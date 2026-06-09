ইউনেস্কোর নাম ভাঙিয়ে চড়াদামে 'প্রি-পুজো টিকিট' বিক্রি ! সস্ত্রীক ইন্দ্রনীল সেনের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

ইউনেস্কোর নাম ভাঙিয়ে চড়াদামে 'প্রি-পুজো টিকিট' বিক্রি ! সস্ত্রীক ইন্দ্রনীল সেনের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ
শিল্পীর পাশাপাশি আরও কয়েকজন জড়িতদের নামে থানায় অভিযোগ জানিয়েছে আন্তর্জাতিক পর্যটন সংস্থা ৷ ঘটনার তদন্ত শুরু পুলিশের ৷
Published : June 9, 2026 at 10:35 AM IST
কলকাতা, 9 জুন: দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে ইউনেস্কোর নাম ও লোগো বেআইনিভাবে ব্যবহার করে ভিআইপি টিকিট বিক্রির অভিযোগ ৷ রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন ও তাঁর স্ত্রী মধুছন্দা সেন-সহ একাধিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের বৌবাজার থানায় ৷
অভিযোগে দাবি করা হয়েছে, ইউনেস্কো স্বীকৃতির নাম ভাঙিয়ে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে একটি অবৈধ বাণিজ্যিক চক্র পরিচালনা করা হচ্ছিল । সোমবার কলকাতা পুলিশের কমিশনার, রাজ্য পুলিশের ডিজি এবং বউবাজার থানার কাছে বিস্তারিত অভিযোগ জমা দেয় আন্তর্জাতিক পর্যটন সংস্থা মেঘদূত ফাউন্ডেশন ।
সংস্থার কর্ণধার জয়দীপ মুখোপাধ্যায় ও সগুনা মুখোপাধ্যায় অভিযোগে জানান, দুর্গাপুজোর আগে বিশেষ প্রিভিউ-শো বা আগাম মণ্ডপ দর্শনের নামে উচ্চমূল্যে ভিআইপি টিকিট বিক্রির পরিকল্পনা করা হয়েছিল ৷ এই বিষয় নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "অভিযোগ হয়েছে । তবে গোটা ঘটনা খতিয়ে দেখতে হবে ৷ অভিযোগ অনুযায়ী ধারা যুক্ত করার কাজ বাকি আছে ৷"
অভিযোগপত্রে ইন্দ্রনীল সেন ও মধুছন্দা সেন ছাড়াও ধ্রুবজ্যোতি বসু (শুভ), সায়ন্তন মৈত্র এবং রাজন চট্টোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ করা হয়েছে ৷ অভিযোগকারীদের দাবি, এই টিকিট বিক্রির প্রচারে ইউনেস্কোর নাম ও লোগো ব্যবহার করা হলেও, বাস্তবে এই ধরনের কোনও বাণিজ্যিক কার্যক্রমের সঙ্গে ইউনেস্কোর কোনও সম্পর্ক নেই ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযোগের সমর্থনে একাধিক নথি, সরকারি ই-মেল এবং আইনি দলিল জমা দেওয়া হয়েছে । ওই নথিতে উল্লেখ রয়েছে যে, ইউনেস্কো কখনও এই ধরনের টিকিট বিক্রি বা বাণিজ্যিক উদ্যোগের অনুমোদন দেয়নি । ফলে ইউনেস্কোর স্বীকৃতিকে হাতিয়ার করে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে অর্থ আদায়ের চেষ্টা হয়েছে বলে অভিযোগ ।
অভিযোগকারীদের বক্তব্য, কলকাতার দুর্গাপুজো ইউনেস্কোর 'ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ' স্বীকৃতি পাওয়ার পর থেকেই কিছু ব্যক্তি ও গোষ্ঠী সেই মর্যাদাকে বাণিজ্যিক স্বার্থে ব্যবহার করার চেষ্টা করছে । তাঁদের দাবি, পুজোর মরশুমে সাধারণ দর্শনার্থীদের ভিড়ের আগে বিশেষ প্রবেশাধিকার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিপুল অর্থ সংগ্রহের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল ।
ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ । অভিযোগের ভিত্তিতে জমা পড়া নথিপত্র খতিয়ে দেখা হচ্ছে । প্রাথমিকভাবে প্রতারণা, জালিয়াতি এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার পরিচয় অপব্যবহারের মতো অভিযোগগুলিও তদন্তের আওতায় আনা হতে পারে বলে সূত্রের খবর ।
তবে এই অভিযোগের বিষয়ে ইন্দ্রনীল সেন বা অভিযুক্ত অন্যদের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি । তদন্তের অগ্রগতির দিকে নজর রয়েছে প্রশাসন ও পুজো মহলের ।