখ নিম্নচাপ ক্রমশ ঝাড়খণ্ডের দিকে সরবে। সেদিন পশ্চিমাঞ্চলের সমস্ত জেলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস।
উত্তরবঙ্গে আপাতত 4 দিন মাঝারি বৃষ্টি চলবে । এর মধ্যে আজ রবিবার রাত থেকে সোমবার ভোরের মধ্যে কিছুটা বেশি বৃষ্টি হবে উপরের দিকের 5 জেলা দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার ।
18 অগস্ট মঙ্গলবার পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ এবং ওড়িশা উপকূলে মৎস্যজীবীদের গভীর সমুদ্রে যাওয়ায় নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে ৷

শনিবার কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 30.9 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের থেকে 1 ডিগ্রি কম । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 27.8 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.9 ডিগ্রি বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা সর্বোচ্চ 95 এবং সর্বনিম্ন 78 শতাংশ । গত 24 ঘণ্টায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সামান্য ৷

Last Updated : August 16, 2026 at 7:32 AM IST

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