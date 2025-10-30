ETV Bharat / state

স্বপনের পুজোয় জোসেফের আয়োজন, ইমতিয়াজের প্রতিমা; জগদ্ধাত্রী আরাধনায় সম্প্রীতির মেলবন্ধন

হিন্দু-মুসলিম-খ্রিস্টানকে এক করেছেন মা জগদ্ধাত্রী ৷ চন্দননগরের পাদ্রিপাড়ার পুজোয় সম্প্রীতির মেলবন্ধন ৷ মণ্ডপ ঘুরে স্বপন-ইমতিয়াজ-জোসেফদের সঙ্গে কথা বলল ইটিভি ভারত ৷

Padripara Jagaddhatri Puja 2025
পাদ্রিপাড়ার জগদ্ধাত্রী প্রতিমা (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 30, 2025 at 5:26 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

পলাশ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন

চন্দননগর, 30 অক্টোবর: মসজিদ কমিটির জায়গায় পূজিত হন মা জগদ্ধাত্রী । চাঁদা তোলা থেকে ভোগের দায়িত্ব, সবকিছুই মিলেমিশে সামলান হিন্দু-মুসলিম-খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের মানুষ ৷ প্রতিমার খরচ বহন করেন ইমতিয়াজ হুসেন । জোসেফ ও অ্যানা বিশ্বাসরা পুজোর সমস্ত দায়িত্ব ভাগ করে নেন । জগদ্ধাত্রী পুজো মানেই এখানে মিলন উৎসব । পুরুষদের পাশাপাশি ভিনধর্মের মহিলারাও এক যোগে পুজোর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ।

চন্দনগরের জগদ্ধাত্রী পুজো মানেই বিশাল বিশাল প্রতিমা আর আলোকসজ্জাকেই মানুষ বেশি চেনে । কিন্তু এই শহরের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে আছে পুজোর নানা ইতিহাস । তার মধ্যে অন্যতম চন্দননগরের পাদ্রিপাড়া ৷ এখানে একই জায়গায় জগদ্ধাত্রী, ঈদ ও বড়দিন পালিত হয় । সম্প্রীতির এক অদ্ভুত মেলবন্ধনের সাক্ষী পাদ্রিপাড়া ।

জগদ্ধাত্রী পুজোয় হিন্দু-মুসলিম-খ্রিস্টান (ইটিভি ভারত)

পুজো শুরুর ইতিহাস

এখানে জগদ্ধাত্রী পুজো শুরু 42 বছর আগে । তৎকালীন সময়ে আদি মা, বাগবাজার তেঁতুলতলা ও বড়বাজারের জগদ্ধাত্রীর যখন জাঁকজমক দেখে এখানকার বাসিন্দারা পুজো করার মনস্থির করেন । সেই থেকেই চন্দননগর পুরনিগমের 16 নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত পাদ্রিপাড়ায় রাস্তার ওপরেই জগদ্ধাত্রীর আরাধনা শুরু হয় ৷ পরবর্তীকালে প্রশাসন রাস্তায় পুজো করার বন্ধ করলে পুজো কমিটি রাস্তার পাশে জায়গা কিনে ফের আরাধনা শুরু করেন । কিন্তু সেই জায়গাও পুজোর জন্য পর্যাপ্ত ছিল না । তাই মসজিদ কমিটির জায়গাতেই জগদ্ধাত্রী প্রতিমা বসানো হয় । আর পুজো কমিটির জায়গায় তৈরি হয় মণ্ডপ ৷ এমনকি পুজো কমিটির জায়গার দলিলে নাম রয়েছে মুসলিম সম্প্রদায় মানুষের । পুজো আচার অনুষ্ঠান সব কিছুর দায়িত্বে থাকেন পাড়ার সকলে ।

Padripara Jagaddhatri Puja 2025
জগদ্ধাত্রী পুজোয় সম্প্রীতির মেলবন্ধন (ইটিভি ভারত)

পাদ্রিপাড়ার ইতিহাস

এই পাড়ার নামেরও একটি ইতিহাস আছে । ফরাসি আমল থেকেই এই পাড়ায় থাকেন চার্চের পাদ্রিরা । সেই থেকেই নাম হয় পাদ্রিপাড়া । এর কিছুটা দূরেই রয়েছে চন্দননগর সেক্রেড হার্ট চার্চ । সেই কারণেই এই পাড়াতেই খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী মানুষের বাস । আর এই পাড়াতেই রয়েছে বড় মসজিদ ।অর্ধেকের বেশি হিন্দুধর্মের মানুষ থাকলেও বাকিটা মুসলিম ও খ্রিস্টান ধর্মের লোকজনও পাশাপাশি বাস করেন । তাই একে অপরের উৎসবে একসঙ্গে সামিল হন সবাই ৷

পুজোর থিমেও অনন্য ভাবনা

এবারের পুজোর থিম জল বাঁচাও । এই থিমের পিছনেও রয়েছে সুন্দর এক সম্প্রীতির ভাবনা ৷ জলের যেমন কোনও রং হয় না, এ পাড়ার মানুষগুলোও তেমন বিশ্বাস করেন মনুষ্যত্বই একমাত্র ধর্ম । তাঁদের মতে সকলেই এক ৷ দীর্ঘদিন থেকে এই পুজোর সঙ্গে যুক্ত এক সক্রিয় সদস্য তথা প্রধান উপদেষ্টা স্বপন সাহার কথায়, "আমাদের এক পাশে রয়েছে মসজিদ আর একপাশে গির্জা । 42 বছর ধরে সকলে মিলে জগদ্ধাত্রী পুজো করি । সকলে একসঙ্গে মিলে কাজ করি । নবমীর দিন একসঙ্গে বসে ভোগ খাই । এখানেই ঈদ ও বড়দিনের উৎসব করি । উৎসব মানে উৎসব ৷ কোনও ধর্মের বিভেদ নয় । আমাদের জগদ্ধাত্রী পুজোয় এলে দেখতে পাবেন মায়ের প্রতিমা বসানো রয়েছে মসজিদ কমিটির জায়গায় । পুজো থেকে বিসর্জন পর্যন্ত একসঙ্গে আমরা উৎসব পালন করি ।"

তিনি আরও বলেন, "আমাদের পাদ্রিপাড়ায় 40 শতাংশ খ্রিস্টান ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষজন বাস করেন ৷ বাকিটা 60 শতাংশ হিন্দুধর্মের । সকলেই নিজের সাধ্যমত পুজোর জন্য চাঁদা দেন । বিভিন্ন বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাঁদা তুলে আনেন । এই রাস্তার নাম বিবেকানন্দ সরণি ৷ কিন্তু পাদ্রিরা থাকত বলে এখানকার নাম পাদ্রিপাড়া । আগে বয়স্ক মানুষ এই পুজোর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ৷ এখন নতুন প্রজন্মের সমস্ত ধর্মের পুরুষ, মহিলারাও এই পুজোর সঙ্গে যুক্ত আছেন ।"

Padripara Jagaddhatri Puja 2025
চন্দননগরের পাদ্রীপাড়ার জগদ্ধাত্রী পুজো (ইটিভি ভারত)

পুজোর সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন ধর্মের সদস্যের বক্তব্য :

এই পুজো কমিটির সহ-সম্পাদক ইমতিয়াজ হুসেন মসজিদ কমিটির সম্পাদক । তাঁর কথায়, "বিগত 12 বছর ধরে এই পুজোর সঙ্গে যুক্ত রয়েছি । সকলে মিলেমিশে এই পুজো করি । পুজোর জন্য চাঁদা তোলা থেকে শুরু করে সব কাজই একসঙ্গে করি ৷ এমনকী আমি প্রতিমার খরচ 42 হাজার টাকা দিয়েছি । এই পুজোর সঙ্গে আমাদের আবেগ ভালোবাসা জড়িয়ে রয়েছে ।"

বাবাকে পুজোর কাজ করতে দেখে বড় হয়ে এখন কমিটির সদস্য হয়েছেন জোসেফ বিশ্বাস ৷ তিনি বলেন, "ছোটবেলা থেকেই এই পুজোর সঙ্গে যুক্ত আমি । আমার বাবাও এই পুজোর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন । আমরা এখানে হিন্দু-মুসলিম-খ্রিষ্টান সকলে মিলে পুজো করি । সমস্ত উৎসব অনুষ্ঠান একসঙ্গে পালন করি । সকলের মতো আমিও চাঁদা দিই ।"

বিয়ের পর থেকে স্বামীর হাত ধরে এই পুজোয় যুক্ত হয়েছেন মান্নাত হুসেন ৷ বর্তমানে তিনি কমিটির সদস্যও ৷ মান্নাতের কথায়, "আমার স্বামী যেহেতু যুক্ত এই পুজোর সঙ্গে তাই আমিও বিয়ের পর মিশে গিয়েছি । আমাদের মহিলাদের একটা দল রয়েছে চাঁদা তোলার জন্য । পুজো ও ভোগের সময় আমরা একসঙ্গে থাকি ৷ খুব আনন্দ হয় ৷ একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া হয় ।"

অ্যানা বিশ্বাস বলেন, "বিয়ের পর এই পাড়ায় এসে পুজোর সঙ্গে যুক্ত হয়েছি । সমস্ত মহিলা মিলে এই পুজোর দিনগুলি আনন্দ উপভোগ করে আসছি ৷ আগামী দিনেও করে যাব ।"

TAGGED:

সম্প্রীতির জগদ্ধাত্রী পুজো
HARMONY IN JAGADDHATRI PUJA
CHANDANNAGAR PADRIPARA JAGADHATRI
চন্দননগর পাদ্রীপাড়া জগদ্ধাত্রী
JAGADDHATRI PUJA 2025

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

কেশর চাষে নজির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের, বদলে যাবে পাহাড়ের আর্থিক পরিকাঠামো

অজয় নদই ছিল 'নো ম্যানস ল্যান্ড', ফের মার্কিন মর্টার উদ্ধার নিয়ে প্রাক্তন বায়ুসেনা অফিসার

বিহারের উন্নয়ন নিয়ে ভাবনাচিন্তার খোরাক মিলবে পটনার ব্যস্ততম মেরিন ড্রাইভে

ভিস্তিওয়ালা: কলকাতার ওলিগলিতে লুপ্তপ্রায় পেশা ও পেশাদারদের কথা

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.