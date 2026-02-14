টিকিট না-থাকায় টিটিই-র হেনস্তায় দেরি ! পরীক্ষা দিতে না-পেরে বাড়ি ফিরে গলায় ফাঁস ছাত্রীর

টিকিট না-থাকায় টিটিই-র হেনস্তায় দেরি ! পরীক্ষা দিতে না-পেরে বাড়ি ফিরে গলায় ফাঁস ছাত্রীর
সময়ে কলেজে পৌঁছাতে না-পারায় পরীক্ষাও দিতে পারেননি ওই ছাত্রী ৷ ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছে রেল কর্তৃপক্ষ ৷
Published : February 14, 2026 at 6:16 PM IST
রসুলপুর (পূর্ব বর্ধমান), 13 ফেব্রুয়ারি: ট্রেনের টিকিট না-থাকায় কলেজ ছাত্রী পরীক্ষার্থীকে হেনস্তার অভিযোগ টিটিই-র বিরুদ্ধে ৷ এমনকি সময়ে কলেজে পৌঁছাতে না-পেরে পরীক্ষা দেওয়া হল না তাঁর ৷ অভিযোগ, সেই অপমানেই বাড়ি ফিরে গলায় ফাঁস লাগিয়েছেন ওই কলেজ ছাত্রী ৷ ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমানের রসুলপুরে ৷ পরিবারের তরফে অভিযোগ দায়ের না-করলেও, পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে ৷ অন্যদিকে রেলের তরফে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, তাদের গাফিলতি থাকলে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷
উল্লেখ্য, ইতিহাসের স্নাতকের ওই ছাত্রী শুক্রবার পরীক্ষা দেওয়ার জন্য রসুলপুর থেকে বর্ধমানে এসেছিলেন ৷ জানা গিয়েছে, দেরি হয়ে যাওয়ায় টিকিট না-কেটেই মেইনলাইনের ট্রেনে উঠে পড়েন তিনি ৷ বর্ধমান স্টেশনে নামার পরেই তাঁকে আটকে টিকিট দেখতে চান টিটিই ৷ কিন্তু, টিকিট দেখাতে না-পারায় তাঁর কাছে ফাইন চাওয়া হয় ৷ ওই ছাত্রী টিটিই-কে জানান, তিনি পরীক্ষা দিতে যাচ্ছেন ৷ দেরি হয়ে যাওয়ায় টিকিট না-কেটেই ট্রেনে উঠে পড়েছেন ৷ তাঁকে বারবার ছেড়ে দেওয়ার অনুরোধ জানাতে থাকেন ওই ছাত্রী ৷
অভিযোগ, টিটিই তাঁর কোনও কথা শুনতে চাননি ৷ ছাত্রী বারবার বলতে থাকেন, তাঁর কাছে যে টাকা রয়েছে, তা দিয়ে দিলে কলেজে যেতে পারবেন না ৷ এমনকি বাড়িও ফিরতে পারবেন না ৷ এত কিছুর পরেও তাঁকে আটকে রেখে অপমান ও হেনস্তা করা হয় বলে অভিযোগ ৷ ফলে বাধ্য হয়ে নিজের কাছে থাকা সব টাকা ফাইন হিসাবে দিতে হয় তাঁকে ৷ এরপর টিটিই তাঁকে ছেড়ে দিলেও, সময় পেরিয়ে যাওয়ায় আর পরীক্ষা দিতে পারেননি তিনি ৷
এরপর বাড়ি ফিরে এসে গোটা ঘটনাটি বাড়ির লোকজনকে জানান ওই ছাত্রী ৷ বিষয়টি জানানোর পর, নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেন তিনি ৷ কিছুক্ষণ পর পরিবারের লোকজন ডাকাডাকি করলেও, দরজা না-খোলায় সন্দেহ হয় তাঁদের ৷ প্রতিবেশীদেরও ডেকে নিয়ে আসেন তাঁরা ৷ এরপর দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে ওই কলেজ ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান তাঁরা ৷ তৎক্ষণাৎ তাঁকে মেমারি হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন ৷
এই ঘটনায় ওই টিটিই-র কঠোর শাস্তির দাবি করা হয়েছে পরিবারের তরফে ৷ পুলিশ নাবালিকার দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে ৷ এ নিয়ে পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, ঘটনা নিয়ে পরিবারের তরফে এখনও কোনও অভিযোগ দায়ের করা হয়নি ৷ ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে এলে, মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে ৷
এ নিয়ে রেলের তরফে জানানো হয়েছে, কী ঘটনা ঘটেছে, তা জানতে সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ যদি রেলের তরফে কোনও গাফিলতি থাকে, তাহলে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে ৷ এ নিয়ে পূর্ব রেলের সিপিআরও শিবরাম মাজি বলেন, "ঘটনাটি খোঁজ নিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ এই ধরনের কিছু ঘটে থাকলে, তা দুর্ভাগ্যজনক ৷"
আত্মহত্যা কোনও সমাধান নয়
যদি আপনার মধ্যে কখনও আত্মহত্যার চিন্তা মাথাচাড়া দেয় বা আপনার কোনও বন্ধু বা পরিচিত এই সমস্যায় জর্জরিত হন, তাহলে ভেঙে পড়বেন না। জানবেন, এমন কেউ আছে যে আপনার যন্ত্রণা, আপনার হতাশা ভাগ করে নিতে সদা-প্রস্তুত। আপনার পাশে দাঁড়াতে তৎপর। সাহায্য পেতে দিনের যে কোনও সময়ে 044-24640050 এই নম্বরে কল করুন স্নেহা ফাউন্ডেশনে। টাটা ইন্সটিটিউট অফ সোশাল সায়েন্সের হেল্পলাইন নম্বরেও (9152987821) কল করতে পারেন। এখানে ফোন করতে হবে সোমবার থেকে শনিবার সকাল 8টা থেকে রাত 10টার মধ্যে।