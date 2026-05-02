ঘুমন্ত অবস্থায় মাটির দেওয়াল চাপা পড়ে কলেজছাত্রীর মর্মান্তিক মৃত্যু ! জখম আরও তিন জন

একদিকে ভোটের উত্তাপ, অন্যদিকে প্রকৃতির এই নির্মম রূপ, দুইয়ের মাঝে নিঃশব্দে ঝরে গেল এক তরতাজা প্রাণ।

Jhargram
দেওয়াল ধসে মৃত্যু (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 2, 2026 at 6:04 PM IST

ঝাড়গ্রাম, 2 মে: ঝাড়গ্রামের প্রত্যন্ত গ্রামে রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে এল হঠাৎই এক বিকট শব্দে । কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ । ঘুমন্ত অবস্থায় মাটির দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত্যু হল এক কলেজছাত্রীর । গুরুতর আহত তাঁর পরিবারের আরও তিন সদস্য । শুক্রবার গভীর রাতে বিনপুর-2 ব্লকের শিলদা গ্রাম পঞ্চায়েতের শুকজোড়া গ্রামে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম পিঙ্কি দাস । তিনি শিলদা চন্দ্রশেখর কলেজের দ্বিতীয় সেমিস্টারের ছাত্রী ছিলেন । ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন পিঙ্কির বাবা মৃণালকান্তি দাস, দাদা সুজিত দাস এবং ঠাকুমা শোভা দাস । বর্তমানে তাঁদের ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে ।

স্থানীয় সূত্রে খবর, পিঙ্কিদের পরিবার একটি দোতলা মাটির বাড়িতে বসবাস করত । শুক্রবার সন্ধে থেকেই এলাকায় শুরু হয় প্রবল বৃষ্টি । দীর্ঘক্ষণ বৃষ্টির জেরে মাটির দেওয়াল জল টেনে স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে পড়ে । রাত বাড়তেই আচমকা বাড়ির একাংশ ধসে পড়ে ।

ঘটনাস্থলেই বিপর্যয় । ওই সময় পিঙ্কি, তাঁর দাদা এবং ঠাকুমা একটি ঘরে ঘুমিয়ে ছিলেন । হঠাৎই ভেঙে পড়া দেওয়ালের নীচে চাপা পড়েন তিনজনই। অন্য ঘরে থাকা পিঙ্কির বাবা-মাও মাটির টুকরোয় আহত হন । বিকট শব্দে ঘুম ভেঙে যায় আশপাশের বাসিন্দাদের । তড়িঘড়ি ছুটে এসে গ্রামবাসীরাই ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে পরিবারের সদস্যদের উদ্ধার করেন ।

প্রথমে তাঁদের নিয়ে যাওয়া হয় বেলপাহাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে । সেখানেই চিকিৎসকেরা পিঙ্কিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন । অবস্থার অবনতি হওয়ায় আহত তিনজনকে পরে ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজে স্থানান্তর করা হয় । মৃতের দাদু শিবশঙ্কর দাস বলেন, "সন্ধে থেকে লাগাতার বৃষ্টি হচ্ছিল । মাটির দেওয়াল ভিজে নরম হয়ে গিয়েছিল । আচমকাই বাড়ির একাংশ ভেঙে পড়ে । সেই দেওয়ালের নীচে চাপা পড়েই মৃত্যু হয় পিঙ্কির ।"

ঘটনার জেরে গ্রামে নেমে এসেছে গভীর শোকের ছায়া । একদিকে ভোটের উত্তাপ, অন্যদিকে প্রকৃতির এই নির্মম রূপ, দুইয়ের মাঝে নিঃশব্দে ঝরে গেল এক তরতাজা প্রাণ। স্থানীয়দের অভিযোগ, পুরনো মাটির বাড়িগুলির নিরাপত্তা নিয়ে সচেতনতার অভাব রয়েছে । এই দুর্ঘটনার পর সেই প্রশ্নই আবার সামনে উঠে এল । প্রশাসনের তরফে পরিস্থিতির খোঁজ নেওয়া হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। তবে শোকস্তব্ধ পরিবারের কাছে এই ক্ষতি আর কোনওভাবেই পূরণ হওয়ার নয় ।

