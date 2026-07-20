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শারীরিক সম্পর্ক-ব্ল্যাকমেল, বাংলার ক্রিকেটার অভিষেক পোড়েলের গ্রেফতারির নির্দেশ হাইকোর্টের

কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের নির্দেশের কপি থেকে জানা গিয়েছে মোট 19টি ধারায় অভিষেক পোড়েলের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছে।

Abishek Porel Arrest Order
বাংলার ক্রিকেটার অভিষেক পোড়েলের গ্রেফতারির নির্দেশ হাইকোর্টের (ছবি: এএনআই)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 20, 2026 at 5:40 PM IST

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কলকাতা, 20 জুলাই: বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনের অভিযোগ সংক্রান্ত মামলায় বিপাকে বাংলা ও দিল্লি ক্যাপিটালসের ক্রিকেটার অভিষেক পোড়েল (Abishek Porel)। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য পুলিশকে মামলার তদন্তে আরও সক্রিয় হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আদালত পুলিশকে অভিযুক্তদের ইলেকট্রনিক ডিভাইস বাজেয়াপ্ত করে প্রয়োজনীয় তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশও দিয়েছে । আগামী 11 অগস্ট ফের এই মামলার শুনানি হবে।

ডিভাইসগুলিতে অভিযোগকারিণীর কিছু আপত্তিকর ছবি থাকতে পারে। সেই কারণেই পুলিশকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জুন মাসে হুগলির মগরা থানায় ডাক্তারি পড়ুয়া এক তরুণী ছাত্রী বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাস, আপত্তিকর ছবি ফাঁস করে দেওয়ার হুমকি দিয়ে যৌন হেনস্থা, বলপূর্বক শারীরিক সম্পর্ক তৈরির মতো মারাত্মক একাধিক অভিযোগ দায়ের করেছিলেন অভিষেক পোড়েলের বিরুদ্ধে।

কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের নির্দেশের কপি থেকে দেখা যাচ্ছে 19টি ধারায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। ধারাগুলি হল - 64 (1), 66, 69, 74, 75 (2), 79, 115 (2), 117 (2), 124, 127 (2), 109 (1), 308 (2), 351 (2), 351 (3), 316 (2), 318 (3), 61 (2), 3 (5) এবং আইটি অ্যাক্টের 66 ই/72। এর মধ্যে বেশ কয়েকটি জামিন অযোগ্য ধারা রয়েছে। অভিযুক্ত ক্রিকেটারের কাছে থাকা ইলেকট্রনিক ডিভাইসে তরুণীর বেশ কিছু এমন ছবি রয়েছে, যা প্রকাশ পেলে সম্মানহানি হতে পারে ওই তরুণীর। অবিলম্বে সেগুলি বাজেয়াপ্ত করার দাবি জানিয়েছিলেন আইনজীবীরা।

রাজ্য পুলিশের পক্ষের আইনজীবী সূর্যনীল দাস আদালতে জানান, এই বিষয়ে তাঁরা মগরা থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিকের সঙ্গে 6 জুলাই যোগাযোগ করেছিলেন। মগরা থানা থেকে জানানো হয় যে, তরুণীর কাছ থেকে একটি পেন ড্রাইভ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তারপরই বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য পুলিশকে নির্দশ দিয়েছেন সমস্ত ইলেকট্রনিক ডিভাইস অবিলম্বে বাজেয়াপ্ত করতে যাতে তরুণীর ছবি কোন ভাবে ছড়িয়ে না পড়ে।

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ABISHEK POREL
CALCUTTA HIGH COURT
CRICKETER ABISHEK POREL
ABISHEK POREL ARREST ORDER

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