জাল হলফনামা তৈরির ভিডিয়োর জের ! এবার লালবাজারেও অভিষেকের নামে অভিযোগ
Abhishek Banerjee: এর আগে কালনা থানায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ওই ভিডিয়ো-কাণ্ডে অভিযোগ দায়ের হয়েছে ৷
Published : November 29, 2026 at 4:36 PM IST
কলকাতা, 29 নভেম্বর: কালনা থানার পর এবার কলকাতাতেও তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে অভিযোগ । কলকাতা পুলিশের সদর দফতর লালবাজারের সাইবার সেলে নতুন করে এই অভিযোগটি দায়ের হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷
অখিল ভারত হিন্দু মহাসভার রাজ্য সভাপতি চন্দ্রচূড় গোস্বামী শনিবার এই অভিযোগটি দায়ের করেন । জাল হলফনামা তৈরির একটি ভিডিয়ো বিতর্ককে কেন্দ্র করে এই অভিযোগ আনা হয়েছে ।
অভিযোগকারী চন্দ্রচূড়ের দাবি অনুযায়ী, ভিডিয়োটিতে জালিয়াতি করে পুলিশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টা করা হয়েছে । তিনি ওই ভিডিয়োগুলিকে সম্পূর্ণ ভুয়ো (ফেক) বলে উল্লেখ করে ঘটনার যথাযথ তদন্ত ও অভিযুক্তের গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছেন ।
মূলত ঘটনার সূত্রপাত শনিবারই ৷ সেদিন সাংবাদিক বৈঠক করে একাধিক ভিডিয়ো ক্লিপ দেখান অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তাঁর অভিযোগ ছিল, পুলিশের একাংশকে ব্যবহার করে থানার ভিতরে ভুয়ো ও জাল হলফনামা তৈরি করা হয়েছে । সেই নথিতে স্বাক্ষর করিয়ে নির্বাচন কমিশনে জমা দেওয়া হয়েছে বলেও দাবি করেন তৃণমূল সাংসদ ।
সিভিক ভলান্টিয়ার, এএস আই, সাব-ইন্সপেক্টর এবং অতিরিক্ত ওসি পদমর্যাদার পুলিশকর্মীদের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি । অভিষেকের আরও অভিযোগ ছিল, রাজনৈতিক দল ভাঙাতে প্রশাসনিক যন্ত্রকে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধের চেষ্টা চলছে ।
পুলিশের দেওয়া বিবৃতিতে সম্পূর্ণ অন্য অভিযোগ করা হয়েছে । সেখানে বলা হয়েছে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাংবাদিক বৈঠকে দেখানো কিছু ভিডিয়ো ক্লিপ জাল ও বিকৃত । ওই ভিডিয়োতে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের কয়েকজন কর্মীকে একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলকে সুবিধা পাইয়ে দিতে জাল হলফনামা তৈরির কাজে যুক্ত দেখানো হয়েছে । ভিডিয়োগুলি ইচ্ছাকৃতভাবে পুলিশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার উদ্দেশ্যে দেখানো হয়েছে বলে দাবি পুলিশের বিবৃতিতে ।
আর এরপরেই অভিষেকের বিরুদ্ধে কালনা থানায় অভিযোগ দায়ের হয় ৷ পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা রুজু হয়েছে । ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে রাজ্য সাইবার ক্রাইম উইং । আর এবার তার রেশ গড়াল কলকাতায় ৷ সেখানে ভিডিয়ো-কাণ্ডে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে ৷