রং নয়, চিংড়িঘাটায় দুর্ঘটনার ভিলেন রিলস ও গতি ! ধোঁয়াশা কাটল না নগরপাল অজয় নন্দের কথায়

রং নয়, চিংড়িঘাটায় দুর্ঘটনার ভিলেন রিলস ও গতি ! ধোঁয়াশা কাটল না নগরপাল অজয় নন্দের কথায়
Kolkata CP Ajay Nand: পুজোর শহরে যানজট আর রামধনু রঙা উড়ালপুলে বাইক স্কিড করা নিয়ে জানালেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দ ৷
Published : October 15, 2026 at 8:19 PM IST
কলকাতা, 15 অক্টোবর: দুর্গাপুজোর প্রাক্কালে শহরের ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে বড় পদক্ষেপ করেছে পুলিশ প্রশাসন ৷ পুজো উপলক্ষে মোতায়েন করা হচ্ছে মোট 21 হাজার অস্থায়ী হোমগার্ড এবং 12 হাজার পুলিশকর্মী ৷ পাশাপাশি, যানজট সামলাতে ট্রাফিকেও বাড়তি পুলিশকর্মী মোতায়েন করা হয়েছে ৷
সম্প্রতি চিংড়িঘাটা উড়ালপুলের উপর রামধনু রং করেন পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ৷ এর জেরে বাইক স্কিড করে দুর্ঘটনার খবর সামনে এসেছে ৷ এরকম ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে ৷ এই বিষয়ে পুলিশ প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, ব্যবহৃত রংটি ইঞ্জিনিয়ারদের তৈরি করা 'অ্যান্টি-স্কিড' বৈশিষ্ট্যযুক্ত রোড পেন্ট ৷ ফলে শুধু যে রঙের কারণেই দুর্ঘটনা ঘটছে-নির্দিষ্ট করে এমন সিদ্ধান্ত নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয় ৷
কলকাতার নগরপাল অজয় নন্দ বলেন, "যাঁরা রং করেছেন, সেই ইঞ্জিনিয়াররা বলেছেন এটা অ্যান্টি-স্কিড রং ৷ তাই সরাসরি এটা বলা যায় না যে, রঙের কারণেই বাইক স্কিড করেছে ৷ বৃষ্টি হলে রাস্তায় স্কিড করে বাইক ৷"
তদন্ত ও প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে দেখা গিয়েছে, দুর্ঘটনাগুলির নেপথ্যে একাধিক সম্ভাব্য কারণ থাকতে পারে:
শার্প বেন্ড ও অতিরিক্ত গতি: উড়ালপুলের তীক্ষ্ণ বাঁকে (শার্প বেন্ড) দ্রুতগতিতে বাইক চালানোর কারণে অনেকেই নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছেন ৷
বৃষ্টি ও পিচ্ছিল রাস্তা: বৃষ্টির কারণে রাস্তা পিচ্ছিল হওয়া এবং উড়ালপুলের স্টিল প্লেট ও কংক্রিটের 'এক্সপ্যানশন জয়েন্ট'-এ চাকা পিছলে যাওয়ার প্রবণতা বাড়ে ৷
রিল ও ভিডিয়ো তৈরি: গাড়ি চালানোর সময় মোবাইল ফোনে রিল বা ভিডিয়ো বানানোর চেষ্টা করার ফলেও বাইকের ভারসাম্য বিঘ্নিত হচ্ছে ৷
দুর্ঘটনা এড়াতে ও গতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বেশ কিছু সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ৷ উড়ালপুলের বাঁকগুলিতে স্পিড কমানোর নির্দেশ দেওয়ার পাশাপাশি 'ক্যাটস আই' (Cats Eye) এবং 'গো স্লো' (Go Slow) বোর্ড বসানো হয়েছে ৷ এছাড়া, নিরাপত্তার স্বার্থে বৃষ্টি শুরু হলে উড়ালপুল দিয়ে বাইক চলাচল সাময়িকভাবে স্থগিত রেখে নীচ দিয়ে চলাচলের নির্দেশ দেওয়া হবে ৷ তবে সোজা বা সোজা রাস্তার উড়ালপুলগুলিতে (যেমন গড়িয়াহাট ফ্লাইওভার) এই ধরনের বিধিনিষেধের প্রয়োজন নেই বলে জানিয়েছেন পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দ ৷
চিংড়িঘাটা ও উল্টোডাঙা সংলগ্ন এলাকায় যানজট প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "সেতুর সংস্কারের কাজ ও বিকেল বেলা অফিস ছুটির সময়ে একসঙ্গে প্রচুর গাড়ি বেরনোর কারণেই সাময়িক চাপ সৃষ্টি হয়েছিল ৷" বিধাননগর পুলিশের সঙ্গে সমন্বয় রেখে ট্রাফিক সচল রাখার কাজ চলছে ৷ বৃহস্পতিবার পঞ্চমী ৷ এরপর কাল থেকে অনেক অফিসে পুজোর ছুটি পড়ে যাবে ৷ তারপর পুজো চলাকালীন যান চলাচলে আর কোনও বড় ধরনের অসুবিধা হবে না বলে আশ্বস্ত করেছেন নগরপাল ৷