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টানা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত পাহাড়: বিচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা, থমকে টয়ট্রেনের চাকা

অতিবৃষ্টিতে পাহাড়ের জনজীবন বিপর্যস্ত৷ চরম ক্ষতিগ্রস্ত দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর)-এর ঐতিহাসিক পরিকাঠামোও৷ পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার কাজে বাধা প্রতিকূল আবহাওয়া৷

DARJEELING INCESSANT RAIN
টানা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত পাহাড়, বিচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 22, 2026 at 5:06 PM IST

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শিলিগুড়ি, 22 জুন: গত কয়েকদিনের লাগাতার অতিবৃষ্টিতে পাহাড়ের জনজীবন কার্যত স্থবির হয়ে পড়েছে। প্রবল বর্ষণের ফলে শিলিগুড়ি-মিরিক সড়ক যোগাযোগ যেমন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, তেমনই দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে বা ডিএইচআর-এর ঐতিহাসিক পরিকাঠামোও চরম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দুই ক্ষেত্রেই পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে প্রশাসন এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ শুরু করলেও, প্রতিকূল আবহাওয়া তাদের বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পাহাড়ের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার বর্তমান সংকটের মূল কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে দুধিয়া। বৃহস্পতিবার রাতের প্রবল বৃষ্টির জেরে বালাসন নদীতে জলস্ফীতি ঘটলে, সেখানে নির্মিত হিউমপাইপের অস্থায়ী সেতুটি জলের তীব্র স্রোতে ভেসে যায়। এর ফলে শিলিগুড়ি থেকে দুধিয়া হয়ে মিরিকের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে পড়ে।

টানা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত পাহাড়: বিচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা, থমকে টয়ট্রেনের চাকা (ইটিভি ভারত)

পরিস্থিতি কতটা ভয়াবহ, তা নজরে পড়তে ওই সমস্যার দ্রুত সমাধানে উদ্যোগী হয়েছে রাজ্য সরকার। পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে মঙ্গলবার দুধিয়ায় আসার কথা রয়েছে রাজ্যের পূর্ত দফতরের প্রধান সচিব এবং চিফ ইঞ্জিনিয়র-সহ অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের।

Darjeeling Incessant Rain
ক্ষতিগ্রস্ত দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর)-এর ঐতিহাসিক পরিকাঠামো (নিজস্ব ছবি)

জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিকল্প হিসেবে একটি বেইলি ব্রিজ তৈরির বিষয়টি নিয়ে সেনাবাহিনীর সঙ্গে আলোচনা চলছে। সেনাবাহিনীর আধিকারিকরা ড্রোনের মাধ্যমে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে সেতুর সম্ভাব্যতা যাচাই করেছেন। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে নদীর জলস্তর এবং স্রোত এতটাই বেশি যে, বেইলি ব্রিজ তৈরির কাজ শুরু করা সম্ভব হচ্ছে না। পূর্ত দফতরের আধিকারিকদের মতে, জলের তোড় না কমলে সেখানে কাজ শুরু করা ঝুঁকিপূর্ণ। আপাতত পরিস্থিতির ওপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে এবং জলের স্তর নামলেই পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে বলে সরকারি সূত্রে জানানো হয়েছে।

Darjeeling Incessant Rain
বিচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা (নিজস্ব ছবি)

সড়ক যোগাযোগের এই সংকটের পাশাপাশি পাহাড়ের পর্যটন মানচিত্রের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ডিএইচআর বা টয়ট্রেন পরিষেবাও বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে। রবিবার দার্জিলিং স্টেশনে প্রবল বৃষ্টির জেরে ধস নামায় ঐতিহাসিক লোকো শেডের একটি বড় অংশ ভেঙে পড়ে। এই ঘটনায় গোটা পাহাড় জুড়ে উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে। ডিএইচআর ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরী জানিয়েছেন যে ক্ষতিগ্রস্ত স্টেশন ও লোকো শেড সংস্কারের জন্য 25 কোটি টাকার একটি বিশদ আধুনিকীকরণ প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে শেডের ঐতিহ্য রক্ষা করে তার রক্ষণাবেক্ষণ উন্নত করা হবে।

Darjeeling Incessant Rain
টানা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত পাহাড় (নিজস্ব ছবি)

তবে এই সংস্কার কাজের ঘোষণার পাশাপাশি রেলের বর্তমান পরিষেবা নিয়েও দুঃসংবাদ রয়েছে। জাতীয় সড়ক 110-এর বিভিন্ন স্থানে নতুন করে ভূমিধস হওয়ায় এবং রেল লাইনের ওপর পাথর পড়ায় শিলিগুড়ির নিউ জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিংয়ের মধ্যে ট্রেন পরিষেবা আপাতত স্থগিত রাখতে বাধ্য হয়েছে কর্তৃপক্ষ। রেললাইন নিরাপদ না হওয়া পর্যন্ত এই রুটে ট্রেন চালানো সম্ভব নয় বলেই জানিয়েছে ডিএইচআর।

Darjeeling Incessant Rain
টানা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত পাহাড় (নিজস্ব ছবি)

তবে স্বস্তির খবর বলতে, দীর্ঘ রুটের পরিষেবা বন্ধ থাকলেও পর্যটকদের কথা মাথায় রেখে দার্জিলিং-ঘুম জয়রাইড এবং দার্জিলিং-কার্শিয়াংয়ের মতো ছোট রুটের ট্রেন পরিষেবা আপাতত স্বাভাবিক রাখা হয়েছে। সব মিলিয়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগে পাহাড়ের এই দুই প্রধান যোগাযোগ ব্যবস্থা বর্তমানে বিপর্যস্ত। প্রশাসন এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ পরিস্থিতির ওপর সর্বক্ষণ নজর রাখছে। বৃষ্টি কিছুটা কমলে সড়ক ও রেল পরিষেবা দ্রুত স্বাভাবিক করাই এখন সরকারের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ।

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TAGGED:

WEATHER DARJEELING
বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত পাহাড়
টয়ট্রেন
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DARJEELING INCESSANT RAIN

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