ঘুমন্ত অবস্থায় মাটির দেওয়াল চাপা পড়ে কলেজছাত্রীর মর্মান্তিক মৃত্যু ! জখম আরও তিন জন

ঘুমন্ত অবস্থায় মাটির দেওয়াল চাপা পড়ে কলেজছাত্রীর মর্মান্তিক মৃত্যু ! জখম আরও তিন জন
Published : May 2, 2026 at 6:04 PM IST
ঝাড়গ্রাম, 2 মে: ঝাড়গ্রামের প্রত্যন্ত গ্রামে রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে এল হঠাৎই এক বিকট শব্দে । কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ । ঘুমন্ত অবস্থায় মাটির দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত্যু হল এক কলেজছাত্রীর । গুরুতর আহত তাঁর পরিবারের আরও তিন সদস্য । শুক্রবার গভীর রাতে বিনপুর-2 ব্লকের শিলদা গ্রাম পঞ্চায়েতের শুকজোড়া গ্রামে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম পিঙ্কি দাস । তিনি শিলদা চন্দ্রশেখর কলেজের দ্বিতীয় সেমিস্টারের ছাত্রী ছিলেন । ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন পিঙ্কির বাবা মৃণালকান্তি দাস, দাদা সুজিত দাস এবং ঠাকুমা শোভা দাস । বর্তমানে তাঁদের ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে ।
স্থানীয় সূত্রে খবর, পিঙ্কিদের পরিবার একটি দোতলা মাটির বাড়িতে বসবাস করত । শুক্রবার সন্ধে থেকেই এলাকায় শুরু হয় প্রবল বৃষ্টি । দীর্ঘক্ষণ বৃষ্টির জেরে মাটির দেওয়াল জল টেনে স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে পড়ে । রাত বাড়তেই আচমকা বাড়ির একাংশ ধসে পড়ে ।
ঘটনাস্থলেই বিপর্যয় । ওই সময় পিঙ্কি, তাঁর দাদা এবং ঠাকুমা একটি ঘরে ঘুমিয়ে ছিলেন । হঠাৎই ভেঙে পড়া দেওয়ালের নীচে চাপা পড়েন তিনজনই। অন্য ঘরে থাকা পিঙ্কির বাবা-মাও মাটির টুকরোয় আহত হন । বিকট শব্দে ঘুম ভেঙে যায় আশপাশের বাসিন্দাদের । তড়িঘড়ি ছুটে এসে গ্রামবাসীরাই ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে পরিবারের সদস্যদের উদ্ধার করেন ।
প্রথমে তাঁদের নিয়ে যাওয়া হয় বেলপাহাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে । সেখানেই চিকিৎসকেরা পিঙ্কিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন । অবস্থার অবনতি হওয়ায় আহত তিনজনকে পরে ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজে স্থানান্তর করা হয় । মৃতের দাদু শিবশঙ্কর দাস বলেন, "সন্ধে থেকে লাগাতার বৃষ্টি হচ্ছিল । মাটির দেওয়াল ভিজে নরম হয়ে গিয়েছিল । আচমকাই বাড়ির একাংশ ভেঙে পড়ে । সেই দেওয়ালের নীচে চাপা পড়েই মৃত্যু হয় পিঙ্কির ।"
ঘটনার জেরে গ্রামে নেমে এসেছে গভীর শোকের ছায়া । একদিকে ভোটের উত্তাপ, অন্যদিকে প্রকৃতির এই নির্মম রূপ, দুইয়ের মাঝে নিঃশব্দে ঝরে গেল এক তরতাজা প্রাণ। স্থানীয়দের অভিযোগ, পুরনো মাটির বাড়িগুলির নিরাপত্তা নিয়ে সচেতনতার অভাব রয়েছে । এই দুর্ঘটনার পর সেই প্রশ্নই আবার সামনে উঠে এল । প্রশাসনের তরফে পরিস্থিতির খোঁজ নেওয়া হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। তবে শোকস্তব্ধ পরিবারের কাছে এই ক্ষতি আর কোনওভাবেই পূরণ হওয়ার নয় ।
