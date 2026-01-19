হার্টের জটিল ও সফল অস্ত্রোপচার কলকাতার বেসরকারি হাসপাতালে
Published : January 19, 2026 at 7:38 PM IST
কলকাতা, 19 জানুয়ারি: কলকাতার বেসরকারি হাসপাতালে বিরল ও জটিল হৃদরোগের সফল চিকিৎসা । খড়গপুরের 41 বছর বয়সি এক ব্যবসায়ী জন্মগত হৃদযন্ত্রের সমস্যায় দীর্ঘদিন ধরে ভুগছিলেন । সম্প্রতি তাঁর সেই জটিল রোগের চিকিৎসা হয় কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালের অভিজ্ঞ কার্ডিওথোরাসিক সার্জারি ও কার্ডিয়াক অ্যানেস্থেশিয়া টিমের যৌথ উদ্যোগে । চারদিন পর সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন রোগী ৷
ওই রোগী গুরুতর এওর্টিক স্টেনোসিসে আক্রান্ত ছিলেন ৷ এটি একটি প্রাণঘাতী সমস্যা, যেখানে হৃদয় থেকে রক্তপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণকারী প্রধান ভালভটি মারাত্মকভাবে সংকীর্ণ হয়ে যায় । রোগীর শরীরে এই সমস্যা দেখা দেয়, বাইকাসপিড এওর্টিক ভালভ নামক জন্মগত ত্রুটির কারণে, যেখানে স্বাভাবিক তিনটির পরিবর্তে ভালভে থাকে মাত্র দুটি ফ্ল্যাপ ।
পাশাপাশি রোগীর হৃদয়ে ছিল ভেন্ট্রিকুলার সেপটাল ডিফেক্ট (VSD), অর্থাৎ হৃদয়ের দুই নিম্ন প্রকোষ্ঠের মাঝখানের দেওয়ালে একটি ছিদ্র ছিল, যার ফলে অস্বাভাবিক রক্ত চলাচল হচ্ছিল । চিকিৎসাকে আরও ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলেছিল রোগীর একটি বিরল ও অত্যন্ত জটিল এয়ারওয়ে সমস্যা । দীর্ঘদিনের তীব্র উদ্বেগজনিত অসুস্থতার কারণে তিনি নিয়মিত ওষুধ খেতেন । তার ফলে তাঁর মুখ খোলার ক্ষমতা ছিল অত্যন্ত সীমিত ।
ফলে সাধারণ অ্যানেস্থেশিয়া ও ইন্টিউবেশন এই রোগীর ক্ষেত্রে মারাত্মক ঝুঁকির কারণ হয়ে উঠেছিল । এই অবস্থায় হৃদস্পন্দন বা রক্তচাপে সামান্য পরিবর্তনও প্রাণঘাতী হতে পারত । এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় চিকিৎসকরা অত্যন্ত নিয়ন্ত্রিত ও আধুনিক একটি পদ্ধতি - অ্যাওয়েক ন্যাজাল ট্র্যাকিয়াল ইন্টিউবেশন - ব্যবহার করেন । এতে রোগী জেগে থাকা অবস্থায় শ্বাস নেওয়ার সময় নাক দিয়ে সতর্কতার সঙ্গে শ্বাসনালির টিউব প্রবেশ করানো হয়, ফলে হৃদযন্ত্রের ওপর হঠাৎ চাপ পড়ার আশঙ্কা কমে যায় । এরপর সফলভাবে হৃদযন্ত্রের অস্ত্রোপচার সম্পন্ন করা হয় । পুরো প্রক্রিয়াটি করতে সময় লাগে সাড়ে চার ঘণ্টা । ক্ষতিগ্রস্ত ভালভ প্রতিস্থাপন করা হয় এবং হৃদয়ের ছিদ্রটি বন্ধ করা হয় । অস্ত্রোপচারের পর কোনও জটিলতা ছাড়াই রোগী দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠেন এবং মাত্র চারদিনের মধ্যেই হাসপাতাল থেকে ছাড়া পান ।
ডা. কৌশিক মুখোপাধ্যায় জানান, এই রোগীর ক্ষেত্রে দুটি গুরুতর হৃদরোগের সঙ্গে অত্যন্ত জটিল এয়ারওয়ে সমস্যাও ছিল । গুরুতর এওর্টিক স্টেনোসিসে হার্ট রেট ও রক্তচাপ অত্যন্ত নিয়ন্ত্রিত রাখা জরুরি, কারণ সামান্য চাপও বিপজ্জনক হতে পারে । এত জটিলতা ও উদ্বেগ থাকা সত্ত্বেও পুরো প্রক্রিয়ায় রোগী শান্ত ছিলেন । তাঁকে সুস্থ হয়ে হাসিমুখে বাড়ি ফিরতে দেখা আমাদের সকলের জন্য অত্যন্ত তৃপ্তিদায়ক ।"
কার্ডিয়াক অ্যানেস্থেশিয়া চিকিৎসক জানান, "এত কম মুখ খোলার সক্ষমতা ও তীব্র উদ্বেগের কারণে সাধারণ ইন্টিউবেশন সম্ভব ছিল না । অ্যাওয়েক ন্যাজাল ইন্টিউবেশন পদ্ধতিতে রোগী নিজে শ্বাস নিতে পারেন, ফলে এয়ারওয়ে ব্যর্থতা বা হৃদযন্ত্রের অস্থিতিশীলতার ঝুঁকি অনেকটাই কমে যায় । এই ঘটনা আবারও প্রমাণ করে, জটিলতম চিকিৎসাতেও বেসরকারি হাসপাতালগুলির দক্ষতা ও সক্ষমতা আজ আন্তর্জাতিক মানের ।"