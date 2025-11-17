কল্যাণের অভিযোগের পর বিরাট বাহিনী নিয়ে রাজভবনে তল্লাশি, নেতৃত্বে রাজ্যপাল

কল্যাণের অভিযোগের পর বিরাট বাহিনী নিয়ে রাজভবনে তল্লাশি, নেতৃত্বে রাজ্যপাল
রবিবার সাংবাদিক, পুলিশ এবং তদন্তকারীদের জন্য রাজভবনের দরজা খোলা রাখা হয় । আর এদিন গোলাবারুদ খুঁজতে নামবেন স্বয়ং রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস ।
কলকাতা, 17 নভেম্বর: রাজভবনে গোলাবারুদ লুকিয়ে রাখার বিস্ফোরক অভিযোগ করেছেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ আর এরপরেই সাধারণ মানুষ ও সাংবাদিকদের জন্য রাজভবনের দরজা খুলে দেওয়া হয়েছিল তল্লাশি চালানোর জন্য ৷ আর এবার বম্ব স্কোয়াড, ডগ স্কোয়াড থেকে সিআরপিএফ নিয়ে চিরুনি তল্লাশি চলবে রাজভবনে । যার নেতৃত্বে থাকবেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস নিজেই ।
রাজভবনের বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক বলেন, "তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় যে অভিযোগ করেছেন তা ভয়ংকর । তাঁর অভিযোগকে মান্যতা দিয়ে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস নিজে এই অপারেশনের নেতৃত্ব দেবেন । যে কারণে তিনি তাঁর উত্তরবঙ্গের কর্মসূচি কাটছাঁট করে কলকাতায় ফিরছেন ।"
রাজভবন সূত্রে খবর, বিশেষ কর্মসূচিতে শিলিগুড়িতে ছিলেন রাজ্যপাল । সেই সফর সংক্ষিপ্ত করে সিভি আনন্দ বোস সোমবার কলকাতায় রাজভবনে ফিরে আসছেন । রাজ্যপালের নির্দেশে সমগ্র রাজভবন ও তার প্রাঙ্গণে যৌথ তল্লাশি অভিযান পরিচালিত হবে । এই যৌথ অভিযান রাজ্যপালের নেতৃত্বে পরিচালিত হবে এবং নিম্নলিখিত সংস্থাগুলি এতে অংশগ্রহণ করবে -
কলকাতা পুলিশ
রাজভবন পুলিশ আউটপোস্ট
সিআরপিএফ
বম্ব স্কোয়াড
ডগ স্কোয়াড
উপরোক্ত বাহিনীর পাশাপাশি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও সিভিল ডিফেন্স দফতরও অভিযানে অংশ নেবে এবং অগ্নিনির্বাপণ মহড়া পরিচালনা করবে । এই অপারেশন পরিচালনার সুবিধার্থে এদিন রাজভবন খালি করা হবে । সমগ্র তল্লাশি অভিযানটি লাইভ সম্প্রচার করা হবে ।
উল্লেখ্য, তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বেনজিরভাবে রাজ্যের রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকে আক্রমণ করেছিলেন । রাজভবনে দুষ্কৃতীদের আশ্রয় দেওয়া হচ্ছে বলে তিনি অভিযোগ করেন । রাজ্যপাল বিজেপির দুষ্কৃতীদের অস্ত্র সরবরাহ করছেন বলেও অভিযোগ করেন তৃণমূল সাংসদ । যার পালটা জবাব দিয়েছে রাজভবন ।
কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ খারিজ করে কলকাতা পুলিশের নিরাপত্তায় থাকা রাজ্যপালের সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে । রাজভবনের কোথায় কোন গোলাবারুদ লুকনো আছে, তা খুঁজে দেখার জন্য সাংবাদিক-সহ পুলিশ এবং তদন্তকারীদের জন্য রাজভবনের দরজা খোলা রাখা হয়েছিল রবিবার । আর সোমবার নিজে গোলাবারুদ খুঁজতে নামবেন রাজ্যপাল । শুধু তাই নয়, তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই অভিযোগ গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত করার জন্য লোকসভার স্পিকারকে অনুরোধ করেছেন সিভি আনন্দ বোস । শেষ পর্যন্ত অভিযোগ প্রমাণিত না-হলে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজভবন ।