সারান্ডা থেকে ছড়িয়ে পড়েছিল মাওবাদী স্কোয়াড, গোয়েন্দা তথ্যেই পটাশপুরে গ্রেফতার আকাশ

সারান্ডা থেকে ছড়িয়ে পড়েছিল মাওবাদী স্কোয়াড, গোয়েন্দা তথ্যেই পটাশপুরে গ্রেফতার আকাশ
Maoist Leader Akash: বৃহস্পতিবার কলকাতা পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ) গ্রেফতার করেছে শীর্ষ মাওবাদী নেতা অসীম মণ্ডল ওরফে আকাশকে ৷ অয়ন নিয়োগীর প্রতিবেদন ।
Published : September 17, 2026 at 9:41 PM IST
কলকাতা, 17 সেপ্টেম্বর: দীর্ঘদিন পুলিশের নজর এড়িয়ে থাকার পর অবশেষে পূর্ব মেদিনীপুরের পটাশপুরের লালাট এলাকা থেকে গ্রেফতার শীর্ষ মাওবাদী নেতা অসীম মণ্ডল ওরফে আকাশ ৷ বৃহস্পতিবার কলকাতা পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ) তাঁকে গ্রেফতার করে ৷ কলকাতা পুলিশের নগরপাল অজয় নন্দার বক্তব্যে উঠে এসেছে, কীভাবে সারান্ডা জঙ্গল থেকে ছড়িয়ে পড়া মাওবাদী নেটওয়ার্কের সূত্র ধরে অসীমের কাছে পৌঁছয় পুলিশ ৷
নগরপাল অজয় নন্দা জানান, অসীম মণ্ডলের আরও দু'টি নাম ছিল— তিমির ও মনোজ ৷ তিনি সিপিআই (মাওবাদী)-র একজন সিনিয়র নেতা ৷ পুলিশকে দেওয়া গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে তাঁর অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পরই অভিযান চালানো হয় ৷
পুলিশ কমিশনারের বক্তব্য অনুযায়ী, একসময় সারান্ডা জঙ্গলে মাওবাদী নেতা মিসির বেসরার স্কোয়াডের সঙ্গে ছিলেন অসীম ৷ ওই স্কোয়াডের একাধিক কার্যকলাপের পর সদস্যরা বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে ৷ পশ্চিমবঙ্গের প্রায় 11-12 জন মাওবাদীও সেখান থেকে আলাদা হয়ে বিভিন্ন এলাকায় চলে যায় ৷ তাঁদের মধ্যে কয়েকজন ঝাড়খণ্ডে গ্রেফতারও হয় ৷
বাকিদের কেউ কেউ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় আশ্রয় নেয় বলে পুলিশের কাছে তথ্য ছিল ৷ সেই গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতেই অসীম মণ্ডলের গতিবিধি সম্পর্কে খোঁজ শুরু করে কলকাতা পুলিশ ৷ নির্দিষ্ট ইনপুট পাওয়ার পর পূর্ব মেদিনীপুরের পটাশপুরে অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেফতার করে এসটিএফ ৷
অসীমের কাছ থেকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে বলেও জানিয়েছেন নগরপাল ৷ তাঁর কথায়, কয়েকটি পেনড্রাইভ, নগদ টাকা, কিছু নথি এবং চিঠি পাওয়া গিয়েছে। উদ্ধার হওয়া সামগ্রী ইতিমধ্যেই খতিয়ে দেখা শুরু হয়েছে ৷ বিশেষ করে পেনড্রাইভ ও চিঠিগুলি থেকে মাওবাদী সংগঠনের বর্তমান যোগাযোগ, নেটওয়ার্ক এবং গতিবিধি সম্পর্কে কোনও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায় কি না, তা জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা ৷
অসীম মণ্ডল দীর্ঘদিন ধরে নিরাপত্তা বাহিনীর নজরে ছিলেন ৷ পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় 15 বছর ধরে ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় ঘাঁটি বদলে পুলিশের চোখ এড়িয়ে চলছিলেন তিনি ৷ তাঁর বিরুদ্ধে তিন রাজ্য মিলিয়ে প্রায় 55টি মামলা রয়েছে বলে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে ৷ ঝাড়খণ্ড পুলিশের তরফে তাঁর সন্ধান দিতে এক কোটি টাকা পুরস্কারও ঘোষণা করা হয়েছিল ৷
মাওবাদী নেতা কিষেণজির ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে পরিচিত ছিলেন অসীম ৷ 2011 সালে কিষেণজি নিহত হওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গে মাওবাদী সংগঠনের নেতৃত্বে অসীমের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে বলে পুলিশ সূত্রে দাবি ৷ ফলে তাঁর গ্রেফতারির পর উদ্ধার হওয়া ডিজিটাল ডিভাইস ও নথি থেকে সংগঠনের বর্তমান নেটওয়ার্ক সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়ার সম্ভাবনা দেখছেন তদন্তকারীরা ৷ এখন অসীমকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সারান্ডা পর্বের পর মাওবাদী নেতারা কোথায় কোথায় আশ্রয় নিয়েছিলেন, কার সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ ছিল এবং পশ্চিমবঙ্গে তাঁদের নেটওয়ার্ক কতটা সক্রিয় সেই সমস্ত তথ্য জানার চেষ্টা চলছে ৷