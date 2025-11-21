উত্তরবঙ্গের ছোট চাষিদের চা-ও এবার দেশের বাইরে, উদ্যোগ বিদেশি সংস্থার
জলপাইগুড়ি, 21 নভেম্বর: উত্তরবঙ্গের ছোট ছোট চা-চাষিদের উৎপাদিত চা বিক্রি হবে বিদেশের বাজারে ৷ সমানে সমানে টক্কর দেবে নামী-দামি সংস্থার চায়ের সঙ্গে ৷ এমনই উদ্যোগ নিল ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতি ৷ ছোট ছোট চা চাষিদের উৎপাদিত চায়ের মার্কেটিং ও ব্র্যান্ডিং করবে ইংল্যান্ডের একটি সংস্থা ৷ তারপর তা বিক্রি হবে বিশ্বের বিভিন্ন বাজারে ৷ বিদেশে মোটা দামে চা বিক্রি করে লাভের মুখ দেখবেন কৃষকরাও ৷ এমনটাই মনে করছে সমিতি ৷
জলপাইগুড়ির ফ্যাক্টরিতে উৎপাদিত চায়ের মার্কেটিং করে বিদেশের বাজারে কীভাবে বাজারজাত করতে হবে তা জানাতে আয়োজন করা হল একটি কর্মশালার ৷ চা চাষি সমিতির জেলা সম্পাদক বিজয় গোপাল চক্রবর্তী বলেন, "ইংল্যান্ডের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন চা ছাড়াও অন্যান্য কৃষিজাত পণ্য নিয়ে কাজ করে ৷ আমরা তাদের সঙ্গে কাজ করছি ৷ ক্ষুদ্র চা চাষিদের কী কী সমস্যা, তাঁদের উৎপাদিত চা কোথায় কোথায় বিক্রি করা যায় ? এই বিষয়গুলি নিয়ে কর্মশালায় আলোচনা হয়েছে ৷"
তিনি আরও জানান, আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনার ফলে চাষের যে ক্ষতি হচ্ছে, তা নিয়েও আলোচনা হয়েছে ৷ চা চাষিদের বর্তমান পরিস্থিতিতে কী ধনের সমস্যা মুখে পড়তে হচ্ছে তা জানতে এসেছেন সংস্থার কর্তারা ৷ জলপাইগুড়িতে তাঁরা একটি পাইলট প্রজেক্ট করছেন ৷ তাঁরা বিদেশের চায়ের বাজারে ব্র্যান্ডিং করতে চান ৷ এর ফলে উত্তরবঙ্গের ক্ষুদ্র চা চাষিরা উপকৃত হবেন ৷
গোপালের কথায়, "সবচেয়ে বড় সমস্যা কাঁচা পাতার দাম আমরা পাই না ৷ এই সংস্থা যদি ফ্যাক্টরি করে, তাহলে সেখানে উৎপাদিত চা কীভাবে বাজারে বিক্রি হবে, সেটা তারা দেখাবে ৷ এই সংস্থা বিভিন্ন দেশে কাজ করছে ৷ আমরা সরাসরি দেশের বাইরে চা পাঠাতে পারছি না ৷ কিন্তু এটা যদি সম্ভব হয়, তাহলে আমরা লাভের মুখ দেখতে পাব ৷"
তিনি আরও বলেন, "ইংল্যান্ডের এই সংস্থা আমাদের সহযোগিতা করছে ৷ চা প্যাকেটিং করে ব্র্যান্ডিং করে বাইরে পাঠাতে হয় ৷ এই বিষয়টাতেই আমরা অন্যদের থেকে পিছিয়ে যাচ্ছি ৷ এই ক্ষেত্রগুলিতে ইংল্যান্ডের এই সংস্থা আমাদের সাহায্য করবে ৷" তাঁর আক্ষেপ, "মার্কেট আছে, কিন্তু আমরা সেই ভাবে চা বাজারজাত করতে পারছি না ৷ আর লাভের মুখও দেখতে পাচ্ছি না ৷"
তিনি আরও বলেন, "আমরা উন্নত মানের পরিবেশ বান্ধব ও নিরাপদ চা তৈরি করে বিদেশে পাঠাতে চাই ৷ কীটনাশকের ব্যবহার ছাড়া চা উৎপাদন করতে চাই ৷ এইসবের আগে আমাদের মার্কেট তৈরি করে নিতে হবে ৷ আমরা হ্যান্ড মেড টি তৈরি করছি ৷" তিনি আশাবাদী, ইংল্যান্ডের বাজারে এই হাতে তৈরি চায়ের চাহিদা আছে ৷ কিন্তু সেই চা উত্তরবঙ্গ থেকে সরাসরি বিদেশে পাঠানো যাচ্ছে না ৷ মাঝে অন্য কেউ এই চা নিয়ে বিদেশের বাজারে গিয়ে বিক্রি করছে ৷ তাই বিজয় গোপাল চান, তাঁদের চা তাঁরাই প্যাকেটিং করে ব্র্যান্ডিং রে বিদেশের মাটিতে পাঠাবেন ৷