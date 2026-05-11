বাংলার ঐতিহ্য দুর্গোৎসব হোক আরও বড়, শুভেন্দুুর সরকারের কাছে প্রত্যাশা পুজো কমিটিগুলির
নতুন সরকার ও মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে সমাজমাধ্যমে শুভেচ্ছা জানিয়েছে কলকাতার অধিকাংশ ক্লাবের তরফে ।
Published : May 11, 2026 at 8:36 PM IST
কলকাতা, 11 মে: বাংলার ও বাঙালির আবেগ-ঐতিহ্য দুর্গোৎসব । এই উৎসব আজ বাংলার, দেশের গণ্ডি পেরিয়েছে । বিশ্বজনীন তকমা পেয়েছে এই উৎসব । সেই দুর্গোৎসব আরও বড় হোক ৷ রাজ্যের নতুন বিজেপি সরকার ও মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে দাবি পুজো কমিটিগুলির ৷
কলকাতা-সহ জেলার অধিকাংশ দুর্গাপুজো কমিটির ব্যানারে এত দিন দেখা গিয়েছে সদ্য প্রাক্তন তৃণমূলের ছোট বড় নেতাদের নাম । এমনকি পুজো কমিটিগুলির সরকারের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত থাকার ছবিও সামনে এসেছে । তবে রাজ্যে পট পরিবর্তন হতেই নতুন সরকার ও মুখ্যমন্ত্রীকে সমাজমাধ্যমে শুভেচ্ছা জানাতে দেখা গিয়েছে অধিকাংশ ক্লাবের তরফে ।
যদিও রাজ্যে পালাবদলের পর দুর্গাপুজোর ভবিষ্যৎ নিয়ে পুজো কমিটির একাংশের মধ্যে তৈরি হয়েছিল সংশয় । তবে সেই সংশয় পিছনে রেখেই এখন নতুন পথের পথিক কলকাতার দুর্গাপুজো কমিটিগুলি ৷ সেই ইঙ্গিতই মিলছে প্রতিদিন বিভিন্ন কমিটির সমাজমাধ্যমে পোস্টকে ঘিরে । দুর্গাপুজো কমিটিগুলির যৌথ মঞ্চ ফোরাম ফর দুর্গোৎসব কমিটির সভাপতি সন্দীপন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "আমাদের নতুন সরকারের কাছে প্রত্যাশা, বাংলার ঐতিহ্য ও বাঙালির আবেগ বিশ্বজনীন দুর্গাপুজোর যাতে গরিমা অটুট থাকে ৷ শুধু তাই নয় পুজোকে ঘিরে যে অর্থনীতির চাকা ঘোরে তা যাতে আরও দ্রুতগতি পায় ।"
বাম জমানায় দুর্গাপুজোর যখন ধীরে ধীরে উত্থান হচ্ছিল, তখনই তৎকালীন রাজ্য সরকারের বেশ কিছু প্রশাসনিক পদক্ষেপে তৈরি হয়েছিল জটিলতা । বিজ্ঞাপনী স্ট্রাকচার নিয়ে নানা ধরনের জটিলতা তৈরি হয় । সেই জটিলতাকে কেন্দ্র করেই শহরের পুজো কমিটিগুলি একজোট হয় সরকারের পদক্ষেপের বিরুদ্ধে । তৈরি হয় পুজো কমিটিগুলির যৌথ মঞ্চ ফোরাম ফর দুর্গোৎসব ।
এরপর রাজ্যের পালাবদল হয়ে আসে তৃণমূল সরকার । শুরু হয় দুর্গাপুজো কমিটিগুলিকে অনুদান দেওয়া । পুজো ক্রমশ বড় হতে শুরু করে । দুর্গাপুজোর খোলনলচে বদলে যায় ৷ জাঁকজমক বেড়ে যায় । রীতিমতো কয়েক হাজার কোটি টাকা টান ওভার তৈরি হতে থাকে প্রতিবছর দুর্গোৎসবকে কেন্দ্র করে । রুটি রুজির সংস্থান হয় কোটি কোটি মানুষের । এছাড়াও সরকারি নানা সুযোগ সুবিধা ও পেয়ে থাকে পুজো কমিটিগুলো । বহু ক্ষেত্রেই বিগত সরকারের পদক্ষেপকে স্বাগত জানায় এই যৌথ মঞ্চ ।
তবে বর্তমান রাজ্যের রাজনৈতিক মানচিত্র বদলে গিয়েছে । পালাবদল ঘটেছে সরকারের । ভোটের ফল বেরোনোর পরেই বিভিন্ন পুজো কমিটির উদ্যোক্তাদের মধ্যে পুজোর ভবিষ্যৎকে নিয়ে নানা প্রশ্ন তৈরি হয়েছিল । পুজো কমিটিগুলির ব্যানারে থাকতো শাসকদলের ছোট বড় নেতাদের নাম । তাহলে কি এবার দুর্গোৎসব হারাবে তার জৌলুস? এই প্রশ্ন গ্রাস করছিল পুজো কমিটির উদ্যোক্তাদের ।
যদিও বাংলার মসনদে বিজেপি সরকার আসা পর্যন্ত নিরুত্তর থাকলেও ধীরে ধীরে মুখ্যমন্ত্রীর শপথের দিন শহর জুড়ে বিভিন্ন পুজো কমিটি নতুন সরকার ও মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সমাজমাধ্যমে বার্তা দিতে শুরু করে । এমনকি পুজো কমিটিগুলির যৌথ মঞ্চ ফোরাম ফর দুর্গোৎসব পক্ষ থেকেও সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করা হয় । এটাই যেন নতুন পথে হাঁটা পথিক বলে ইঙ্গিত তৈরি করে ।
এই সম্পর্কে ফোরাম ফর দুর্গোৎসব কমিটির সভাপতি সন্দীপন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "নতুন সরকারের কাছে আমাদের প্রত্যাশা অনেক বেশি । আমরা চাই দুর্গাপুজো যে জায়গায় পৌঁছেছে সেই গরিমাকে রক্ষা করুক বর্তমান সরকার । পুজো কোনও নির্দিষ্ট দলের নয়, কোনও রাজনৈতিক নয় । আমরা পুজো পাগল মানুষ ৷ এই দুর্গাপুজোকে তিল তিল করে বড় করেছি ৷ অতীতে যে সরকার ছিল তাদের সাহায্য প্রার্থনা করেছি, পেয়েছি । বর্তমানে যে সরকার এসেছে একইভাবে তাদের থেকেও আমাদের সাহায্য প্রার্থনা থাকবে ৷ অসংখ্য প্রত্যাশা থাকবে । আমাদের বাংলা ও বাঙালির ঐতিহ্য আবেগ অটুট অক্ষুন্ন থাকুক এটাই চাই ।"
দমদম পার্ক ভারত চক্রের কর্মকর্তা প্রতীক রায়চৌধুরী বলেন, "দুর্গাপুজোতে ঘিরে কোটি কোটি টাকার টার্নওভার হয় গোটা বাংলায় । এটা শুধু উৎসব নয়, বরং হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষের রুটি রুজির একটি উৎস । প্রান্তিক মানুষজনের কাজ জোটে এই সময়কালে । দুটো পয়সা উপার্জন করতে পারে । ডেকোরেটর থেকে শুরু করে, ছোট ছোট দোকান, শিল্পী, পুরোহিত, আলোক শিল্পী-সহ আরও বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানুষজনের আছে অর্থের সংস্থান হয় ৷ ফলে রাজ্যের অর্থনীতিতে এই উৎসব একটি গুরুত্বপূর্ণ । এই অর্থনৈতিক চাকা আরও জোরে ঘুরুক ৷ বর্তমান সরকারের সময় এটাই পুজো কমিটি সদস্য হয়ে আমাদের প্রার্থনা ৷ আমাদের প্রত্যাশা নতুন সরকারের কাছে ।"