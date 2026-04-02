মলয়ের প্রচারে দেব'কে দেখতে উন্মাদনা, পুলিশ কর্মীর পায়ে চাপল রোড শোয়ের গাড়ি

মলয়ের প্রচারে দেব'কে দেখতে উন্মাদনা, পুলিশ কর্মীর পায়ে চাপল রোড শোয়ের গাড়ি
আহত ওই পুলিশ কর্মীর আসানসোল জেলা হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে । দেবের রোড শোয়ের কারণে সমস্যায় পড়েছেন হাসপাতালে আসা রোগীরা ৷
Published : April 2, 2026 at 5:34 PM IST
আসানসোল, 2 এপ্রিল: দেবকে দেখতে আসানসোলে জনজোয়ার । আর তা সামলাতে হিমশিম খেতে হল পুলিশ এবং কমবাট ফোর্সকে । জন উন্মাদনা আটকাতে গিয়ে কমব্যাট ফোর্সের এক কর্মীর পায়ের উপর চেপে গেল দেবের রোড শোয়ের গাড়ি । আহত অবস্থায় ওই কমব্যাট পুলিশ কর্মীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ।
বৃহস্পতিবার আসানসোলের রামসায়ের ময়দান থেকে গড়াই রোড ধরে রোড শো করেন অভিনেতা তথা সাংসদ দেব । আসানসোল উত্তর কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী মলয় ঘটকের সমর্থনে এই রোড শো অনুষ্ঠিত হয় । এদিন সকাল 10টায় দেবের আসার কথা থাকলেও তিনি প্রায় দু'ঘণ্টা পরে আসানসোলে আসেন । তাঁর জন্য প্রচণ্ড রোদে দু'ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে অপেক্ষা করেন তৃণমূল কর্মীরা ও সাধারণ মানুষ ।
এদিন বেলা 12টার পর চপারে করে অভিনেতা দেব আসানসোলের রামসায়ের ময়দানে নামেন । সেখান থেকে তাঁর রোড শো শুরু হয় । হুডখোলা গাড়িতে দেবের সঙ্গে ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী মলয় ঘটক । প্রথমে আসানসোল গ্রামে প্রাচীন শিব মন্দিরের উদ্দেশে যায় রোড শো । যদিও দেব শিব মন্দিরে নামেননি । আসানসোল গ্রাম ঘুরে রোড শো গড়াই রোড ধরে কোর্টের দিকে এগিয়ে যায় ।
দেবকে দেখতে এদিন মানুষের জনজোয়ারে চরম উন্মাদনা তৈরি হয় । আর তা সামলাতে পুলিশ এবং কমব্যাট ফোর্সকে হিমশিম খেতে হয় । মানুষজনের ভিড় ঠেলে এগোতে গিয়ে এক কমব্যাট ফোর্সের পুলিশ কর্মীর পায়ের উপর দেবের গাড়ির চাকা চেপে যায় । যার ফলে তিনি গুরুতর আহত হয়েছেন । আহত পুলিশ কর্মীকে অন্যান্য কমব্যাট পুলিশ কর্মীরা ধরে বাইরে বের করে আনেন । জানা গিয়েছে, ওই পুলিশ কর্মীর আসানসোল জেলা হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে ।
অন্যদিকে গড়াই রোডে এই রোড শো করার জন্য সমস্যায় পড়েন আসানসোল জেলা হাসপাতালে আসা রোগী ও রোগী পরিবারের সদস্যরা । অ্যাম্বুলেন্স ছাড়া হলেও বারবার ব্যারিকেড করে পথরুদ্ধ করায় আটকে যান অনেকে প্রাইভেট গাড়িতে আসা রোগী এবং রোগী পরিবারের লোকেরা । পুলিশকে অনুরোধ করলেও পুলিশ নাকি সেই অনুরোধ রাখেনি বলে অভিযোগ ।
সোশাল মিডিয়াতেও প্রচুর রোগী উষ্মা প্রকাশ করেছেন এই বিষয়ে । অনেকের মতে, আসানসোলের গড়াই রোডে যখন জেলা হাসপাতালের মতো গুরুত্বপূর্ণ হাসপাতাল রয়েছে, তখন সেই রাস্তা অবরুদ্ধ করে রোড শো করার অনুমতি পুলিশ কেন দিল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে । যদিও এ বিষয়ে আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশ কোনও মন্তব্য করতে চাইছে না ।
তবে আসানসোল জেলা হাসপাতালের এক রোগী পার্থসারথি শর্মা বলেন, "আমি একজন সিকেডি রোগী । ডায়ালিসিস হওয়ার পরে আমি বাড়ি যেতে পারছি না । কারণ আসানসোলের প্রশাসন ভোট প্রচারের জন্য দেবকে আনার অনুমতি দিয়েছে রামসায়র মাঠে । তাই এসবি গড়াই রোড পুরো বন্ধ । কোনও রোগী আসতে পারছে না, যেতেও পারছে না । প্রশাসন আর জায়গা পেল না?"
আসানসোল উত্তর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় বলেন, "এই প্রচণ্ড গরমের মধ্যে মানুষজন নাকাল হয়েছে যানজটে । শুধু তাই নয়, প্রচুর রোগী আটকে পড়েছেন রাস্তায় । এ রকম একটা দায়িত্বজ্ঞানহীন কাজ কেন করা হল সেটাই বুঝে উঠতে পারছি না । গড়াই রোডের মতো একটা সংকীর্ণ রাস্তায় দেবকে নিয়ে রোড শো করা মানেই সেখানে বিশৃঙ্খলা হবে, এটা পুলিশ আগে থেকেই জানত । জেলা হাসপাতাল রয়েছে ওই রাস্তায় । তারপরও কী করে অনুমতি দেওয়া হয়? অবশ্য তৃণমূলের ক্ষেত্রে সবকিছুই সঠিক ।"
আসানসোল উত্তর কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী তথা রাজ্যের মন্ত্রী মলয় ঘটক বলেন, "এই মুহূর্তে বাংলার এক নম্বর তারকা দেব । তাঁকে সমস্ত বাঙালি ভালোবাসে । সুতরাং তাঁকে দেখার জন্য মানুষের কৌতূহল উদ্দীপনা থাকবেই । তেমন কিছু ঘটনা ঘটেনি । পুলিশ পুরোটাই সামলে নিয়েছে ।"