রেলের টিকিট বিক্রির 2 কোটি টাকা নয়ছয় ! শ্রীঘরে কমার্শিয়াল সুপারভাইজারের স্ত্রী

রেলের টিকিট বিক্রির 2 কোটি টাকা নয়ছয় ! শ্রীঘরে কমার্শিয়াল সুপারভাইজারের স্ত্রী
অনীশের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে যে, তিনি রেলের টিকিট বিক্রির টাকা নয়ছয় করে সেই টাকা স্ত্রীর বিভিন্ন ব্যবসায় লাগাতেন ।
Published : November 24, 2025 at 5:35 PM IST
শিলিগুড়ি, 24 নভেম্বর: রেলের টিকিট বিক্রির বিপুল পরিমাণ টাকা নয়ছয়ের অভিযোগে এক রেলকর্মীর স্ত্রীকে গ্রেফতার করল শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের এনজেপি থানার পুলিশ । পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম জয়শ্রী সরকার । তিনি ভক্তিনগর সেন্ট্রাল কলোনির বাসিন্দা । ধৃতের স্বামী অনীশ সরকার এনজেপি রেলস্টেশনের কমার্শিয়াল সুপারভাইজার পদে কর্মরত ।
আরও জানা গিয়েছে, রেলের টাকা নয়ছয়ের অভিযোগে রবিবার দুপুরে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য জয়শ্রীকে এনজেপি থানায় ডেকে পাঠানো হয় । তাঁর আয় বর্হিভূত বিপুল পরিমাণ সম্পত্তি নিয়ে পুলিশের সন্দেহের কারণেই এদিন তাঁকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল । কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদের সময় তাঁর জবাবে অসঙ্গতি মেলে । এরপরেই ওই মহিলাকে গ্রেফতার করে পুলিশ । এরপর রবিবার জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হয় । আদালতের তরফে মহিলাকে একদিনের জেল হেফাজতে পাঠানো হয় । সোমবার মহিলাকে আবারও আদালতে তোলা হয় ।
পুলিশ সূত্রে খবর, এনজেপি স্টেশনের কাউন্টার থেকে টিকিট বিক্রির টাকা সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে জমা করার দায়িত্ব ছিল অনীশ সরকারের । কিন্তু গত বছর 3 জানুয়ারির টিকিট বিক্রি থেকে আয় হওয়া 14 লক্ষ 79 হাজার 534 টাকা ব্যাংকে জমা না-হওয়ার বিষয়টি সম্প্রতি নজরে আসে রেল আধিকারিকদের । বিষয়টি নিয়ে এনজেপির চিফ কমার্শিয়াল ইন্সপেক্টর গত বছরের 20 ফেব্রুয়ারি এনজেপি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন । তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, টিকিট বিক্রির প্রায় 2 কোটি টাকা ব্যাংকে জমা করা হয়নি । অনীশের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে টিকিট বিক্রির টাকা নয়ছয় করে সেই টাকা তিনি স্ত্রীর বিভিন্ন ব্যবসায় লাগাতেন ।
এদিকে, থানায় অভিযোগ দায়ের হওয়ার পরই অভিযুক্ত অনীশ সরকার গা ঢাকা দেন । পরবর্তীতে তিনি জলপাইগুড়ির কলকাতা হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চ থেকে আগাম জামিন নিয়ে নেন । অভিযুক্তের একটি বিলাসবহুল চারচাকার গাড়ি বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ ।
পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, ধৃত জয়শ্রী বাবুপাড়ার একটি বেসরকারি ইংরেজি প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতা করতেন । কিন্তু সেখান থেকে যৎসামান্য মাইনে পাওয়া সত্ত্বেও তাঁর বিলাসবহুল জীবনযাত্রা দেখে পুলিশের সন্দেহ হয় । মহিলার আয়ের উৎস যাচাইয়ের পাশাপাশি কত টাকা তিনি আয়কর দেন, সেই কাগজ পুলিশ খতিয়ে দেখেন । আর তাতেই পুলিশের সন্দেহ হয় । মহিলার ইনকাম ট্যাক্স নথিতে দেখানো রয়েছে, তাঁর বার্ষিক আয় সাড়ে তিন লক্ষ টাকা । কিন্তু তাঁর কাছে এর থেকে অনেক বেশি পরিমাণ সম্পত্তি রয়েছে বলে অভিযোগ ।
শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের এক আধিকারিক জানান, অনীশের টাকা তাঁর স্ত্রীর ব্যবসায় ব্যবহার করা হত । অনীশ শ্রমিক নেতা হিসাবে পরিচিত ছিলেন । ঘটনার পর থেকেই পলাতক রয়েছে অনীশ । ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ।