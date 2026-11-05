আলুর দাম কমলে ক্ষতিপূরণ ! পুরশুড়ায় কৃষকদের জন্য একগুচ্ছ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

আলুর দাম কমলে ক্ষতিপূরণ ! পুরশুড়ায় কৃষকদের জন্য একগুচ্ছ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর
Compensation if potato prices fall: আলুর দাম কুইন্টালে 1120 টাকার নীচে নামলেই ক্ষতিপূরণ, ভিনরাজ্যে পাঠাতে পরিবহণে 50 টাকা ভর্তুকি !
Published : November 5, 2026 at 8:28 PM IST|
Updated : November 5, 2026 at 8:35 PM IST
পুরশুড়া, 5 নভেম্বর: হিমঘরে এখনও মজুত রয়েছে প্রায় 27 লক্ষ মেট্রিক টন আলু । আগামী 30 নভেম্বরের মধ্যে সেই আলু হিমঘর থেকে বের করে বাজারজাত করার লক্ষ্য নিয়েছে রাজ্য সরকার । কিন্তু একসঙ্গে বিপুল পরিমাণ আলু বাজারে এলে দাম পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে । সেই পরিস্থিতিতে আলুচাষিদের পাশে দাঁড়াতে একগুচ্ছ আর্থিক সহায়তার ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ।
ভিনরাজ্যে আলু পাঠানোর ক্ষেত্রে সড়ক ও রেলপথে পরিবহণ খরচ বাবদ কুইন্টাল পিছু 50 টাকা ভর্তুকি দেবে রাজ্য । পাশাপাশি, আলুর দাম কুইন্টাল পিছু 1120 টাকার নীচে নেমে গেলে সেই ঘাটতি মেটাতে চাষিদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ারও আশ্বাস দিয়েছেন তিনি । আলুকে প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনার আওতায় এনে বিমার প্রিমিয়ামের টাকা রাজ্য সরকারই মেটাবে বলেও ঘোষণা করেছেন শুভেন্দু ।
বৃহস্পতিবার পুরশুড়ার বিদ্যাসাগর ভবন মাঠে প্রধানমন্ত্রী সম্মান নিধি প্রকল্পের সূচনা অনুষ্ঠানে যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী । সেখান থেকেই কৃষকদের জন্য একাধিক পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করেন তিনি । অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী দুধকুমার মণ্ডল, স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী সুমনা সরকার-সহ বিভিন্ন এলাকার বিধায়ক ও প্রশাসনিক আধিকারিকেরা । এ দিন কৃষকদের হাতে কৃষিকাজের প্রয়োজনীয় সামগ্রীও তুলে দেওয়া হয় ।
আলু নিয়ে রাজ্যের কৃষকদের উদ্বেগের কথা স্বীকার করে মুখ্যমন্ত্রী জানান, 2025-26 অর্থবর্ষে রাজ্যে মোট আলু উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় 140 লক্ষ মেট্রিক টন । ওই মরসুমে হিমঘরগুলিতে 75 লক্ষ মেট্রিক টনেরও বেশি আলু মজুত করা হয়েছিল । তার মধ্যে এখনও পর্যন্ত প্রায় 48 লক্ষ মেট্রিক টন আলু হিমঘর থেকে বেরিয়েছে । গত বছরের তুলনায় এই পরিমাণ প্রায় সমান, বরং চার শতাংশ কম । ফলে এখনও প্রায় 27 লক্ষ মেট্রিক টন আলু হিমঘরে রয়ে গিয়েছে । নিয়ম অনুযায়ী, 30 নভেম্বরের মধ্যে ওই আলু বের করে নেওয়ার কথা । বিশেষ পরিস্থিতিতে সেই সময়সীমা 31 ডিসেম্বর পর্যন্ত বাড়ানোর আইনি সুযোগ রয়েছে । তবে সরকার চাইছে, নভেম্বরের মধ্যেই ধাপে ধাপে আলু বাজারে চলে আসুক ।
এই বিপুল পরিমাণ আলু কী ভাবে দ্রুত বাজারজাত করা যায়, তা নিয়ে ব্যবসায়ী ও চাষিদের উদ্বেগের কথা মাথায় রেখেই পরিবহণে ভর্তুকির সিদ্ধান্ত । মুখ্যমন্ত্রী জানান, রেল বা সড়কপথে ভিন্রাজ্যে আলু পাঠালে কুইন্টাল পিছু 50 টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেবে রাজ্য সরকার । তাঁর দাবি, এর ফলে ঝাড়খণ্ড, বিহার, অসম, উত্তরপ্রদেশ-সহ অন্য রাজ্যে আলু পাঠানো সহজ হবে । কোনও আলুবোঝাই গাড়িকে রাজ্যের সীমানায় আটকানো হবে না বলেও আশ্বাস দিয়েছেন তিনি । এ প্রসঙ্গে আগের সরকারের বিরুদ্ধে আলু পরিবহণে বাধা দেওয়ার অভিযোগও তোলেন শুভেন্দু ।
শুধু পরিবহণে ভর্তুকি নয়, বাজারে আলুর দাম পড়ে গেলে চাষিদের ক্ষতির হাত থেকে বাঁচাতেও পদক্ষেপের কথা জানিয়েছেন তিনি । কুইন্টাল পিছু আলুর দাম 1120 টাকার নীচে নেমে গেলে সেই ঘাটতির টাকা চাষিদের ক্ষতিপূরণ হিসেবে দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী । ফলে বাজারদর কমে গেলে উৎপাদন খরচের তুলনায় চাষিদের লোকসান কিছুটা হলেও সামাল দেওয়া সম্ভব হবে বলে মনে করছে রাজ্য সরকার ।
আলুর বাজারজাতকরণের পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্যও একাধিক প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী । কৃষিপণ্য নিয়ন্ত্রণ ও বিপণন আইনের আওতায় প্রতিটি হিমঘরকে 'মার্কেট ইয়ার্ড' হিসেবে ঘোষণা করার উদ্যোগ নেওয়া হবে । এর ফলে হিমঘরগুলির সঙ্গে বাজারের সমন্বয় বাড়বে এবং সরকারি সহায়তা পাওয়ার পাশাপাশি আলু বিক্রির ক্ষেত্রেও স্বাধীনতা বাড়বে বলে দাবি তাঁর ।
এ ছাড়াও, রাজ্যে 200টি সৌরশক্তিচালিত মিনি কোল্ড রুম তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে । স্মার্ট মান্ডি প্রকল্পে 50টি আদর্শ মান্ডি গড়ে তোলা হবে । প্রতিটি মান্ডির উন্নয়নের জন্য তিন কোটি টাকা করে বরাদ্দ করা হবে । অর্থাৎ, এই প্রকল্পে মোট 150 কোটি টাকা খরচ করবে রাজ্য । কৃষিপণ্যের সংরক্ষণ, বাণিজ্য ও বিপণনের পরিকাঠামো উন্নত করাই এই উদ্যোগের লক্ষ্য ।
আলু কেনার ক্ষেত্রেও সরকারি পরিকাঠামো বাড়ানোর কথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী । তাঁর ঘোষণা, রাজ্য সরকারের উদ্যোগে নতুন করে 550টি আউটলেট চালু করা হবে । সেখান থেকে কৃষকদের কাছ থেকে আলু ন্যায্য দামে কেনার ব্যবস্থা থাকবে । এর ফলে বাজারে দাম পড়ে গেলে চাষিদের পাশে দাঁড়ানোর পাশাপাশি আলু বিক্রির বিকল্প ব্যবস্থাও তৈরি হবে বলে মনে করছে সরকার ।
কৃষকদের বিদ্যুতের খরচ কমানোর বিষয়েও সরকারের পদক্ষেপের কথা তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী । তাঁর দাবি, কৃষিকাজের জন্য বিদ্যুৎ সংযোগ নেওয়া প্রায় চার লক্ষ কৃষককে প্রতি ইউনিটে দু'টাকা করে ভর্তুকি দেওয়া হচ্ছে । এর জন্য রাজ্যের অতিরিক্ত 300 কোটি টাকা খরচ হচ্ছে । আগে কৃষিকাজের বিদ্যুৎ বাবদ বছরে এক লক্ষ টাকা দিতে হলে এখন সেই খরচ কমে প্রায় 60 হাজার টাকায় দাঁড়াচ্ছে । মঙ্গলকোট, আউশগ্রাম, রায়না, জামালপুর, চন্দ্রকোনা, গড়বেতা, পুরশুড়া, আরামবাগ, পাণ্ডুয়া, ধনিয়াখালি ও হরিপালের মতো আলু উৎপাদনকারী এলাকার কৃষকেরা এই সুবিধায় বিশেষ ভাবে উপকৃত হবেন বলে জানান তিনি ।
ধানচাষিদের জন্যও আর্থিক সহায়তার ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী । তাঁর বক্তব্য, এ বছর আমন ধানের ফলন রেকর্ড পরিমাণ হতে পারে । কোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগ না হলে বিপুল পরিমাণ ধান ঘরে উঠবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি । ধান কেনার ক্ষেত্রে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের পাশাপাশি কুইন্টাল পিছু অতিরিক্ত 200 টাকা করে দেবে রাজ্য সরকার । পাঁচ একর পর্যন্ত জমি রয়েছে, এমন কৃষকেরা কিষাণ মান্ডি, মার্কেটিং সেন্টার বা সমবায় সমিতিতে ধান বিক্রি করলে এই সুবিধা পাবেন । ফলে 50 কুইন্টাল ধান বিক্রি করলে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের অতিরিক্ত 10 হাজার টাকা পাবেন সংশ্লিষ্ট কৃষক ।
কৃষকদের প্রতি সরকারের দায়বদ্ধতার কথা তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ধান, আলু, সবজি, পাট, পান-সহ কৃষির সঙ্গে যুক্ত সমস্ত ক্ষেত্রের চাষিদের স্বার্থ রক্ষায় সরকার কাজ করছে । একই সঙ্গে সারের কালোবাজারি এবং কৃষিপণ্যের ন্যায্য দাম না পাওয়ার মতো সমস্যার কথাও উল্লেখ করেন তিনি । আগের সরকারের বিরুদ্ধে আলু পরিবহণে বাধা, সারের কালোবাজারি এবং আলুচাষিদের বিমার আওতার বাইরে রাখার অভিযোগ তুলে মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, নতুন ব্যবস্থায় কৃষকদের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে ।
আলুকে প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনার আওতায় আনার সিদ্ধান্তকে এ দিনের ঘোষণার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে । মুখ্যমন্ত্রী জানান, আলুর বিমার জন্য কৃষকদের আর প্রিমিয়ামের টাকা দিতে হবে না । রাজ্য সরকারই তাঁদের হয়ে সেই টাকা মেটাবে । ফলে প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা অন্য কারণে ফসলের ক্ষতি হলে বিমার সুবিধা পাওয়ার সুযোগ তৈরি হবে আলুচাষিদের সামনে ।