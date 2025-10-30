স্বপনের পুজোয় জোসেফের আয়োজন, ইমতিয়াজের প্রতিমা; জগদ্ধাত্রী আরাধনায় সম্প্রীতির মেলবন্ধন

স্বপনের পুজোয় জোসেফের আয়োজন, ইমতিয়াজের প্রতিমা; জগদ্ধাত্রী আরাধনায় সম্প্রীতির মেলবন্ধন
হিন্দু-মুসলিম-খ্রিস্টানকে এক করেছেন মা জগদ্ধাত্রী ৷ চন্দননগরের পাদ্রিপাড়ার পুজোয় সম্প্রীতির মেলবন্ধন ৷ মণ্ডপ ঘুরে স্বপন-ইমতিয়াজ-জোসেফদের সঙ্গে কথা বলল ইটিভি ভারত ৷
পলাশ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন
চন্দননগর, 30 অক্টোবর: মসজিদ কমিটির জায়গায় পূজিত হন মা জগদ্ধাত্রী । চাঁদা তোলা থেকে ভোগের দায়িত্ব, সবকিছুই মিলেমিশে সামলান হিন্দু-মুসলিম-খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের মানুষ ৷ প্রতিমার খরচ বহন করেন ইমতিয়াজ হুসেন । জোসেফ ও অ্যানা বিশ্বাসরা পুজোর সমস্ত দায়িত্ব ভাগ করে নেন । জগদ্ধাত্রী পুজো মানেই এখানে মিলন উৎসব । পুরুষদের পাশাপাশি ভিনধর্মের মহিলারাও এক যোগে পুজোর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ।
চন্দনগরের জগদ্ধাত্রী পুজো মানেই বিশাল বিশাল প্রতিমা আর আলোকসজ্জাকেই মানুষ বেশি চেনে । কিন্তু এই শহরের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে আছে পুজোর নানা ইতিহাস । তার মধ্যে অন্যতম চন্দননগরের পাদ্রিপাড়া ৷ এখানে একই জায়গায় জগদ্ধাত্রী, ঈদ ও বড়দিন পালিত হয় । সম্প্রীতির এক অদ্ভুত মেলবন্ধনের সাক্ষী পাদ্রিপাড়া ।
পুজো শুরুর ইতিহাস
এখানে জগদ্ধাত্রী পুজো শুরু 42 বছর আগে । তৎকালীন সময়ে আদি মা, বাগবাজার তেঁতুলতলা ও বড়বাজারের জগদ্ধাত্রীর যখন জাঁকজমক দেখে এখানকার বাসিন্দারা পুজো করার মনস্থির করেন । সেই থেকেই চন্দননগর পুরনিগমের 16 নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত পাদ্রিপাড়ায় রাস্তার ওপরেই জগদ্ধাত্রীর আরাধনা শুরু হয় ৷ পরবর্তীকালে প্রশাসন রাস্তায় পুজো করার বন্ধ করলে পুজো কমিটি রাস্তার পাশে জায়গা কিনে ফের আরাধনা শুরু করেন । কিন্তু সেই জায়গাও পুজোর জন্য পর্যাপ্ত ছিল না । তাই মসজিদ কমিটির জায়গাতেই জগদ্ধাত্রী প্রতিমা বসানো হয় । আর পুজো কমিটির জায়গায় তৈরি হয় মণ্ডপ ৷ এমনকি পুজো কমিটির জায়গার দলিলে নাম রয়েছে মুসলিম সম্প্রদায় মানুষের । পুজো আচার অনুষ্ঠান সব কিছুর দায়িত্বে থাকেন পাড়ার সকলে ।
পাদ্রিপাড়ার ইতিহাস
এই পাড়ার নামেরও একটি ইতিহাস আছে । ফরাসি আমল থেকেই এই পাড়ায় থাকেন চার্চের পাদ্রিরা । সেই থেকেই নাম হয় পাদ্রিপাড়া । এর কিছুটা দূরেই রয়েছে চন্দননগর সেক্রেড হার্ট চার্চ । সেই কারণেই এই পাড়াতেই খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী মানুষের বাস । আর এই পাড়াতেই রয়েছে বড় মসজিদ ।অর্ধেকের বেশি হিন্দুধর্মের মানুষ থাকলেও বাকিটা মুসলিম ও খ্রিস্টান ধর্মের লোকজনও পাশাপাশি বাস করেন । তাই একে অপরের উৎসবে একসঙ্গে সামিল হন সবাই ৷
পুজোর থিমেও অনন্য ভাবনা
এবারের পুজোর থিম জল বাঁচাও । এই থিমের পিছনেও রয়েছে সুন্দর এক সম্প্রীতির ভাবনা ৷ জলের যেমন কোনও রং হয় না, এ পাড়ার মানুষগুলোও তেমন বিশ্বাস করেন মনুষ্যত্বই একমাত্র ধর্ম । তাঁদের মতে সকলেই এক ৷ দীর্ঘদিন থেকে এই পুজোর সঙ্গে যুক্ত এক সক্রিয় সদস্য তথা প্রধান উপদেষ্টা স্বপন সাহার কথায়, "আমাদের এক পাশে রয়েছে মসজিদ আর একপাশে গির্জা । 42 বছর ধরে সকলে মিলে জগদ্ধাত্রী পুজো করি । সকলে একসঙ্গে মিলে কাজ করি । নবমীর দিন একসঙ্গে বসে ভোগ খাই । এখানেই ঈদ ও বড়দিনের উৎসব করি । উৎসব মানে উৎসব ৷ কোনও ধর্মের বিভেদ নয় । আমাদের জগদ্ধাত্রী পুজোয় এলে দেখতে পাবেন মায়ের প্রতিমা বসানো রয়েছে মসজিদ কমিটির জায়গায় । পুজো থেকে বিসর্জন পর্যন্ত একসঙ্গে আমরা উৎসব পালন করি ।"
তিনি আরও বলেন, "আমাদের পাদ্রিপাড়ায় 40 শতাংশ খ্রিস্টান ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষজন বাস করেন ৷ বাকিটা 60 শতাংশ হিন্দুধর্মের । সকলেই নিজের সাধ্যমত পুজোর জন্য চাঁদা দেন । বিভিন্ন বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাঁদা তুলে আনেন । এই রাস্তার নাম বিবেকানন্দ সরণি ৷ কিন্তু পাদ্রিরা থাকত বলে এখানকার নাম পাদ্রিপাড়া । আগে বয়স্ক মানুষ এই পুজোর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ৷ এখন নতুন প্রজন্মের সমস্ত ধর্মের পুরুষ, মহিলারাও এই পুজোর সঙ্গে যুক্ত আছেন ।"
পুজোর সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন ধর্মের সদস্যের বক্তব্য :
এই পুজো কমিটির সহ-সম্পাদক ইমতিয়াজ হুসেন মসজিদ কমিটির সম্পাদক । তাঁর কথায়, "বিগত 12 বছর ধরে এই পুজোর সঙ্গে যুক্ত রয়েছি । সকলে মিলেমিশে এই পুজো করি । পুজোর জন্য চাঁদা তোলা থেকে শুরু করে সব কাজই একসঙ্গে করি ৷ এমনকী আমি প্রতিমার খরচ 42 হাজার টাকা দিয়েছি । এই পুজোর সঙ্গে আমাদের আবেগ ভালোবাসা জড়িয়ে রয়েছে ।"
বাবাকে পুজোর কাজ করতে দেখে বড় হয়ে এখন কমিটির সদস্য হয়েছেন জোসেফ বিশ্বাস ৷ তিনি বলেন, "ছোটবেলা থেকেই এই পুজোর সঙ্গে যুক্ত আমি । আমার বাবাও এই পুজোর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন । আমরা এখানে হিন্দু-মুসলিম-খ্রিষ্টান সকলে মিলে পুজো করি । সমস্ত উৎসব অনুষ্ঠান একসঙ্গে পালন করি । সকলের মতো আমিও চাঁদা দিই ।"
বিয়ের পর থেকে স্বামীর হাত ধরে এই পুজোয় যুক্ত হয়েছেন মান্নাত হুসেন ৷ বর্তমানে তিনি কমিটির সদস্যও ৷ মান্নাতের কথায়, "আমার স্বামী যেহেতু যুক্ত এই পুজোর সঙ্গে তাই আমিও বিয়ের পর মিশে গিয়েছি । আমাদের মহিলাদের একটা দল রয়েছে চাঁদা তোলার জন্য । পুজো ও ভোগের সময় আমরা একসঙ্গে থাকি ৷ খুব আনন্দ হয় ৷ একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া হয় ।"
অ্যানা বিশ্বাস বলেন, "বিয়ের পর এই পাড়ায় এসে পুজোর সঙ্গে যুক্ত হয়েছি । সমস্ত মহিলা মিলে এই পুজোর দিনগুলি আনন্দ উপভোগ করে আসছি ৷ আগামী দিনেও করে যাব ।"