হাসপাতালে ঢুকে অতিরিক্ত সুপারকে 'হুমকি', রুদ্রনীলের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের

হাসপাতালে ঢুকে অতিরিক্ত সুপারকে 'হুমকি', রুদ্রনীলের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের
চেম্বারে ঢুকে বারাসত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের অতিরিক্ত সুপারকে 'হুমকি' রুদ্রনীলের । বারাসত থানায় বিজেপির নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের । পাল্টা খাঁড়া করলেন চক্রান্তের 'তত্ত্ব'!
Published : November 25, 2025 at 2:14 PM IST
বারাসত, 25 নভেম্বর: হাসপাতালে ঢুকে অতিরিক্ত সুপারকে 'হুমকি' দেওয়ার অভিযোগ বিজেপি'র তারকা নেতা রুদ্রনীল ঘোষের বিরুদ্ধে । এ নিয়ে সম্প্রতি বারাসত থানায় অভিযোগও দায়ের হয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে ৷ ঘটনাটি উত্তর 24 পরগনার জেলা সদর বারাসত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের ৷ অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা রুজু করে গেরুয়া শিবিরের পরিচিত মুখ এই অভিনেতার বিরুদ্ধে তদন্ত নেমেছে পুলিশ ৷ যদিও যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করে চক্রান্তের 'তত্ত্ব' খাঁড়া করেছেন বিজেপি নেতা রুদ্রনীল ঘোষ।
এই বিষয়ে বারাসত পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (জোনাল) অতীশ বিশ্বাস বলেন,"দিনকয়েক আগে বারাসত মেডিক্যাল কলেজের অতিরিক্ত সুপার স্থানীয় থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন ৷ সেই অভিযোগপত্রে তিনি জানিয়েছেন একটি রাজনৈতিক দলের তারকা নেতা রুদ্রনীল ঘোষ দলবল নিয়ে তাঁকে সকলের সামনে হুমকি দিয়েছে ৷ আমরা অভিযোগ খতিয়ে দেখছি ৷ সরকারি কাজে বাধা-সহ অনধিকার প্রবেশ, হুমকির অভিযোগে মামলা রুজু হয়েছে অভিনেতা রুদ্রনীল ঘোষের বিরুদ্ধে।"
গত 19 অক্টোবর বারাসত থানায় এই মেডিক্যাল কলেজের এক চিকিৎসকের বিরুদ্ধে 'শ্লীলতাহানি'র অভিযোগ দায়ের হয় বারাসত থানায় । পরিবারের অভিযোগ ছিল, তাঁদের নাবালিকা মেয়েকে চিকিৎসারত অবস্থায় শ্লীলতাহানি করেন বারাসত মেডিক্যাল কলেজের পিজিটি'র ওই চিকিৎসক । মধ্যমগ্রামের বাসিন্দা 14 বছরের ওই নাবালিকার সঙ্গে 'অভব্য' আচরণও করা হয় বলে অভিযোগ করেন নির্যাতিতার পরিবারের লোকজন । সেই অভিযোগ পেয়ে অভিযুক্ত চিকিৎসককে গ্রেফতারও করে বারাসত থানার পুলিশ ।
এদিকে, সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা করতে আসা এক নাবালিকার সঙ্গে শ্লীলতাহানির অভিযোগের ঘটনার কথা জানতে পেরে সেদিনই বারাসত মেডিক্যাল কলেজে ছুটে আসেন বিজেপির তারকা নেতা রুদ্রনীল ঘোষ । সঙ্গে ছিলেন দলের কয়েকজন কর্মী-সমর্থকও । অভিযোগ, এরপর হঠাৎই রুদ্রনীল হাসপাতালের অতিরিক্ত সুপার সুব্রত মণ্ডলের চেম্বারে ঢুকে যান দলবল নিয়ে । শ্লীলতাহানি অভিযোগ নিয়ে কথোপকথনের মধ্যেই তিনি অতিরিক্ত সুপারকে 'হুমকি' দেন বলে অভিযোগ উঠেছে । হাসপাতালের অনান্য চিকিৎসকদের সামনে নিজের চেম্বারে 'হুমকি'র মুখে পড়ে হতভম্ব হয়ে পড়েন অতিরিক্ত সুপার সুব্রত মণ্ডল । এ নিয়ে প্রথমে তিনি কাউকে কিছু না জানালেও পরে পুলিশের দ্বারস্থ হন৷ বারাসত থানায় দায়ের হয় লিখিত অভিযোগও । যার প্রেক্ষিতে তদন্ত শুরু হয়েছে ।
যদিও, এ নিয়ে মুখ খুলেছেন বিজেপির তারকা নেতা রুদ্রনীল ঘোষ । তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা এই অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে বলে দাবি করেছেন তিনি । রুদ্রনীল বলেন, "বারাসত মেডিক্যাল কলেজের এক পিজিটি চিকিৎসকের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠেছিল । মূলত, সেই ঘটনা-সহ স্বাস্থ্যপরিষেবা সংক্রান্ত বিষয়ে কথা বলতে গিয়েছিলাম অতিরিক্ত সুপারের সঙ্গে । সেদিন উনি আমার কথা মনযোগ সহকারে শুনেছেন । আমার অভিনয়, কবিতারও প্রশংসা করেছেন । সবশেষে গ্রুপ ছবিও তুলেছেন । এটা জানাজানি হতেই অতিরিক্ত সুপার(সুব্রত মণ্ডল)-এর অন্যত্র বদলির আদেশ এসেছে বলে জানতে পেরেছি । বদলি ঠেকাতে এখন চাপে পড়েই উনি এই ধরনের মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করেছেন । প্রমাণ হিসাবে সেদিনের ভিডিয়ো, ফটো সবকিছুই রয়েছে আমার কাছে ।”
তবে, এই ঘটনায় এতদিন পরে কেন অভিযোগ দায়ের করা হল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে । এ নিয়ে অবশ্য কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি বারাসত মেডিক্যাল কলেজের অতিরিক্ত সুপারের । প্রতিক্রিয়ার জন্য বারবার ফোন করা হলেও ফোন ধরেননি তিনি ।