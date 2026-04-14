ভোটের কাজে বাড়তি মনোনিবেশে বিপর্যস্ত পুর-পরিষেবা ! অভিযোগ খারিজ কমিশনারের
স্মিতা পাণ্ডের কথায়, যাঁরা অভিযোগ করছেন তাঁরা জানেন না কোনও পরিষেবা ব্যাহত হয়নি ৷
Published : April 14, 2026 at 7:37 PM IST
কলকাতা, 14 এপ্রিল: কমিশনার কলকাতা পুরনিগমের কাজের থেকে বেশি প্রাধান্য দিচ্ছেন নির্বাচনী কাজকে । এই অভিযোগ খারিজ করে দিলেন পুর কমিশনার ও ডিইও (নর্থ) স্মিতা পাণ্ডে ।
তিনি বলেন, "আমাদের দেশে অনেক পুরসভা আছে যার কমিশনার ডিইও । ডিইও চেন্নাই 17টি বিধানসভা কেন্দ্রের ভোট করান । তিনি হলেন চেন্নাই পুরসভার মিউনিসিপ্যাল কমিশনার । ব্যাঙ্গালোর মিউনিসিপ্যাল কমিশনার হলেন ব্যাঙ্গালোরের ডিইও । সুতরাং এটা কোনও নতুন জিনিস নয় যে এটা হয়েছে ।"
তাঁর কথায়, "পশ্চিমবঙ্গে এটা প্রথমবার হয়েছে । দ্বিতীয়ত আমি আজ পর্যন্ত কোথাও কোনও অভিযোগ পাইনি যে কোনও কিছু ব্যাহত হচ্ছে । প্রতি ডিএম অফিস হল পাবলিক অফিস । সেখানে টানা এসআইআর প্রক্রিয়ার কাজ কর্ম, নির্বাচনের কাজকর্ম চলার সঙ্গে জেলার সমস্ত পরিষেবার কাজ চলছে । 24 ঘণ্টা পরিষেবা দিচ্ছি । একজনও বলতে পারবে না যে তাদের পরিষেবা আমরা দিতে পারিনি ।"
কলকাতা পুরনিগমের কাজের প্রশংসা করে তিনি বলেন, "কলকাতা কর্পোরেশন অত্যন্ত ভালো পরিকাঠামো । দ্রুত পরিষেবা দেয় । এত ঝড় বৃষ্টি হল, আলো থেকে গাছ-রাস্তা সবক্ষেত্রে পদক্ষেপ করা হয়েছে । পরিষ্কার করা হয়েছে । হিসেব রাখা হয়েছে । কোনও জায়গা জলমগ্ন হয়নি । প্রতিদিন আমার কাছে অভিযোগ আসতে থাকে, যা আমরা সমাধান করি । ফলে যাঁরা অভিযোগ করছেন, তাঁরা জানেন না কোনও পরিষেবা ব্যাহত হয়নি এবং আমরা সর্বোচ্চ কাজ করছি যেটা জনতার সেবা । গণতান্ত্রিক পরিবেশ রক্ষা করে ভোট গ্রহণ হবে ।"
রাজ্যে প্রথম নজিরবিহীনভাবেই সরকারের তরফে কলকাতা পুরনিগমের কমিশনার অংশুল গুপ্তকে ডিইও (নর্থ) করে নির্বাচনের দায়িত্ব দেওয়া হয় । পরে নির্বাচন কমিশন তাঁকে সরিয়ে তাঁর জায়গায় নিয়ে আসেন স্মিতা পাণ্ডেকে । বেশ কিছুদিন গেলেই কর্মী আধিকারিকদের একাংশের মধ্যে শুরু হয় ক্ষোভ । ফাইল সই না করা নিয়ে তাঁরা অনেকেই অভিযোগ তোলেন কাজ ব্যাহত হচ্ছে ।
এই প্রসঙ্গে অবশ্য ক্ষুব্ধ আধিকারিকদের একাংশ প্রকাশ্যে মুখ খুলতে রাজি না হলেও ক্ষোভ চেপে রাখতে পারেননি । অনেকের দাবি, বহু ক্ষেত্রে অনেক ফাইল হয় যাতে পুর কমিশনারের স্বাক্ষর ছাড়া কোনও ভাবেই এগোনো সম্ভব নয় । তাঁর সই না হওয়াতে অনেক সময় ফাইল পড়ে থাকছে ৷ ফলে পরিষেবার যে স্বাভাবিক ছন্দ তাতে ছন্দপতন ঘটেছে । মানুষ সমস্যায় পড়ছেন ।