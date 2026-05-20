বিজেপি সরকারের ওবিসি সংরক্ষণের নয়া বিজ্ঞপ্তি, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিতে জটিলতা

বিজেপি সরকারের ওবিসি সংরক্ষণের নয়া বিজ্ঞপ্তি, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিতে জটিলতা
রাজ্যের 66টি শ্রেণি বা জাতি সরকারি চাকরিতে 7 শতাংশ ওবিসি সংরক্ষণের সুবিধা পাবে ৷ মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণার পরই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তিতে সমস্যা তৈরি হয়েছে ৷
Published : May 20, 2026 at 9:34 PM IST
কলকাতা, 20 মে: গত তিন-চার বছর ধরে রাজ্যের শিক্ষাঙ্গনে ওবিসি সংরক্ষণ সংক্রান্ত জটিলতার প্রভাব পড়ছে ৷ শাসকের পালাবদলের পরেও এখনও পর্যন্ত সেই ওবিসি সংরক্ষণ জটিলতার হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেল না ৷ বরং গত সোমবার রাজ্য মন্ত্রিসভার একটি সিদ্ধান্তে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ভর্তি প্রক্রিয়া নিয়ে নতুন করে ভাবতে হচ্ছে কর্তৃপক্ষকে ৷
ওবিসি সংরক্ষণের আগের তালিকা নস্যাৎ করে রাজ্যের 66টি জাতিকে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির সংরক্ষণের আওতায় আনা হয়েছে ৷ অনঅগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দফতর স্পষ্ট জানিয়েছে, সরকারি পদ ও অন্য ক্ষেত্রে উল্লিখিত 66টি জাতি সংরক্ষণের সুবিধা পাবে, যার পরিমাণ সবমিলিয়ে মোট 7 শতাংশ ৷ আগে ওবিসি-এ ক্যাটাগরিতে 10 শতাংশ এবং ওবিসি-বি ক্যাটাগরিতে 7 শতাংশ মিলিয়ে মোট 17 শতাংশ ওবিসি সংরক্ষণ ছিল ৷ গত সোমবার সেই ব্যবস্থা তুলে দেওয়া হয়েছে ৷ অর্থাৎ, ওবিসি সংরক্ষণ কমে যাওয়ায় সাধারণ ক্যাটাগরি 10 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে ৷ ঠিক এখান থেকেই জটিলতার সূত্রপাত ৷
ভর্তির ক্ষেত্রে এই নতুন নিয়ম মেনে মানতে হবে কি না সেই সংক্রান্ত কোনও নির্দেশিকা রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এখনও পৌঁছয়নি ৷ তাই ভর্তির প্রক্রিয়া কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে সেটা বুঝতে পারছে না বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় ৷ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আশুতোষ ঘোষ বলেন, "ওবিসি সংরক্ষণ সংক্রান্ত সরকারের নতুন সিদ্ধান্তের কথা আমরা জানি ৷ 7 শতাংশ কিংবা 17 শতাংশ সংরক্ষণ, যেটাই হোক না সরকারি নিয়ম মেনেই ভর্তি প্রক্রিয়া চলবে ৷ আমরা খুব শীঘ্রই এ বিষয়ে জানতে পারব ৷"
গতকাল রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দফতর স্নাতক স্তরে ভর্তির পোর্টাল চালু করেছে ৷ একই সঙ্গে স্নাতকোত্তরে ভর্তির বিজ্ঞপ্তিও জারি করা হয়েছে ৷ আগামী দু-আড়াই মাসের মধ্যে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ক্লাস শুরু হবে ৷
এরকম পরিস্থিতিতে সংরক্ষণ-জটিলতা নিয়ে সরব হয়েছে সিপিএমের ছাত্র সংগঠন এসএফআই ৷ রাজ্য সম্পাদক দেবাঞ্জন দে বলেন, "বিগত সরকারের অব্যবস্থার ফলে অচবাবস্থার পরিবেশটা তৈরি হয়েছিল ৷ আমরা আগেই বলেছিলাম, ব্যাপক অংশের সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীকে সংরক্ষণের ব্যবস্থা থেকে দূরে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল ৷ এখন এই সরকার বিগত সরকারের সেই অব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে বড় অংশের সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীকে লেখাপড়া থেকে দূরে রাখবার মতো পরিবেশ তৈরি করে দিল ৷ এই সিদ্ধান্তকে এখনই পাল্টানো উচিত ৷ এটা দেখা উচিত যাতে কোনও অবস্থাতেই সংখ্যালঘু প্রান্তিক পরিবারের ছেলেমেয়েরা লেখাপড়ার জগত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে না পড়ে ৷"