নিয়মের 'বেড়াজালে' জমা পড়েনি আবেদনপত্র ! রাজভবনে গণবিবাহের আসর অনিশ্চিত

23 নভেম্বর রাজ্যপাল হিসেবে 3 বছর পূরণ করবেন সিভি আনন্দ বোস ৷ সেই উপলক্ষে একাধিক সামাজিক, গঠনমূলক ও কল্যাণকর কর্মসূচির আয়োজন রাজভবনে ৷

COMMUNITY WEDDING AT RAJ BHAVAN
23 নভেম্বর রাজভবনে গণবিবাহের আসর অনিশ্চিত ৷ (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 18, 2025 at 6:21 PM IST

4 Min Read
কলকাতা, 18 নভেম্বর: পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল পদে আগামী 23 নভেম্বর তিন বছর পূরণ হচ্ছে সিভি আনন্দ বোসের ৷ সেই দিনেটিকে স্মরণীয় করে রাখতে রাজভবনের উদ্যোগে রাজ্যবাসীর জন্যে বেশ কিছু গঠনমূলক এবং কল্যাণকর কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে ৷ তারই অংশ হিসেবে রাজভবনে গণবিবাহের আয়োজনের কথা ঘোষণা করা হয়েছিল ৷ সেই মতো রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে দুঃস্থ পরিবারগুলিকে আবেদন জানাতে বলা হয় ৷ কিন্তু, সেই গণবিবাহের আহ্বানে বিশেষ সাড়া মিলল না ৷ ফলে অনিশ্চয়তার মধ্যে 23 নভেম্বর রাজভবনের গণবিবাহের আসর ৷

রাজভবনের তরফে গত 4 নভেম্বর বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বলা হয়েছিল, 100 জনের বিয়ের ব্যবস্থা করা হচ্ছে ৷ 16 নভেম্বরের মধ্যে পাত্রপাত্রীর বিস্তারিত তথ্য-সহ দুঃস্থ পরিবারগুলিকে আবেদন করতে হবে ৷ সেই মতো বিয়ের আয়োজন, অনুষ্ঠানের ব্যয়ভার ও নবদম্পতির জন্য উপহারের ব্যবস্থা করা হবে ৷ কিন্তু, সেই আবেদনে বিশেষ সাড়া মেলেনি ৷ গুটিকয়েক আবেদনপত্র জমা পড়েছে ৷

কিন্তু, কেন এমনটা হল ?

সূত্রের দাবি, এই গণবিবাহের আবেদনের জন্য যে প্রক্রিয়ার কথা বলা হয়েছে, তাতেই একাধিক জটিলতা রয়েছে ৷ রাজভবনের উদ্যোগে আয়োজিত গণবিবাহে যাঁরা অংশ নেবেন, তাঁদের থেকে একগুচ্ছ শংসাপত্র চাওয়া হয়েছিল ৷ একটি দুঃস্থ পরিবারের কাছে সেই সব নথি কীভাবে আসবে ? সেটা জানার চেষ্টা করা হয়েছিল কি না, তা নিয়েও সংশয় রয়েছে ৷

কারণ, যেসব নথি দাবি করা হয়েছে, সেগুলি বর্তমানে এসআইআর আবহে পাওয়া খুবই জটিল ৷ সেই তালিকায় রয়েছে - পাত্র ও পাত্রীর জন্মের বৈধ প্রমাণপত্র, বাবা-মা না-থাকলে, বর্তমান অভিভাবকের আইনি বৈধতার প্রমাণপত্র এবং সেই সব প্রামাণ্য নথির বৈধতা প্রমাণ করতে পঞ্চায়েত প্রধান বা গেজেটেড অফিসারের স্বাক্ষর করা নথি আবেদনপত্রের সঙ্গে জুড়ে দিতে বলা হয়েছে ৷ গণবিবাহের আসরের জন্য এত ঝামেলাঝঞ্ঝাট কেউ পোহাতে নারাজ ৷

এ নিয়ে রাজভবনের এক বিশেষ আধিকারিকের কাছে প্রশ্ন করা হলে, তিনি প্রথমে বিষয়টি এড়িয়ে যান ৷ পরে কেবল বলেন, "কোনও গণবিবাহ হচ্ছে না ৷ 23 নভেম্বর বিয়ের আসর বসবে কি না ঠিক নেই ৷"

পাত্র ও পাত্রীর আবেদনপত্রে জানতে চাওয়া তথ্য

কনের বিবরণ (BRIDE DETAILS):

কনের নাম

কনের ঠিকানা

(এখানে কনের একটি সাম্প্রতিক ছবি সংযুক্ত করতে হবে।)

কনের বৈধ বয়স প্রমাণের নথি

কনের আধার নম্বর

কনের পিতার নাম

কনের মাতার নাম

যদি কনের জন্য কোনও আইনগত অভিভাবক নিয়োজিত থাকেন, তবে তাঁর নাম (আইনগত অভিভাবক নিয়োগের ক্ষেত্রে আদালতের আদেশের অনুলিপি সংযুক্ত করতে হবে ৷)

পিতামাতা/আইনগত অভিভাবকের (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) আধার নম্বর

পিতামাতা/আইনগত অভিভাবকের (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ঠিকানা

পিতামাতা/আইনগত অভিভাবকের পেশা

কনের পেশা ও কর্মসংস্থানের বিবরণ

পিতামাতা/অভিভাবকের বাৎসরিক আয়

বিবাহ সম্বন্ধে কনের সম্মতি

বিবাহ সম্বন্ধে পিতামাতা/অভিভাবকের সম্মতি

বিবাহ নিবন্ধনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে কি না, হয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট নথি সংযুক্ত করতে হবে

যদি না হয়ে থাকে, তবে রাজভবন কর্তৃক বিবাহ নিবন্ধনের ব্যবস্থা করা হবে।)

কনের স্বাক্ষর:

উভয় পিতামাতা/অভিভাবকের স্বাক্ষর:

গ্রামের প্রশাসনিক আধিকারিক/পঞ্চায়েত প্রধান বা কোনো গেজেটেড অফিসারের দেওয়া শংসাপত্র (certificate) সংযুক্ত করতে হবে, যাতে উল্লিখিত বিবরণগুলির যথার্থতা প্রমাণিত হবে ৷

বরের বিবরণ (GROOM DETAILS):

বরের নাম

বরের ঠিকানা

(এখানে বর-এর একটি সাম্প্রতিক ছবি সংযুক্ত করতে হবে।)

বরের বৈধ বয়স প্রমাণের নথি

বরের আধার নম্বর

বরের পিতার নাম

বরের মাতার নাম

যদি বরের জন্য কোনো আইনগত অভিভাবক নিয়োজিত থাকেন, তবে তাঁর নাম (আইনগত অভিভাবক নিয়োগের আদালতের আদেশের অনুলিপি সংযুক্ত করতে হবে।)

পিতামাতা/আইনগত অভিভাবকের (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) আধার নম্বর

পিতামাতা/আইনগত অভিভাবকের (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ঠিকানা

পিতামাতা/আইনগত অভিভাবকের পেশা

বরের পেশা ও কর্মসংস্থানের বিবরণ

পিতামাতা/অভিভাবকের বাৎসরিক আয়

বিবাহ সম্বন্ধে বরের সম্মতি

বিবাহ সম্বন্ধে পিতামাতা/অভিভাবকের সম্মতি

বিবাহ নিবন্ধনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে কি না, হয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট নথি সংযুক্ত করতে হবে

যদি না-হয়ে থাকে, তবে রাজভবন কর্তৃক বিবাহ নিবন্ধনের ব্যবস্থা করা হবে

বরের স্বাক্ষর

উভয় পিতামাতা/অভিভাবকের স্বাক্ষর

গ্রামের প্রশাসনিক আধিকারিক/পঞ্চায়েত প্রধান বা কোনও গেজেটেড অফিসারের দেওয়া শংসাপত্র (certificate) সংযুক্ত করতে হবে, যাতে উল্লিখিত বিবরণগুলির যথার্থতা প্রমাণিত হবে ৷

মনে করা হচ্ছে, গরিব-দুঃস্থ পরিবারের তরফে এমন নানা নথি ও প্রমাণপত্র জোগাড় করা প্রায় অসম্ভব ৷ তার উপর এখন SIR-এর কাজ চলছে, ফলে অধিকাংশ সরকারি দফতরে এইসব প্রামাণ্য নথি বের করা বেশ কষ্টসাপেক্ষ ৷ উল্লেখ্য, রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের 1 বছর পূর্তিতেও রাজভবনে 365 জনের গণবিবাহের আয়োজন করা হয়েছিল ৷

