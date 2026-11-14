রাজ্য়ে হিমেল হাওয়া, তিনদিনে চার ডিগ্রি কমতে পারে তাপমাত্রা

রাজ্য়ে হিমেল হাওয়া, তিনদিনে চার ডিগ্রি কমতে পারে তাপমাত্রা
west bengal weather: আজ, শুক্রবার দিনের আকাশ পরিষ্কার থাকবে ৷ সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 29 এবং 21 ডিগ্রি সেলসিয়াস এর আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে।
Published : November 14, 2026 at 8:45 AM IST
কলকাতা, 14 নভেম্বর: বঙ্গােপসাগরে ঘনীভূত নিম্নচাপের প্রভাব পড়বে না পশ্চিমবঙ্গে। শক্তি বাড়িয়ে তা ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হলেও এই রাজ্যে দুর্যোগের সম্ভাবনা নেই ৷ আপাতত আগামী পাঁচ দিন রাজ্যে শুষ্ক আবহাওয়ার সঙ্গে ঠান্ডার হালকা অনুভূতি থাকবে।
আজ, শনিবার দিনের আকাশ পরিষ্কার থাকবে ৷ সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 29 এবং 21 ডিগ্রি সেলসিয়াস এর আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে।
আলিপুর আবহাওয়া দফতরের অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস জানিয়েছেন, মূলত পরিষ্কার আকাশ ও শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে রাজ্যজুড়ে। আগামী দু-তিন দিনে তাপমাত্রা ক্রমশ কমবে। দুই থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপমাত্রা কমতে পারে।
পশ্চিমের জেলায় সকাল-সন্ধ্যা শীতের আমেজ এবং কলকাতা সংলগ্ন এলাকায় কয়েকদিন থাকবে মনোরম আবহাওয়া। বর্তমানে বঙ্গোপসাগরে ঘনীভূত হচ্ছে নিম্নচাপ। দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপটি তৈরি হয়েছে। সেটি ক্রমশ শক্তি বাড়াবে।
ভারতের মৌসম ভবনও শক্তিশালী নিম্নচাপের বার্তা দিয়েছে। আবহাওয়ার বিভিন্ন মডেল জানাচ্ছে এই নিম্নচাপ ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হতে পারে। রবিবারেই গভীর নিম্নচাপে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা।
অতি গভীর নিম্নচাপ হয়ে সোম থেকে মঙ্গলবারের মধ্যে এটি ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হতে পারে । এই ঘূর্ণিঝড়ের অভিমুখ হবে অর্ণব এবং মোরাসুর মতই অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলের দিকে। ঘূর্ণিঝড় তৈরি হলে নাম হবে আকভান। যে নাম দিয়েছে ইরান।
এর পাশাপাশি উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর থেকে সিকিম পর্যন্ত একটি নিম্নচাপ অক্ষরেখা রয়েছে। যা বাংলাদেশ ও গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের উপর দিয়ে গিয়েছে।
দক্ষিণবঙ্গ
বেশিরভাগ জেলাতেই শুষ্ক আবহাওয়া, পরিষ্কার আকাশ থাকবে। বৃষ্টির পর্ব কাটতেই তাপমাত্রা আবার নামবে। সপ্তাহান্তে মনোরম আবহাওয়ার পূর্বাভাস রয়েছে। জেলায় জেলায় হালকা শীতের আমেজ থাকবে সকাল-সন্ধ্যায়।
পরবর্তী দু-তিনদিনে তাপমাত্রা 2 থেকে 4 ডিগ্রি কমতে পারে। পশ্চিমের জেলায় সকাল সন্ধ্যায় ঠান্ডা থাকবে। কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় সকাল ও সন্ধ্যায় মনোরম আবহাওয়ার পূর্বাভাস রয়েছে।
উত্তরবঙ্গ
মূলত পরিষ্কার আকাশ, শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। সপ্তাহান্তে ফের তাপমাত্রা দুই থেকে চার ডিগ্রি কমবে। আজ থেকে ফের আবহাওয়ার পরিবর্তন হবে এবং বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। পরের কয়েক দিনে তাপমাত্রা কমতে পারে।
শুক্রবার কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 29.02 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে 1.4 ডিগ্রি সেলসিয়াস নীচে। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 21.5 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে 1.4 ডিগ্রি বেশি। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা ছিল সর্বোচ্চ 95 ও সর্বনিম্ন 60 শতাংশ।
ঠান্ডা আবহাওয়া ও দূষণের মাঝে নিউমোনিয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়, জানুন গবেষণার মতামত