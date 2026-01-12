ফের নামবে পারদ, বাড়বে কুয়াশা; রাজ্যজুড়ে অব্যাহত শীতের দাপাদাপি

ফের নামবে পারদ, বাড়বে কুয়াশা; রাজ্যজুড়ে অব্যাহত শীতের দাপাদাপি
অনুকূল পরিস্থিতিতে রাজ্যে জাঁকিয়ে ঠান্ডা ৷ জানুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহেও দুরন্ত ইনিংসে হারিয়ে যাওয়া চেনা শীতকাল ৷ আজ কেমন থাকবে আবহাওয়া, জানুন বিস্তারিত ৷
Published : January 12, 2026 at 7:39 AM IST
কলকাতা, 12 জানুয়ারি: শনিবার কলকাতার তাপমাত্রার পারদ নেমেছিল 11.5 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত । তারপর এক ধাক্কায় সেই সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 15 ডিগ্রিতে পৌঁছে গিয়েছে । এই লাফ রীতিমতো চমকে দেওয়ার মত । রবিবার সকাল থেকে কলকাতায় সেই কনকনে শীতের অনুভূতিটা ছিল না । তবে রাজ্যের বাকি জেলায় ঠান্ডা ছিল জাঁকিয়েই । এখনই পরিস্থিতি পরিবর্তনের পূর্বাভাস নেই ৷ তাই এই কনকনে ঠান্ডা আপাতত থাকবে আরও সাতদিন ।
আলিপুর আবহাওয়া অফিস বলছে, আগামী দু'দিন অর্থাৎ মঙ্গল ও বুধবার কলকাতা-সহ গোটা দক্ষিণবঙ্গে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নেমে যাবে বেশ খানিকটা । উত্তরবঙ্গেও তাপমাত্রার আপাতত হেরফের হচ্ছে না । কনকনে শীত এবার মরশুমের প্রথম থেকেই । হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস অনুযায়ী, জাঁকিয়ে ঠান্ডা থাকবে আগামী সাতদিন ।
বুধবার মকর সংক্রান্তির পুণ্যস্নান ৷ সঙ্গে পিঠেপুলি-সহ পেট পুজোর দিন ৷ বাংলাজুড়ে উৎসবের আবহ ৷ সুতরাং, বলা যায় পৌষ সংক্রান্তিতেও কনকনে ঠান্ডা থাকবে ৷ এ বছর শীতের সঙ্গে কুয়াশার দাপট রয়েছে । ঘন কুয়াশার জেরে প্রায় প্রতিদিনই একাধিক জেলায় দৃশ্যমানতা কমে যাচ্ছে 50 মিটারেরও নীচে ৷ রাস্তাঘাট অন্ধকার থাকছে ৷ তার জেরে প্রায়দিনই দুর্ঘটনা ঘটছে ৷ বড় গাড়ি থেকে সাইকেল আরোহী বা পথচারী, সকলেই দুর্ঘটনার কবলে পড়ছে ৷ তাই ভোর বা সকালের দিকে বাইরে বেরোচ্ছেন যারা তাঁদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে ৷ কোনওরকম দুর্ঘটনা এড়াতে যানবাহন ধীরে চালানোর কথা বলা হচ্ছে ৷ অপ্রীতিকর ঘটনা এড়ানোর জন্য সতর্ক করা হয়েছে পথচারীদেরও ৷
আজকের আবহাওয়া যেমন থাকবে
আজ সোমবার দিনের আকাশ ভোর এবং সকালে কুয়াশাচ্ছন্ন থাকবে । সূর্য ওঠার পর বেলায় ধীরে ধীরে আকাশ পরিষ্কার হবে । আজকের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 23 এবং 13 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে রবিবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 15 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 01.02 ডিগ্রি বেশি । সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 23.09 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.09 ডিগ্রি নিচে । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বনিম্ন 37 এবং সর্বোচ্চ 85 শতাংশ । আজও তাপমাত্রার খুব বেশি হেরফের হবে না বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস ৷