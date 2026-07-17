নীল-সাদার অবসান ! অমিত শাহের সফরের আগেই বদলে গেল উত্তরকন্যার রং
ক্ষমতা বদলের ছাপ প্রশাসনের অন্দরেও, তৃণমূল জমানার রঙ সরিয়ে হলুদ-সাদায় সাজছে উত্তরবঙ্গের মিনি সচিবালয় ৷
Published : July 17, 2026 at 7:00 PM IST
শিলিগুড়ি, 17 জুলাই: রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের প্রভাব এবার স্পষ্ট প্রশাসনিক পরিকাঠামোতেও । দীর্ঘদিন ধরে তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের প্রশাসনিক পরিচয়ের অন্যতম প্রতীক ছিল সরকারি ভবনের নীল-সাদা রং । নবান্ন থেকে শুরু করে ব্লক অফিস, হাসপাতাল, বাসস্ট্যান্ড - সর্বত্রই সেই রঙের ছাপ ছিল স্পষ্ট । উত্তরবঙ্গের প্রশাসনিক সদর দফতর উত্তরকন্যাও তার ব্যতিক্রম ছিল না । তবে ক্ষমতা পরিবর্তনের পর সেই পরিচিত নীল-সাদা রঙের অধ্যায়েরও অবসান ঘটতে চলেছে ।
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের উত্তরবঙ্গ সফরের ঠিক আগেই যুদ্ধকালীন তৎপরতায় বদলে ফেলা হচ্ছে উত্তরকন্যার বহিরঙ্গ । পুরনো নীল-সাদার পরিবর্তে গোটা ভবনকে রাঙিয়ে তোলা হচ্ছে হলুদ-সাদা রঙে । প্রশাসনিক সূত্রের খবর, শনিবার অমিত শাহ উত্তরকন্যায় একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে যোগ দেবেন । সেই বৈঠকের প্রস্তুতির অংশ হিসেবেই দ্রুতগতিতে চলছে রং পরিবর্তনের কাজ ।
শুক্রবার থেকেই উত্তরকন্যা চত্বরে রংমিস্ত্রিদের ব্যস্ততা চোখে পড়েছে । ভবনের একের পর এক অংশে নতুন রঙের প্রলেপ দেওয়া হচ্ছে । প্রশাসনের একাংশের মতে, এটি শুধুমাত্র সংস্কার বা সৌন্দর্যায়নের কাজ । তবে রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, এই পরিবর্তন নতুন সরকারের প্রশাসনিক দর্শনেরও প্রতীক ।
রাজ্যের ক্ষমতা পরিবর্তনের পর প্রশাসনিক পরিকাঠামোতেও যে নতুন সরকারের নিজস্ব ছাপ পড়তে শুরু করেছে, উত্তরকন্যার এই রূপান্তর তারই ইঙ্গিত বলেই মনে করছেন পর্যবেক্ষকদের একাংশ । বিগত সরকারের সময়ে নীল-সাদা শুধু একটি রঙ ছিল না, কার্যত একটি রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্র্যান্ডে পরিণত হয়েছিল । সেই পরিচিত রঙ সরিয়ে নতুন রঙের ব্যবহারকে অনেকেই নতুন অধ্যায়ের সূচনা হিসেবে দেখছেন ।
শনিবার উত্তরকন্যায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের উপস্থিতিতে উত্তরবঙ্গের সীমান্ত নিরাপত্তা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হওয়ার কথা । প্রশাসনিক সূত্রের খবর, বৈঠকে বাংলাদেশ, নেপাল ও ভুটান সীমান্ত সংলগ্ন এলাকার নিরাপত্তা, সীমান্তে নজরদারি আরও জোরদার করা, বিএসএফের সীমান্ত চৌকিগুলির আধুনিকীকরণ এবং আন্তঃসীমান্ত অপরাধ রোধের কৌশল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে ।
এই বৈঠকে উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর । পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের সীমান্তবর্তী জেলার জেলাশাসক, পুলিশ সুপার, বিএসএফ, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের শীর্ষ আধিকারিকেরাও বৈঠকে যোগ দেবেন বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে ।
উত্তরকন্যার বৈঠকের আগে অমিত শাহ ফুলবাড়ি সংলগ্ন জুমাগছ এলাকার একটি বিএসএফ সীমান্ত চৌকি (বিওপি) পরিদর্শন করবেন বলেও জানা গিয়েছে । সীমান্তের বর্তমান পরিস্থিতি এবং পরিকাঠামো সরেজমিনে খতিয়ে দেখবেন তিনি ।
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সফর ঘিরে শিলিগুড়ি এবং সংলগ্ন এলাকাজুড়ে নজিরবিহীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে । শহরের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় শনিবার যান চলাচলে নিয়ন্ত্রণ থাকবে । বিভিন্ন জায়গায় পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর অতিরিক্ত মোতায়েনের পাশাপাশি গোটা উত্তরকন্যা চত্বরকে নিরাপত্তার বলয়ে মুড়ে ফেলা হয়েছে ।
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, উত্তরকন্যার রঙ বদল নিছক রং করার কাজ নয়, বরং এটি রাজ্যের রাজনৈতিক পরিবর্তনের একটি দৃশ্যমান প্রতীক । যদিও সরকারিভাবে এই পরিবর্তনকে প্রশাসনিক সংস্কার এবং ভবনের রক্ষণাবেক্ষণের অংশ বলেই ব্যাখ্যা করা হচ্ছে ।