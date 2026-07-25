বায়োমেট্রিক বসায় কাজের সময় নিয়ে জটিলতা ! KMC-র স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পরিষেবা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা

বায়োমেট্রিক বসায় কাজের সময় নিয়ে জটিলতা ! KMC-র স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পরিষেবা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা
বায়োমেট্রিকের সঙ্গে মিলছে না কেএমসি-র আরবান প্রাইমারি হেলথ ইউনিট চালু হওয়ার সময় ৷ কলকাতা পুরনিগমের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের সঙ্গে বৈঠক মেডিক্যাল অফিসারদের ৷
Published : July 25, 2026 at 10:53 PM IST
কলকাতা, 25 জুলাই: কলকাতা কর্পোরেশনের কেন্দ্রীয় ভবন-সহ একাধিক বিভাগীয় দফতরে বসে গিয়েছে হাজিরার বায়োমেট্রিক মেশিন ৷ এবার বায়োমেট্রিক বসানো হচ্ছে পুরনিগমের আরবান প্রাইমারি হেলথ ইউনিটগুলিতে ৷ আর সেখানেই গোল বাধে ৷ এখন সকাল 9টা থেকে এই আরবান প্রাইমারি হেলথ ইউনিটগুলিতে রোগী পরিষেবা দেওয়া হয় ৷ তবে, বায়োমেট্রিক মেশিনে উপস্থিতির সময় নির্ধারণ করা হয়েছে সকাল সাড়ে 10টা থেকে বিকেল সাড়ে 5টা পর্যন্ত ৷ এই সময় বিভ্রাটে বেজায় সমস্যা হতে পারে রোগী পরিষেবায় ৷
কারণ, বায়োমেট্রিক মেশিনের সময় অনুযায়ী চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া শুরু হলে একটা বড় সংখ্যাক রোগী বঞ্চিত হতে পারেন ৷ সেই আশঙ্কার কথা জানিয়ে আজ কলকাতা পুরনিগমের কেন্দ্রীয় ভবনে মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের সঙ্গে দেখা করলেন মেডিক্যাল অফিসাররা ৷
কলকাতা শহরের প্রতি ওয়ার্ডে আছে আরবান প্রাইমারি হেলথ ইউনিট ৷ সেখানে রোগী পরিষেবা শুরু হয় সকাল 8টা থেকে ৷ তবে, অত তাড়াতাড়ি পরিষেবা শুরু করলেও পর্যাপ্ত সংখ্যায় রোগী আসত না ৷ তাই পরে সেটা সময় পরিবর্তন করে করা হয় সকাল ন’টা ৷ এই সময়ে পরিষেবা নিতে ভিড় জমান ওয়ার্ডের বাসিন্দারা ৷ তখন থেকেই টানা চলে স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়ার কাজ ৷ ফলে সুষ্ঠুভাবে সেই পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া যায় ৷ প্রতিদিন কমবেশি 10 হাজার নাগরিক এই হেলথ ইউনিটগুলি থেকে পরিষেবা পেয়ে থাকেন ৷
সম্প্রতি কলকাতা পুরনিগমের তরফে বায়োমেট্রিক মেশিন বসতে শুরু করেছে হেলথ ইউনিটগুলিতে ৷ সেই মেশিনে কলকাতা কর্পোরেশনের অন্যান্য দফতরের মতোই উপস্থিতির সময় সকাল 10টা বেজে 30 মিনিট করা হয়েছে ৷ ফলে আরবান প্রাইমারি হেলথ ইউনিটে কর্মরত চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীদের মধ্যে তৈরি হয়ছে চরম সংশয় ৷
তাঁরা কি তবে দেড় ঘণ্টা দেরি থেকেই কাজ শুরু করবেন ? যদি তেমনটা করা হয়, তাহলে অধিকাংশ রোগী পরিষেবা পাওয়া থেকে বঞ্চিত হবেন ৷ কারণ রক্ত পরীক্ষা-সহ বিভিন্ন টিকা দেওয়ার ক্ষেত্রে রোগীদের সকালে আসতে বলা হয় ৷ আবার যদি 9টা থেকে কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়, তাহলে প্রতিদিন নির্ধারিত সময়ের অতিরিক্ত দেড় ঘণ্টা করে কেন কাজ করবেন তাঁরা ? এই প্রশ্ন তুলেছেন একাংশ চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্য কর্মী ৷
এই পরিস্থিতিতে কী করা হবে, এই সমস্যা মেটাতে এ দিন আরবান প্রাইমারি হেলথ ইউনিটের সকল মেডিক্যাল অফিসার আসেন কলকাতা পুরনিগমে আলোচনার জন্য ৷ এই প্রসঙ্গে কলকাতা পুরনিগমের এক আধিকারিক বলেন, "সত্যিই বিষয়টি ভাবার আছে ৷ রোগী যখন আসে, তখন চিকিৎসকরা হাজির না-থাকলে তাঁরা পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হবেন ৷ তাই প্রাথমিকভাবে ভাবা হচ্ছে বায়োমেট্রিক মেশিনে উপস্থিতির সময় পরিবর্তন করে, সকাল 8টা থেকে করা হবে ৷