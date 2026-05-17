কাটোয়ায় কুপিয়ে খুন কলেজ ছাত্রকে, আটক 2 বন্ধু

কাটোয়ায় কুপিয়ে খুন কলেজ ছাত্রকে, আটক 2 বন্ধু
21 বছরের কলেজ ছাত্রের খুনের কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা ৷ পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে ৷
Published : May 17, 2026 at 5:51 PM IST
কাটোয়া, 17 মে: ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠল এক কলেজ ছাত্রকে । মৃত ছাত্রের নাম শাহিদ মিদ্দা (21) । তাঁর বাড়ি পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া থানার মুলটি গ্রামে । ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার রাতে । পরিবারের অভিযোগ, শাহিদকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুন করা হয়েছে । তবে কে কেন তাকে খুন করলো সেটা তাদের কাছে পরিষ্কার নয় । এমনকি ওই যুবক রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত নয় । কাটোয়া থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে । পুলিশ ঘটনায় যুক্ত সন্দেহে দু'জনকে আটক করেছে ।
মৃতের পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, শাহিদ নামে ওই যুবক এলাকায় শান্ত স্বভাবের ছেলে হিসেবেই পরিচিত ছিলেন । কাটোয়া কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র ছিলেন শাহিদ । মূলত চাকরির পরীক্ষার জন্য তিনি প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন । কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন না বলে দাবি পরিবারের ।
শনিবার রাতের দিকে অন্যান্য দিনের মতো তিনি স্থানীয় পুকুর পাড়ে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে যান । শাহিদ যখন দুই বন্ধুর সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছিলেন সেই সময় অতর্কিতে দুষ্কৃতীরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কোপাতে শুরু করেন বলে অভিযোগ । ভয়ে দুই বন্ধু চিৎকার করতে করতে পালান । তাঁদের চিৎকার শুনে আশেপাশের লোকজন ছুটে আসে । পুলিশকে খবর দিলে এসে রক্তাক্ত শাহিদকে উদ্ধার করে কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায় । সেখানে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয় । পুলিশ শাহিদের দুই বন্ধুকে আটক করেছে ।
মৃতের দাদা মাসুদ মির্জা বলেন, "একটা পুকুরের পাড়ে অন্যান্য দিনের মতো ভাই আড্ডা মারতে গিয়েছিল শনিবার রাতে । সেই সময় কে বা কারা তাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে দিয়ে পালিয়ে যায় । সে কলেজে প্রথম বর্ষের ছাত্র । কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গেও যুক্ত নয় । পাড়া প্রতিবেশী কারও সঙ্গে তার বিবাদ পর্যন্ত নেই । এমনিতে শান্ত স্বভাবের । চাকরির পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে । ফলে কীভাবে খুনের ঘটনা ঘটলো বুঝতে পারছি না । পুলিশ এসেছিল । তারা তদন্ত করে দেখার আশ্বাস দিয়েছে ।"
কাটোয়া থানার এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, "একটা অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে । ময়নাতদন্তের পরে জানা যাবে কীভাবে ওই যুবকের মৃত্যু হল ।" প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, ওই যুবককে ধারালো অস্ত্র দিয়ে খুন করা হয়েছে । কী কারণে এই ঘটনা খতিয়ে দেখছে পুলিশ ।