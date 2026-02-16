বসন্তের আগমনের সঙ্গেই ঘরে ঘরে সর্দি কাশির বাড়বাড়ন্ত, কারণ কী
এই আবহাওয়ায় ছোটদের সঙ্গে সঙ্গে জ্বর-সর্দি-কাশিতে ভুগছেন বড়রাও ৷ সাবধান থাকার বার্তা দিচ্ছেন চিকিৎসকরা ৷
Published : February 16, 2026 at 8:20 PM IST
কলকাতা, 16 ফেব্রুয়ারি: বসন্ত এসে গিয়েছে । তার সঙ্গে শুরু হয়েছে তাপমাত্রার খামখেয়ালিপনা । কখনও গরম, আবার কখনও ঠান্ডা । ঘরে ঘরে মাথাচাড়া দিচ্ছে জ্বর-সর্দি কাশি । বয়স্করা ভুগছেন ধুম জ্বরে । বাদ পড়ছে না বাড়ির বাচ্চারাও । এই আবহাওয়ায় সাবধান থাকার বার্তা দিচ্ছেন শহরের শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ থেকে মেডিসিন বিশেষজ্ঞরা ।
জ্বর-সর্দি কাশির কারণ কী ?
চিকিৎসকদের মতে, বসন্তে ভোররাত আর মাঝ দুপুরের তাপমাত্রায় আকাশ পাতাল ফারাক । আর তাতেই শরীরের ফার্স্ট লাইন ডিফেন্স ভেঙে তছনছ । সেই সুযোগটাই নিচ্ছে ভাইরাস-ব্যাকটিরিয়ারা ৷
শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক অগ্নিমিত্রা গিরি সরকার বলেন, "এই আবহাওয়ার পরির্বতনের সময় শিশুদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা খুবই দুর্বল হয়ে পড়ে । পাশাপাশি ভাইরাল যেসমস্ত ভাইরাস আছে সেগুলোর বৃদ্ধি হয় । সেই কারণেই শিশুরা বিভিন্ন ধরনের সংক্রমণে ভোগে । আর এই সময় সন্ধে বেলায় বন্ধ ঘরে অনেকে একসঙ্গে থাকলে সংক্রমণ একজনের থেকে অন্যজনের শরীরে ছড়িয়ে পড়ে । শিশুদের এটা খুবই দ্রুত হয় । নিউমোনিয়া, বঙ্কোলাইটিস এই ধরনের সমস্যা দেখা যায় । এতে শুধু জ্বর, সর্দি, কাশি নয়-শ্বাসযন্ত্রের সমস্যাও দেখা যায় ।"
অন্য আরেক শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সহেলি দাশগুপ্ত বলেন, "আবহাওয়ার পরিবর্তনের কারণে বিভিন্ন ভাইরাসের সমস্যা দেখা যায় । শুধু জ্বর সর্দি কাশি নয়, পাশাপাশি বমি, পাতলা মলের সমস্যাও ভুগছে শিশুরা । যারা সর্দি কাশি সমস্যা ভুগছে তাদের দেখতে পাচ্ছি ইনফ্লুয়েঞ্জ, অ্যাডেনো ভাইরাস পজেটিভ । আর যাদের পাতলা মল, তাদের ক্ষেত্রে রোটা ভাইরাস । ভ্যাকসিন নিয়েও অনেকেই রোটা ভাইরাসে আক্রান্ত । তবে শুধু ছোটদের নয়, একই সমস্যায় ভুগছেন বড়রাও ।"
কী কী করণীয় ?
ফুসফুস বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দেবরাজ যশের কথায়, "নতুন কোনও ভাইরাস নয়, প্রত্যেক বছরই যে ভাইরাসগুলো এই ঋতু পরিবর্তনের সময় দেখা যায় সেই ভাইরাসই রয়েছে । তবে এবারে ভাইরাসের মাত্রা অন্যবারের তুলনায় বেশি । যার অন্যতম একটি কারণ হল, শীতটা এবারে বেশি পড়েছিল, দূষণের মাত্রা বেড়েছে, অ্যান্টিবায়োটিকের অপব্যবহার বেড়েছে । ফলে ঋতু পরিবর্তনের সময় এই ধরনের সমস্যা দেখা যাচ্ছে । তবে যথাযথ সময়ে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন এবং নিউমোনিয়া ভ্যাকসিন নিলে এই বাড়াবাড়ির রোখা সম্ভব ।"
মেডিসিনের চিকিৎসক পিনাকি দে বলেন, "এক ধরনের ভাইরাস হয়েছে । কিন্তু সেটা কী এখনও স্পষ্ট নয় । জ্বর-সর্দি-কাশি নিয়ে অনেকেই ভুগছেন । আমরা লক্ষ্য করছি এই কাশিটা বেশ দীর্ঘমেয়াদি । এই কাশিটা রোখার জন্য স্টেরয়েড জাতীয় ইনহেলার-এর ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ ।" তবে চিকিৎসকদের কথায়, যে কোনও বয়সের মানুষ এই সমস্যায় ভুগছেন । তাই আট থেকে আশি সকলকেই এই সময়ে মাস্ক পরে থাকার পরামর্শ দিচ্ছেন চিকিৎসকরা ।