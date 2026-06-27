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তারাতলা কাণ্ডে মৃত বেড়ে 17, এবার থানায় ফিরহাদের নামে লিখিত অভিযোগ

গুদাম ধস-কাণ্ডে ভারতীয় জনতা মজদুর সেলের পক্ষ থেকে ফিরহাদ হাকিমের বিরুদ্ধে তারাতলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে ৷

taratala incident
তারাতলা-কাণ্ডে ফিরহাদ হাকিমের নামে অভিযোগ দায়ের (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 27, 2026 at 12:31 PM IST

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কলকাতা, 27 জুন: তারাতলার নির্মীয়মাণ গুদাম বিপর্যয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল 17 ৷ এসএসকেএম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বিহারের এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে ৷ পাশাপাশি এই ঘটনার তদন্তে এল নতুন মোড় । এবার কলকাতা পুরনিগমের প্রাক্তন মেয়র ফিরহাদ হাকিমের বিরুদ্ধে তারাতলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে । অভিযোগে ফিরহাদ হাকিম ছাড়াও আরও দু'জনের নাম রয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর । অভিযোগের ভিত্তিতে বিষয়টি খতিয়ে দেখা শুরু করেছেন তদন্তকারীরা ।

ভারতীয় জনতা মজদুর সেলের পক্ষ থেকে দায়ের করা অভিযোগে চারটি গুরুত্বপূর্ণ দাবি তুলে ধরা হয়েছে । তাদের দাবি, তারাতলার গুদাম ধসের ঘটনায় অবিলম্বে এফআইআর নথিভুক্ত করে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ তদন্ত শুরু করতে হবে, যাতে প্রকৃত দোষীদের চিহ্নিত করা যায় । পাশাপাশি, এই অবৈধ নির্মাণের সঙ্গে জড়িত এবং ধসের জেরে প্রাণহানির জন্য দায়ী প্রত্যেক ব্যক্তির ভূমিকা খতিয়ে দেখে তাঁদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে ।

taratala incident
ফিরহাদ হাকিমের নামে অভিযোগ দায়ের করেছে ভারতীয় জনতা মজদুর সেল (ফাইল চিত্র)

অভিযোগে বিশেষভাবে কলকাতার প্রাক্তন মেয়র ফিরহাদ হাকিম, আনোয়ার খান এবং শামস ইকবালের নাম উল্লেখ করে তাঁদের অবিলম্বে গ্রেফতার করে কঠোর আইনি পদক্ষেপের দাবি করা হয়েছে । একই সঙ্গে ভবিষ্যতে এ ধরনের দুর্ঘটনা এড়াতে এলাকায় থাকা অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ ও বেআইনি নির্মাণগুলির দ্রুত পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণেরও আবেদন জানিয়েছে ভারতীয় জনতা মজদুর সেল ।

কলকাতার তারাতলা এলাকায় নির্মীয়মাণ একটি গুদামের ছাদ ধসে পড়ার ঘটনা ঘটে গত 24 জুন ৷ ধ্বংসস্তূপের নীচে বহু শ্রমিক আটকে পড়েন । ঘটনাস্থলে টানা উদ্ধার অভিযান চালায় দমকল, কলকাতা পুলিশ, জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ) এবং ভারতীয় সেনা । দীর্ঘক্ষণ ধরে ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে জীবিতদের উদ্ধারের পাশাপাশি মৃতদেহও উদ্ধার করা হয় । এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত 17 জন শ্রমিকের প্রাণহানি ও বেশ কয়েকজনের আহতের ঘটনা ঘটে । আহতরা এসএসকেএম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৷

ঘটনার পর থেকেই নির্মাণে অনিয়ম, অনুমোদন, নিরাপত্তা বিধি মানা হয়েছিল কি না এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থাগুলির ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে । পুলিশ ইতিমধ্যেই তৎকালীন মেয়র ফিরহাদ হাকিমের ওএসডি কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ একাধিক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে এবং তদন্তের পরিধি বাড়ানো হয়েছে । নির্মাণ সংস্থা, ঠিকাদার এবং তদারকির দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদও চলছে । এবার প্রাক্তন মেয়র ফিরহাদ হাকিমের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হওয়ায় তদন্তে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে বলে মনে করছে তদন্তকারী মহল ।

অভিযোগকারীর দাবি, যে জমিতে নির্মীয়মাণ গুদামটি তৈরি হচ্ছিল, সেটি কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের অধীনস্থ । এত বড় একটি নির্মাণকাজ কীভাবে অনুমোদন পেল, নির্মাণের ক্ষেত্রে সমস্ত নিয়ম ও নিরাপত্তা বিধি মানা হয়েছিল কি না এবং সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক দফতরগুলির ভূমিকা কী ছিল, তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন । অভিযোগে আরও দাবি করা হয়েছে, কলকাতা পুরনিগমের প্রাক্তন মেয়র হিসেবে ফিরহাদ হাকিমের প্রশাসনিক দায়িত্ব ছিল শহরের বিভিন্ন নির্মাণকাজের উপর নজরদারি করা । তাই এই ঘটনায় তাঁর ভূমিকা সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে যাওয়া যায় না বলেই অভিযোগকারীর দাবি ।

যদিও অভিযোগ দায়ের হওয়া মানেই অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত এমন নয় । পুলিশ অভিযোগের সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ করবে বলেই সূত্রের খবর । তারাতলা বিপর্যয়ের প্রকৃত কারণ, দায়িত্ব নির্ধারণ এবং সম্ভাব্য গাফিলতির উৎস খুঁজে বের করাই এখন তদন্তকারীদের প্রধান লক্ষ্য । অভিযোগে যাঁদের নাম রয়েছে, তাঁদের ভূমিকা নিয়েও তদন্তে গুরুত্ব দেওয়া হবে বলে মনে করা হচ্ছে ।

TAGGED:

TARATALA DISASTER
TARATALA WAREHOUSE COLLAPSE
তারাতলা বিপর্যয়
ফিরহাদ হাকিম
TARATALA ACCIDENT

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