বিধানসভা ভোটে আসন-রফা, 3 ঘণ্টার বাম-আইএসএফ বৈঠকেও কাটল না জট

বিধানসভা ভোটে আসন-রফা, 3 ঘণ্টার বাম-আইএসএফ বৈঠকেও কাটল না জট
রাত 10টা পর্যন্ত সিপিএম এবং আইএসএফের মধ্যে প্রায় তিন ঘণ্টার দ্বি-পাক্ষিক বৈঠক হয়। তারপরও কাটেনি জট ৷
Published : February 13, 2026 at 1:25 PM IST
কলকাতা, 13 ফেব্রুয়ারি: নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণার আগেই তৃণমূল ও বিজেপি বিরোধী ভোট ব্যাঙ্ককে একাট্টা করতে মরিয়া বাম গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ শিবির। তবে নিজেদের মধ্যেই তারা এখনও আসন সমঝোতার জটিলতা কাটিয়ে উঠতে পারল না।
মহম্মদ সেলিম, সুজন চক্রবর্তীরা ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে বিষয়টা মিটিয়ে ফেলতে চাইলেও নানা কারণে তা আর হয়ে উঠছে না। বৃহস্পতিবার রাতে সিপিএম আইএসএফ দ্বি-পাক্ষিক বৈঠকেও সেই জটিলতা কাটেনি ৷ ফলে, ফেব্রুয়ারির মধ্যে আদৌ আসন সমঝোতা সম্পন্ন করে ওঠা যাবে কি না, তা নিয়ে দোলাচলে রয়েছে আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের নেতারা।
বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাতটা থেকে রাত 10টা পর্যন্ত সিপিএম এবং আইএসএফের মধ্যে প্রায় তিন ঘণ্টার বিপাক্ষিক বৈঠক হয়। সিপিএমের তরফে বিমান বসু ও মহম্মদ সেলিম উপস্থিত ছিলেন। অন্যদিকে, আইএসএফের তরফে নওশাদ সিদ্দিকী, শামসুর আলী মল্লিক, বিশ্বজিৎ মাইতি হাজির ছিলেন। বিধানসভা ধরে ধরে দুই পক্ষের মধ্যে আলোচনা হয় বলে খবর। সূত্রের দাবি, আইএসএফ-এর তরফে 43টি আসন দাবি করা হয়েছে। কিন্তু, বিমান-সেলিমরা 30টির বেশি আসন আইএসএফকে দিতে নারাজ ৷ ফলে এই 13টি বিধানসভার যে হেরফের তা নিয়েই বৈঠকের সময় বেড়ে যায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনও ফয়সালা হয়নি বলেই দাবি ৷
ফলে, যে দ্রুততার সঙ্গে সমঝোতা সম্পন্ন করার টার্গেট নেওয়া হয়েছিল তা শেষ পর্যন্ত হবে কি না, তা নিয়ে নতুন করে সংশয় দেখা দিয়েছে। ফয়সালা না-হওয়ার অন্যতম কারণ 13টি বিধানসভা আসন। যার মধ্যে দুই 24 পরগনার একাধিক আসন রয়েছে ৷ বিশেষ করে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় বর্তমানে বামফ্রন্টের বা সিপিএমের তুলনায় আইএসএফের প্রভাব অনেকাংশেই বেশি। সেই যুক্তিগুলিকে বিমান বসু, সেলিমের কাছে এদিনের বৈঠকে তুলে ধরেন নওশাদ সিদ্দিকীরা। কিন্তু সূত্রের দাবি, 30টির বেশি আসন আইএসএফ পাবে না এমনটাই ধরে এগিয়ে যাওয়া ভালো বলেই মত প্রকাশ করেছেন মহম্মদ সেলিমরা।
তারপরেও, ওই 13টি আসন নিয়ে বামফ্রন্ট শরিকদের সঙ্গে নতুন করে সিপিএম আলোচনা করবে বলে নওশাদদের আশ্বস্ত করা হয়েছে। বৈঠকের বিষয়ে নওশাদ সিদ্দিকী বলেন, "গত কয়েকটি বৈঠকের মত আজকেও বৈঠক হয়েছে। এখনও চূড়ান্ত কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। আমরা জোট নিয়ে আশাবাদী। দ্রুততার সঙ্গে সবকিছু মিটিয়ে ফেলা হবে বলেই মনে করছি।"