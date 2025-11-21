ETV Bharat / state

উত্তরবঙ্গের ছোট চাষিদের চা-ও এবার দেশের বাইরে, উদ্যোগ বিদেশি সংস্থার

উত্তরবঙ্গের ছোট চাষিদের পাশে দাঁড়াল ইংল্যান্ডের একটি সংস্থা ৷ তাঁদের উৎপাদিত চা-ও এবার থেকে রমরমিয়ে বিক্রি হবে বিদেশের বাজারে ৷

North Bengal Tea Garden
উত্তরবঙ্গের চা বাগান (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 21, 2025 at 7:23 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

জলপাইগুড়ি, 21 নভেম্বর: উত্তরবঙ্গের ছোট ছোট চা-চাষিদের উৎপাদিত চা বিক্রি হবে বিদেশের বাজারে ৷ সমানে সমানে টক্কর দেবে নামী-দামি সংস্থার চায়ের সঙ্গে ৷ এমনই উদ্যোগ নিল ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতি ৷ ছোট ছোট চা চাষিদের উৎপাদিত চায়ের মার্কেটিং ও ব্র‍্যান্ডিং করবে ইংল্যান্ডের একটি সংস্থা ৷ তারপর তা বিক্রি হবে বিশ্বের বিভিন্ন বাজারে ৷ বিদেশে মোটা দামে চা বিক্রি করে লাভের মুখ দেখবেন কৃষকরাও ৷ এমনটাই মনে করছে সমিতি ৷

জলপাইগুড়ির ফ্যাক্টরিতে উৎপাদিত চায়ের মার্কেটিং করে বিদেশের বাজারে কীভাবে বাজারজাত করতে হবে তা জানাতে আয়োজন করা হল একটি কর্মশালার ৷ চা চাষি সমিতির জেলা সম্পাদক বিজয় গোপাল চক্রবর্তী বলেন, "ইংল্যান্ডের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন চা ছাড়াও অন্যান্য কৃষিজাত পণ্য নিয়ে কাজ করে ৷ আমরা তাদের সঙ্গে কাজ করছি ৷ ক্ষুদ্র চা চাষিদের কী কী সমস্যা, তাঁদের উৎপাদিত চা কোথায় কোথায় বিক্রি করা যায় ? এই বিষয়গুলি নিয়ে কর্মশালায় আলোচনা হয়েছে ৷"

তিনি আরও জানান, আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনার ফলে চাষের যে ক্ষতি হচ্ছে, তা নিয়েও আলোচনা হয়েছে ৷ চা চাষিদের বর্তমান পরিস্থিতিতে কী ধনের সমস্যা মুখে পড়তে হচ্ছে তা জানতে এসেছেন সংস্থার কর্তারা ৷ জলপাইগুড়িতে তাঁরা একটি পাইলট প্রজেক্ট করছেন ৷ তাঁরা বিদেশের চায়ের বাজারে ব্র্যান্ডিং করতে চান ৷ এর ফলে উত্তরবঙ্গের ক্ষুদ্র চা চাষিরা উপকৃত হবেন ৷

গোপালের কথায়, "সবচেয়ে বড় সমস্যা কাঁচা পাতার দাম আমরা পাই না ৷ এই সংস্থা যদি ফ্যাক্টরি করে, তাহলে সেখানে উৎপাদিত চা কীভাবে বাজারে বিক্রি হবে, সেটা তারা দেখাবে ৷ এই সংস্থা বিভিন্ন দেশে কাজ করছে ৷ আমরা সরাসরি দেশের বাইরে চা পাঠাতে পারছি না ৷ কিন্তু এটা যদি সম্ভব হয়, তাহলে আমরা লাভের মুখ দেখতে পাব ৷"

তিনি আরও বলেন, "ইংল্যান্ডের এই সংস্থা আমাদের সহযোগিতা করছে ৷ চা প্যাকেটিং করে ব্র‍্যান্ডিং করে বাইরে পাঠাতে হয় ৷ এই বিষয়টাতেই আমরা অন্যদের থেকে পিছিয়ে যাচ্ছি ৷ এই ক্ষেত্রগুলিতে ইংল্যান্ডের এই সংস্থা আমাদের সাহায্য করবে ৷" তাঁর আক্ষেপ, "মার্কেট আছে, কিন্তু আমরা সেই ভাবে চা বাজারজাত করতে পারছি না ৷ আর লাভের মুখও দেখতে পাচ্ছি না ৷"

তিনি আরও বলেন, "আমরা উন্নত মানের পরিবেশ বান্ধব ও নিরাপদ চা তৈরি করে বিদেশে পাঠাতে চাই ৷ কীটনাশকের ব্যবহার ছাড়া চা উৎপাদন করতে চাই ৷ এইসবের আগে আমাদের মার্কেট তৈরি করে নিতে হবে ৷ আমরা হ্যান্ড মেড টি তৈরি করছি ৷" তিনি আশাবাদী, ইংল্যান্ডের বাজারে এই হাতে তৈরি চায়ের চাহিদা আছে ৷ কিন্তু সেই চা উত্তরবঙ্গ থেকে সরাসরি বিদেশে পাঠানো যাচ্ছে না ৷ মাঝে অন্য কেউ এই চা নিয়ে বিদেশের বাজারে গিয়ে বিক্রি করছে ৷ তাই বিজয় গোপাল চান, তাঁদের চা তাঁরাই প্যাকেটিং করে ব্র‍্যান্ডিং রে বিদেশের মাটিতে পাঠাবেন ৷

TAGGED:

TEA EXPORT
উত্তরবঙ্গে চা চাষ
TEA MARKET
TEA PACKAGING AND BRANDING
TEA MARKET IN NORTH BENGAL

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

স্মার্টফোনেই বিপদ! সাড়ে আট ঘণ্টা ব্যবহারেই হয় 500 গ্রাম কার্বন নিঃসরণ

দার্জিলিংয়ে নেপালি গ্রাম টুকরে ভিলেজ, অফবিট ডেস্টিনেশনের সেরা ঠিকানা এই পাহাড়ি গ্রাম

ক্যালসিয়ামের ঘাটতি হলে শরীরে এই লক্ষণ দেখা যায়, উপেক্ষা করলে বড় বিপদ হতে পারে

Explainer: ORS বনাম ORSL, জীবনদায়ী ফর্মুলা বাঁচাতে একা কুম্ভ ডাঃ শিবরঞ্জনী

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.