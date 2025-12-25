প্রেমে নারাজ কলেজ ছাত্রীকে বিষ প্রতিবেশী যুবকের, 1 মাস পর হাসপাতালে মৃত্যু
দক্ষিণ 24 পরগনার বিষ্ণুপুরের ঘটনা৷ অধরা অভিযুক্ত৷ পুলিশের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ মৃতার বাবার৷
Published : December 25, 2025 at 8:19 PM IST
বিষ্ণুপুর (দক্ষিণ 24 পরগনা), 25 ডিসেম্বর: প্রেমের প্রস্তাবে রাজি না-হওয়ায় এক কলেজ ছাত্রীকে বিষ খাইয়ে খুন করার অভিযোগ উঠল৷ ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ 24 পরগনার বিষ্ণুপুর থানা এলাকায়৷ গত 25 নভেম্বর ঘটনাটি ঘটে৷ তার পর থেকে মেয়েটি বাঙ্গুর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিল৷ গতকাল, বুধবার মেয়েটির মৃত্যু হয়৷
তার পর এই ঘটনা নিয়ে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়৷ অভিযুক্ত যুবক মেয়েটির প্রতিবেশী৷ ফলে স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযুক্তের বাড়িতে ভাঙচুর চালায় বলে অভিযোগ৷ পুলিশ জানিয়েছে, পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে৷
এদিকে এই ঘটনায় শাসক দল ও পুলিশের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন মৃতার বাবা৷ তাঁর দাবি, একমাস হয়ে গেলেও পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করতে পারেনি৷ অথচ 12 ঘণ্টার মধ্যে অভিযুক্তের বাড়িতে ভাঙচুরের ঘটনায় দু’জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে৷
কলেজ ছাত্রীর মৃত্যু
মৃতার ছাত্রীর বাবা বলেন, ‘‘আমার মেয়ে গত 25 নভেম্বর কম্পিউন্টার সেন্টারে গিয়েছিল৷ অভিযুক্ত যুবক জানত যে কম্পিউটারের ক্লাস কখন শেষ হয়৷ তাই সেই সময়ই সে সেখানে হাজির হয়৷ আমার মেয়েকে ভুল বুঝিয়ে নিজে হাতে বিষ খাইয়ে দেয়৷’’ মেয়েটির মায়ের দাবি, বাড়িতে এসে রাতে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে৷ তার পর তাকে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়৷ পরিস্থিতির অবনতি হলে বাঙ্গুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়৷ সেখানেই গত একমাস ধরে চিকিৎসাধীন ছিল মেয়েটি৷ বুধবার তাঁর মৃত্যু হয়৷
পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ
মৃতার বাবা এই ঘটনায় রাজ্য সরকার, শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস ও পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন৷ তিনি বলেন, ‘‘এর থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে আজ পশ্চিমবঙ্গে নারী নিরাপত্তা কতটা নিচে নেমেছে৷ 18-19 বছরের মেয়ে স্বাধীনভাবে চলতে পারল না৷ এর সঙ্গে শাসক দল জড়িত৷ পুলিশ সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়৷ 30 নভেম্বর এফআইআর করেছি৷ আজ 25 ডিসেম্বর৷ আজ পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করতে পারল না পুলিশ৷ পুলিশকে ধিক্কার জানাই৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘ওই যুবকের সঙ্গে মেয়ের কোনও সম্পর্ক ছিল না৷ বরং ছেলেটি মেয়েকে উত্যক্ত করত৷ ওর বাড়িতে জানিয়েছি৷ পঞ্চায়েত স্তরেও বসার ব্যবস্থা করেছিলাম৷ কিন্তু কোনও লাভ হয়নি৷ থানাকেও জানিয়েছিলাম৷ কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি৷ আমার মেয়েকে হাসপাতাল থেকে তুলে আনার হুমকি দেওয়া হয়েছিল৷’’
অভিযুক্তের বাড়ি ভাঙচুর
বুধবার মেয়েটির মৃত্যুর খবর গ্রামে পৌঁছায়৷ তার পরই উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়৷ স্থানীয় বাসিন্দাদের অনেকেই ক্ষিপ্ত হন৷ তাঁদের একাংশ অভিযুক্তের বাড়িতে ভাঙচুর চালায়৷ সেই ঘটনা নিয়ে পুলিশের কাছে পালটা অভিযোগ দায়ের হয়৷ এই ভাঙচুরের ঘটনায় দু’জনকে আটক করে বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ। মৃতার বাবা বলেন, ‘‘মেয়ের মৃত্যুর পর স্থানীয়রা অভিযুক্তের বাড়ি ভাঙচুর করে৷ পুলিশ 12 ঘণ্টার মধ্যে দু’জনকে গ্রেফতার করল৷ অথচ আমার মেয়ের খুনিদের পুলিশ একমাসেও গ্রেফতার করতে পারল না৷’’
পুলিশ কী বলছে?
ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার সুপার বিশপ সরকার জানান, গোটা বিষয় নিয়ে তদন্ত শুরু করা হয়েছে৷ ইতিমধ্যেই অভিযুক্ত যুবককে খুঁজতে চলছে তল্লাশি৷ পাশাপাশি অভিযুক্ত যুবকের বাড়িতে ভাঙচুরের ঘটনা তদন্ত শুরু করা হয়েছে।