31 ডিসেম্বরের মধ্যে বাণিজ্যিক যানে বকেয়া রোড ট্যাক্স মেটালে সম্পূর্ণ ছাড় জরিমানায়: পরিবহণ দফতর
Penalty waiver: যানবাহনের সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ এবং সময়মতো কর দেওয়া ও ফিটনেস সার্টিফিকেট পুনর্নবীকরণে মালিকদের উৎসাহিত করতেই এই পদক্ষেপ করা হয়েছে ।
Published : November 24, 2026 at 3:59 PM IST
কলকাতা, 24 নভেম্বর: রাজ্যের বাণিজ্যিক গাড়ির মালিকদের জন্য স্বস্তির খবর ৷ আগামী 31 ডিসেম্বরের মধ্যে বাণিজ্যিক গাড়ির বকেয়া রোড ট্যাক্স পুরোপুরি জমা দিলে এবং সার্টিফিকেট অফ ফিটনেস (CF) করিয়ে নিলে অতিরিক্ত জরিমানা দিতে হবে না । পরিবহণ দফতরের তরফে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে এমনটাই জানানো হয়েছে । এই ঘোষণায় রাজ্যের বাণিজ্যিক গাড়ির মালিকদের কিছুটা হলেও স্বস্তি মিলল ।
বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, আগামী 31 ডিসেম্বরের মধ্যে সিএফ করিয়ে নিলে এবং বকেয়া কর মিটিয়ে দিলে বড়সড় ছাড় মিলবে । বকেয়া করের উপর যে জরিমানা থাকে, তা 100 শতাংশ মকুব করা হবে । এবং সময়মতো ফিটনেস সার্টিফিকেট বা সিএফ পুনর্নবীকরণ না করার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ফি-তে আংশিক ছাড় দিয়ে one time waiver scheme 2026-27 for Penalty on due taxes and partial waiver of additional fees চালু করা হয়েছে । 31 ডিসেম্বরের মধ্যে বকেয়া কর মেটানো হলে অর্থ প্রদানের তারিখ পর্যন্ত জমে থাকা জরিমানার সম্পূর্ণ 100 শতাংশ মকুব করা হবে । রাজ্যের বাণিজ্যিক যানবাহনের মালিকরা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এই দুই নথি, ট্যাক্স ও সিএফ নবীকরণের আবেদন করলে এই সুবিধা পাবেন । যানবাহনের সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ এবং সময়মতো কর দেওয়া ও ফিটনেস সার্টিফিকেট পুনর্নবীকরণে মালিকদের উৎসাহিত করতেই এই পদক্ষেপ করা হয়েছে ।
পরিবহণ দফতর সূত্রে খবর, রাজ্যের বাণিজ্যিক যানবাহনের মালিকদের একটা বড় অংশই দীর্ঘ সময় রোড ট্যাক্স না দিয়ে গাড়ি চালাচ্ছেন ৷ আবার অনেকের ক্ষেত্রে সিএফ-ও নেই । অর্থাভাবে কর দিতে না পেরে একটা সময়ে গাড়ি বসিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন অনেকে, এমন নজিরও আছে । তাই স্বাভাবিকভাবেই পরিবহণ দফতরের এই সিদ্ধান্ত অনেকটাই স্বস্তি দেবে সেইসব মালিকদের ।
বাণিজ্যিক যানবাহনের রোড ট্যাক্স দীর্ঘকাল জমা না পড়ায় রাজকোষে যে একটা বড় অঙ্কের অর্থ আসার কথা ছিল, তা বছরের পর বছর বাকি থেকে গিয়েছে । এর ফলে দফতরের কাজের ক্ষেত্রেও দেখা দিচ্ছে নানা সমস্যা ৷ রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তে অনেকটাই সুরাহা হবে দুই পক্ষের । নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সিএফ না করানোর জন্য ধার্য অতিরিক্ত ফি-তে ছাড় দেওয়া হয়েছে ।