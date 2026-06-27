তারাতলা কাণ্ডে মৃত বেড়ে 17, এবার থানায় ফিরহাদের নামে লিখিত অভিযোগ

তারাতলা কাণ্ডে মৃত বেড়ে 17, এবার থানায় ফিরহাদের নামে লিখিত অভিযোগ
গুদাম ধস-কাণ্ডে ভারতীয় জনতা মজদুর সেলের পক্ষ থেকে ফিরহাদ হাকিমের বিরুদ্ধে তারাতলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে ৷
Published : June 27, 2026 at 12:31 PM IST
কলকাতা, 27 জুন: তারাতলার নির্মীয়মাণ গুদাম বিপর্যয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল 17 ৷ এসএসকেএম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বিহারের এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে ৷ পাশাপাশি এই ঘটনার তদন্তে এল নতুন মোড় । এবার কলকাতা পুরনিগমের প্রাক্তন মেয়র ফিরহাদ হাকিমের বিরুদ্ধে তারাতলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে । অভিযোগে ফিরহাদ হাকিম ছাড়াও আরও দু'জনের নাম রয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর । অভিযোগের ভিত্তিতে বিষয়টি খতিয়ে দেখা শুরু করেছেন তদন্তকারীরা ।
ভারতীয় জনতা মজদুর সেলের পক্ষ থেকে দায়ের করা অভিযোগে চারটি গুরুত্বপূর্ণ দাবি তুলে ধরা হয়েছে । তাদের দাবি, তারাতলার গুদাম ধসের ঘটনায় অবিলম্বে এফআইআর নথিভুক্ত করে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ তদন্ত শুরু করতে হবে, যাতে প্রকৃত দোষীদের চিহ্নিত করা যায় । পাশাপাশি, এই অবৈধ নির্মাণের সঙ্গে জড়িত এবং ধসের জেরে প্রাণহানির জন্য দায়ী প্রত্যেক ব্যক্তির ভূমিকা খতিয়ে দেখে তাঁদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে ।
অভিযোগে বিশেষভাবে কলকাতার প্রাক্তন মেয়র ফিরহাদ হাকিম, আনোয়ার খান এবং শামস ইকবালের নাম উল্লেখ করে তাঁদের অবিলম্বে গ্রেফতার করে কঠোর আইনি পদক্ষেপের দাবি করা হয়েছে । একই সঙ্গে ভবিষ্যতে এ ধরনের দুর্ঘটনা এড়াতে এলাকায় থাকা অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ ও বেআইনি নির্মাণগুলির দ্রুত পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণেরও আবেদন জানিয়েছে ভারতীয় জনতা মজদুর সেল ।
কলকাতার তারাতলা এলাকায় নির্মীয়মাণ একটি গুদামের ছাদ ধসে পড়ার ঘটনা ঘটে গত 24 জুন ৷ ধ্বংসস্তূপের নীচে বহু শ্রমিক আটকে পড়েন । ঘটনাস্থলে টানা উদ্ধার অভিযান চালায় দমকল, কলকাতা পুলিশ, জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ) এবং ভারতীয় সেনা । দীর্ঘক্ষণ ধরে ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে জীবিতদের উদ্ধারের পাশাপাশি মৃতদেহও উদ্ধার করা হয় । এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত 17 জন শ্রমিকের প্রাণহানি ও বেশ কয়েকজনের আহতের ঘটনা ঘটে । আহতরা এসএসকেএম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৷
ঘটনার পর থেকেই নির্মাণে অনিয়ম, অনুমোদন, নিরাপত্তা বিধি মানা হয়েছিল কি না এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থাগুলির ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে । পুলিশ ইতিমধ্যেই তৎকালীন মেয়র ফিরহাদ হাকিমের ওএসডি কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ একাধিক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে এবং তদন্তের পরিধি বাড়ানো হয়েছে । নির্মাণ সংস্থা, ঠিকাদার এবং তদারকির দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদও চলছে । এবার প্রাক্তন মেয়র ফিরহাদ হাকিমের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হওয়ায় তদন্তে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে বলে মনে করছে তদন্তকারী মহল ।
অভিযোগকারীর দাবি, যে জমিতে নির্মীয়মাণ গুদামটি তৈরি হচ্ছিল, সেটি কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের অধীনস্থ । এত বড় একটি নির্মাণকাজ কীভাবে অনুমোদন পেল, নির্মাণের ক্ষেত্রে সমস্ত নিয়ম ও নিরাপত্তা বিধি মানা হয়েছিল কি না এবং সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক দফতরগুলির ভূমিকা কী ছিল, তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন । অভিযোগে আরও দাবি করা হয়েছে, কলকাতা পুরনিগমের প্রাক্তন মেয়র হিসেবে ফিরহাদ হাকিমের প্রশাসনিক দায়িত্ব ছিল শহরের বিভিন্ন নির্মাণকাজের উপর নজরদারি করা । তাই এই ঘটনায় তাঁর ভূমিকা সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে যাওয়া যায় না বলেই অভিযোগকারীর দাবি ।
যদিও অভিযোগ দায়ের হওয়া মানেই অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত এমন নয় । পুলিশ অভিযোগের সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ করবে বলেই সূত্রের খবর । তারাতলা বিপর্যয়ের প্রকৃত কারণ, দায়িত্ব নির্ধারণ এবং সম্ভাব্য গাফিলতির উৎস খুঁজে বের করাই এখন তদন্তকারীদের প্রধান লক্ষ্য । অভিযোগে যাঁদের নাম রয়েছে, তাঁদের ভূমিকা নিয়েও তদন্তে গুরুত্ব দেওয়া হবে বলে মনে করা হচ্ছে ।