পুর-সচিবের ঘরে সরকারি কর্মীর গায়ে হাত ! নিউমার্কেট থানায় অভিযোগ দায়ের

পুর-সচিবের ঘরে সরকারি কর্মীর গায়ে হাত ! নিউমার্কেট থানায় অভিযোগ দায়ের
নোটিশ দিয়ে মেয়র পারিষদ বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়কে তলব করল নিউমার্কেট থানা ৷ পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রীর বক্তব্যে ধোঁয়াশা ৷
Published : May 24, 2026 at 8:50 PM IST
কলকাতা, 24 মে: কলকাতা পুরনিগমের শুক্রবারের ঘটনা এবার আরেক ধাপ এগলো ৷ পুর-সচিবের ঘরে সরকারি কর্মীর গায়ে হাত তোলার ঘটনায় নিউমার্কেটে থানায় অভিযোগ দায়ের করল পুরনিগম কর্তৃপক্ষ ৷ এই দিকে নিউমার্কেট থানা নোটিশ দিয়ে ডেকে পাঠিয়েছে কলকাতা পুরনিগমের আইন বিভাগের মেয়র পারিষদ বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়কে ৷
উল্লেখ্য, কলকাতা পুরনিগমের পুর-সচিব বদলের পর গত শুক্রবার মাসিক অধিবেশন বাতিল হয়ে যায় ৷ সেদিন চেয়ারপারসন মালা রায়, মেয়র পারিষদ বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়-সহ বেশ কয়েকজন কাউন্সিলর অধিবেশন বাতিলের কারণ জানতে চেয়ে এবং অধিবেশন করতে কক্ষ খুলে দেওয়ার দাবি জানিয়ে সচিব কিশোরকুমার বিশ্বাসের ঘরে যান ৷ অভিযোগ, সেখানেই তুমুল হইচই হয় দু’তরফে ৷
এরপরেই বেআইনিভাবে অধিবেশন বাতিল করা ও কক্ষ বন্ধ রাখার দাবিতে পুর-কমিশনার স্মিতা পাণ্ডে বিরুদ্ধে নিউমার্কেট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন চেয়ারপার্সন মালা রায় ৷ এর পালটা নিউমার্কেট থানায় সরকারি আধিকারিককে হেনস্তা করার অভিযোগ দায়ের করা হয় কর্তৃপক্ষের তরফে ৷
আর তারপরেই নিউমার্কেট থানা থেকে কলকাতা পুরনিগমের আইন বিভাগের মেয়র পারিষদ বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়কে তলব করা হয় ৷ এদিকে রবিবার রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, "পল্লে গ্রেফতার হয়েছে, এবার চ্যাটার্জির পালা ৷" পল্লে যে এখানে সুদীপ পল্লের কথা বলেছেন রাজ্যের মন্ত্রী, তা স্পষ্ট ৷ কিন্তু, এই 'চ্যাটার্জি' বলতে তিনি কাকে বোঝাতে চেয়েছেন, তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে ৷
তবে, এই 'চ্যাটার্জি' কি বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়, সেই বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু জানাননি তিনি ৷ একইভাবে কীসের প্রেক্ষিতে বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়কে ডেকে পাঠানো হয়েছে, সেই বিষয়েও খোলসা করেননি অগ্নিমিত্রা পাল ৷ তবে কলকাতা কর্পোরেশন সূত্রে স্পষ্ট জানা গেছে, সেই দিন মালা রায়ের সঙ্গে সচিবের ঘরে ঢুকে ছিলেন মেয়র পারিষদ বৈশ্বানর ৷ শুক্রবারের ঘটনা সম্পর্কে এ দিন পুরনিগমে দাড়িয়ে কমিশনার স্মিতা পাণ্ডে বলেন, "পাবলিক সার্ভেন্টের গায়ে হাত দিলে অভিযোগ হবেই ৷ নিউমার্কেট থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে ৷"
অন্যদিকে, 17টি সম্পত্তির কাগজ দেখাতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যে সময় চেয়েছেন, তা মেনে নিয়েছেন কমিশনার স্মিতা পাণ্ডে ৷ এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "আমরা দেখছি ৷ আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ৷" রবিবার একাধিক বিভাগীয় প্রধানদের নিয়ে তিনি রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেন ৷ সেই প্রসঙ্গে অবশ্য কোনও মন্তব্য করেননি কলকাতা পুরনিগমের কমিশনার ৷
তবে, কলকাতা শহরে যে অবৈধ নির্মাণের মেনে নেওয়া হবে না, তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন তিনি ৷ অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে লাগাতার অভিযান চলবে বলে এ দিন জানান স্মিতা পাণ্ডে ৷ বিভিন্ন ভাগে ডেমোলিশনের কাজ চলবে ৷ আর তা কেন্দ্রীয় ও বরো ভিত্তিকভাবে করা হবে বলে জানিয়েছে কমিশনার ৷