ভূমি সংস্কার দফতরে জাল ডিসিআর চক্র! তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যার ছেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের

ভূমি সংস্কার দফতরে জাল ডিসিআর চক্র! তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যার ছেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের
নিজের বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন অভিযুক্ত ৷ গোটা ঘটনা নিয়ে প্রশাসনিক তদন্ত শুরু হয়েছে ৷
Published : February 13, 2026 at 7:52 PM IST
মালদা, 13 ফেব্রুয়ারি: দুর্নীতির শিখরে উঠে পড়েছে হরিশ্চন্দ্রপুর 1 নম্বর ব্লকে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতরের প্রতারণা চক্র ৷ জমির শ্রেণি পরিবর্তন করতে গিয়ে প্রতারণার শিকার হয়েছেন এক ব্যক্তি ৷ এই ঘটনায় স্থানীয় এক তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যার ছেলের বিরুদ্ধে দফতরে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন প্রতারিত ব্যক্তি ৷ বিষয়টি সামনে আসতেই শোরগোল পড়েছে গোটা এলাকায় ৷ যদিও নিজের বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন অভিযুক্ত ৷ গোটা ঘটনা নিয়ে প্রশাসনিক তদন্ত শুরু হয়েছে ৷ ভোটের মুখে এনিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজাও ৷
প্রতারিত ব্যক্তির নাম দিলীপ দাস ৷ বয়স 67 বছর ৷ বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুর 1 নম্বর ব্লকের কুশিদা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ৷ জমির শ্রেণি পরিবর্তন করতে সম্প্রতি হরিশ্চন্দ্রপুর 1 নম্বর ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতরে যান দিলীপ দাস ৷
তাঁর কথায়, "ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতরে এক যুবক নিজেকে মুহুরী পরিচয় দেয় ৷ তার নাম জীবন সাহা ৷ সে এলাকার তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যা সীমা সাহার ছেলে ৷ আমার কাজ করে দেওয়ার দায়িত্ব নেয় সে ৷ প্রাথমিকভাবে কাজের জন্য আমি ওকে ছ’হাজার টাকা দিই ৷ গত 7 ফেব্রুয়ারি সে আমাকে একটি ডিসিআরও দেয় ৷ সেই ডিসিআর সার্চ করে জানতে পারি, ওটা জাল ডিসিআর ৷ অন্য একজনের নামে থাকা সরকারি ডিসিআর এডিট করে সে আমাকে ধরিয়ে দিয়েছে ৷ ও আমার কাছে আরও টাকা দাবি করে ৷ টাকা না দিলে খুনের হুমকিও দিচ্ছে ৷ আমি গোটা ঘটনা জানিয়ে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতরে ওর নামে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি ৷"
হরিশ্চন্দ্রপুর 1 নম্বর ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতরের রেভিনিউ অফিসার হিমাংশুকুমার মণ্ডল জানাচ্ছেন, “আমরা অভিযোগ পেয়েছি ৷ অভিযোগের ভিত্তিতে আমরা তদন্তও শুরু করেছি ৷ তবে যে চালান নিয়ে অভিযোগ, এখনও সেটি আমাদের দফতরে জমা পড়েনি ৷ অভিযোগকারী ব্যক্তি আমাদের জানিয়েছেন, বাইরের কোনও ব্যক্তি এই ভুয়ো চালান তাঁকে ধরিয়ে দিয়েছে ৷ অভিযোগের বিষয়টি আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরেও আনছি ৷ এক্ষেত্রে যথাযথ আইনি পদক্ষেপ করা হবে ৷”
যদিও অভিযুক্ত জীবন সাহার বক্তব্য, “গোটা অভিযোগটাই ভুয়ো ৷ ভুয়ো অভিযোগ নিয়ে আমি কী বলব ? আমি এর কিছুই জানি না ৷ ওই ব্যক্তি নিজেই ভুয়ো ডিসিআর বের করেছে ৷ আমি এর সঙ্গে কোনওভাবেই জড়িত নই ৷ আমি সঠিক কাজের সঙ্গেই যুক্ত ৷ আমাকে কালিমালিপ্ত করতে এমন অভিযোগ করা হয়েছে ৷”
ভোটের মুখে বিষয়টি নিয়ে তরজায় জড়িয়েছে বিজেপি-তৃণমূল ৷ পদ্ম শিবিরের বক্তব্য, এই সরকারটাই ভুয়ো ৷ এই সরকারের সঙ্গে যেসব জনপ্রতিনিধিরা জড়িত, তারাও ভুয়ো কাজকর্মে জড়িত ৷ ডিসিআর দেওয়ার দায়িত্ব ভূমি দফতরের ৷ একটি ডিসিআর-এর কাজ হয়ে যাওয়ার পরও সেই একই ডিসিআর এডিট করে নতুন কাজ করা হচ্ছে ৷ এই ঘটনাতেই এই সরকারের দুর্নীতির বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে ৷ গোটা রাজ্যে এমন কত যে ঘটনা ঘটেছে, তার কোনও ইয়ত্তা নেই ৷ ওদিকে ঘাসফুল শিবিরের দাবি, এই অভিযোগ কতটা সত্যি, সেটা প্রশাসন দেখবে ৷ অভিযোগ সত্যি হলে প্রশাসন ব্যবস্থা নেবে ৷ মুখ্যমন্ত্রী সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, দুর্নীতির প্রশ্নে দল জিরো টলারেন্স নীতি নেবে ৷