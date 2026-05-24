রবিবারের ছুটির দিনেও কেএমসি-তে একাধিক বিভাগের আধিকারিক, হাজির খোদ পুর-কমিশনার
নয়া পুর-সচিবের নির্দেশিকা মেনে নির্ধারিত কয়েকটি বিভাগের আধিকারিকরা কলকাতা পুরনিগমে উপস্থিত ৷ বরো অফিসের আধিকারিকরাও কাজ করছেন রবিবারে ৷
Published : May 24, 2026 at 5:45 PM IST
কলকাতা, 24 মে: একটা সময় বলা হত, সরকারি অফিস মানে 'বাবু কালচার' ৷ তা সে বাম আমল হোক বা তৃণমূলের সরকার থাকাকালীন ৷ কিন্তু, রাজ্য নতুন করে রাজনৈতিক পালাবদলে সেই 'বাবু কালচার' যেন উধাও ৷ শুধু নবান্ন বা মহাকরণ নয়, এবার সরকারি দফতরে কাজের সক্রিয়তা ফিরছে কলকাতা পুরনিগমেও ৷ রবিবার সাপ্তাহিক ছুটির দিন হলেও, রাজ্যের একাধিক সরকারি প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য খোলা রইল বিভিন্ন বিভাগ ৷
সম্প্রতি একটি নির্দেশিকা জারি হয় কলকাতা পুরনিগমের সচিবের তরফে ৷ তাতে বলা হয়, বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আদেশ দেওয়া হচ্ছে যে, ছুটির দিন/সপ্তাহান্ত হওয়া সত্ত্বেও কলকাতা পুরনিগমের নিম্নলিখিত কার্যালয়গুলি 23/05/2026 তারিখে খোলা থাকবে ৷ সচিবের নির্দেশিকা অনুযায়ী, স্বাস্থ্য বিভাগ, কর্মী বিভাগ, বিল্ডিং বিভাগ, সমাজকল্যাণ ও নগর দারিদ্র্য বিমোচন বিভাগ, কেএমসি-র এসডব্লিউএম বিভাগ ও সকল বরো অফিসের কর্তারা নিজেদের দফতরে উপস্থিত থাকবেন ৷
বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে ৷ সকল সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধান/বরো নির্বাহী কর্মকর্তাদের দায়িত্ব নিয়ে নির্দেশ পালন করার কথা বলা হয়েছে পুর সচিবের নির্দেশিকায় ৷
কলকাতা কর্পোরেশন সূত্রে খবর, নতুন রাজ্য সরকার বেশ কিছু প্রকল্প ঘোষণা করেছে ৷ তার জন্য পোর্টাল তৈরি করা হচ্ছে ৷ আগামী মাস থেকে সেই সব প্রকল্পের জন্য ধাপে ধাপে আবেদন নেওয়া হবে নাগরিকদের থেকে ৷ যেমন অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার, বার্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতার বেশ কিছু কাজ ৷ আবার স্বাস্থ্য বিমার কাজ ও সেই সংক্রান্ত প্রাথমিক আলোচনা পরিকল্পনার জন্যই এ দিন হাজির থাকতে বলা হয়েছে আধিকারিকদের ৷
তবে, শুধু বিভিন্ন বিভাগ ও বরো অফিসের আধিকারিকরা নন ৷ কলকাতা পুরনিগমের পুর-কমিশনার স্মিতা পাণ্ডে নিজেও উপস্থিত ছিলেন এ দিন ৷ প্রসঙ্গত, ছুটির দিনে কলকাতা পুরনিগমে আধিকারিকদের কাজ করা বা বিভিন্ন বিভাগ খোলা থাকা নতুন কোনও বিষয় নয় ৷ অতীতেও দেখা গেছে আর্থিক বছর শেষের মুখে সম্পত্তি কর বিভাগের কর্মীরা ছুটির দিনেও কাজ করে থাকেন ৷
বর্ষায় নিকাশি বিভাগ, জরুরি পরিস্থিতিতে বিল্ডিং বিভাগের কর্তারাও কাজ করেন ৷ 'আমার পাড়া আমার সমাধান', স্বাস্থ্য সাথীর মতো পরিষেবার কাজ করা বিভাগগুলিতে-ও লাগাতার ছুটির দিনে কাজ হয়েছে ৷ তবে, সরকার পরিবর্তনের পর এই প্রথম নির্দিষ্ট কয়েকটি বিভাগের আধিকারিকদের হাজির থেকে ও অফিস খোলা রেখে কাজের নির্দেশ দেওয়া হল ৷
আধিকারিকদের একাংশের ধারণা, সপ্তাহের কাজের দিনগুলিতে আরও অনেক চাপ থাকে ৷ তাই ছুটির দিনে বৈঠক ও পরিকল্পনা করা অনেকটাই সুবিধার ৷ এ দিন কলকাতা পুরনিগমের কমিশনার স্মিতা পাণ্ডে নিজেও হাজির ছিলেন ৷ তিনি আধিকারিকদের সঙ্গে বিভিন্ন দফতরের কাজ নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠক করেন ৷